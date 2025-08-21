csapadéktömbzivatartérképzápor

Jégeső, zivatarok és felhőszakadás miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat + térkép

Az esernyő sem segíthet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, Facebook, met.hu2025. 08. 21. 16:55
illusztráció Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Folytatódik az általában felhős idő, többfelé várható eső, zápor, zivatar, de nem mindenhol lesz csapadék – írja az előrejelzésében a HungaroMet.

Hozzáfűzik, éjszaka északkelet felé levonul a csapadék, átmenetileg vékonyodik, szakadozik, majd északnyugat felől ismét egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. 

Pénteken a felhőzet és a csapadéktömbök tovább haladnak délkelet felé, és estefelé már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős vagy borult, csapadékos területek. A jellemzően délies, majd éjszakától egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet az éjjeli óráktól helyenként erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 19 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. A HungaroMet első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott jégeső, zivatarok és felhőszakadás miatt.

Fotó: met.hu

Közben az Iharos-MEt azt írja, a Jégkármérséklő is kiadta a riasztási fokozatot. Hozzáfűzik, kicsit vészjósló az ábra.

 

 

 

