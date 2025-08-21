A Kossuth tér közepén áll a fabódé, amit az éj leple alatt fosztottak ki

A lopás augusztus 19-én, hétfő reggelre virradóra történt. A faházból főként csuhé- és szalmaalapú kézműves tárgyak, szalmaékszerek, ajándéktárgyak és iratok tűntek el. Arra kérnek, hogy akinek bármilyen információja van az esetről, haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívón.