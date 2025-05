Előbújtak rögtön szellemi restségük bűzlő mocsarából a léhűtő tudálékosok, és most is jobban tudnak mindenkinél mindent. Az egyik kongó ürességet látott, lélektelenséget, hisztérikus gyűlöletet, eszeveszett paranoiát. És nem vette észre szegény, hogy nem lát ki a saját fejéből. Egy másik elkezdett rettegni, és polgárháborút vizionált. Szerinte mi gondolkodunk ellenfeleinkről ellenségként, és nem fordítva. Mintha nem bennünket akarnának ők földönfutóvá tenni, börtönbe zárni, gulágra száműzni, lámpavasra húzni, vasvillával IFA-platóra dobálni. Mi mélyítjük az árkokat az idióták szerint, amibe ők akarnak temetni bennünket. A legundorítóbb közérzetromboló arra vetemedett, hogy a Fidesz saját rohamosztagának nevezte a létrejött közösséget, ami szerinte a nemzetiszocialisták paramilitáris szervezetéhez hasonlít, és erőszakkal védi majd Orbán Viktort és kormányát a politikai ellenfelek csoportjainak támadásától. Vagyis náci itt mindenki, aki nem Orbán-fóbiás.



Már megint itt tartunk, miközben nézzük, mit művel az állítólag legnagyobb párt vezetője az újságírókkal, a banki ügyintézővel, a gyermekotthon vezetőjével, a barátnőjével, a feleségével, látjuk, halljuk, hogyan veszik át az erőszak legsunyibb stílusát velünk szemben a követői, és nem értjük, ki is akkor a náci.

A nácizónál már csak az volt hülyébb, aki a Megafon munkásőrtagozatának nevezte és szellemi kútmérgezéssel vádolta meg előre a zászlót bontó csoportot. A gyűlölködő propagandistának nyilván halvány lila gőze sincs, mi is volt a munkásőrség, de idegen zsoldját nagyon meg akarta szolgálni. A Harcosok Klubjának egyidejű lenácizása és lekommunistázása pedig mutatja, hogy nagyon kellett és nagyon jó irányba indult a csapat. Egyébként az említett pártelnök felszólította Orbán Viktort, hogy fejezze be a gyűlöletkeltést, és inkább a nemzeti megbékélésen szorgoskodjon. Ezen viszont már tényleg csak röhögni lehet, úgyhogy hagyjuk is a fenébe a reakciókat.

A lényeg, hogy a Harcosok Klubja méltó válasz a globalisták gyűlöletkampányára a közösségi médiában. Vegyék úgy a harcosok, hogy én önként csatlakoztam.