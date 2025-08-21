Egy helyi kézműves portékáit vitte el egy rejtélyes idegen a nyíregyházi Kossuth térről – adta hírül a Szon a Nyíregyen Hallottam nevű Facebook-csoportban közzétett bejegyzés alapján.
A Kossuth tér közepén áll a fabódé, amit az éj leple alatt fosztottak ki
Hatalmas a felháborodás és az elkeseredettség.
A lopás augusztus 19-én, hétfő reggelre virradóra történt. A faházból főként csuhé- és szalmaalapú kézműves tárgyak, szalmaékszerek, ajándéktárgyak és iratok tűntek el. Arra kérnek, hogy akinek bármilyen információja van az esetről, haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívón.
További Belföld híreink
Az eset részleteit ide kattintva, a Szon cikkében olvashatja.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Erdő Péter a békéért meghirdetett böjti és imanaphoz való csatlakozásra hív
A békéért és az igazságosságért.
Kislányokat molesztált egy férfi a strandon
A molesztálás híre felzaklatta a kisvárost.
Erről szól a Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör
Az itt megosztott tapasztalatokból valódi változás lesz.
Halálos tömegszerencsétlenség a Nyírségben
Ketten vesztették életüket, tizenketten megsérültek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Erdő Péter a békéért meghirdetett böjti és imanaphoz való csatlakozásra hív
A békéért és az igazságosságért.
Kislányokat molesztált egy férfi a strandon
A molesztálás híre felzaklatta a kisvárost.
Erről szól a Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör
Az itt megosztott tapasztalatokból valódi változás lesz.
Halálos tömegszerencsétlenség a Nyírségben
Ketten vesztették életüket, tizenketten megsérültek.