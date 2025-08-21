Kossuth térkézművesfabódéportéka

A Kossuth tér közepén áll a fabódé, amit az éj leple alatt fosztottak ki

Hatalmas a felháborodás és az elkeseredettség.

Magyar Nemzet
Forrás: Szon2025. 08. 21. 17:20
illusztráció Forrás: Pexels
Egy helyi kézműves portékáit vitte el egy rejtélyes idegen a nyíregyházi Kossuth térről – adta hírül a Szon a Nyíregyen Hallottam nevű Facebook-csoportban közzétett bejegyzés alapján. 

A lopás augusztus 19-én, hétfő reggelre virradóra történt. A faházból főként csuhé- és szalmaalapú kézműves tárgyak, szalmaékszerek, ajándéktárgyak és iratok tűntek el. Arra kérnek, hogy akinek bármilyen információja van az esetről, haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívón.

Az eset részleteit ide kattintva, a Szon cikkében olvashatja. 

 

