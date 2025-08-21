Jégeső, zivatarok és felhőszakadás miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat + térkép

Pénteken a felhőzet és a csapadéktömbök tovább haladnak délkelet felé, és estefelé már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős vagy borult, csapadékos területek. A jellemzően délies, majd éjszakától egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet az éjjeli óráktól helyenként erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 19 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. A HungaroMet első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott jégeső, zivatarok és felhőszakadás miatt.

Fotó: met.hu

Közben az Iharos-MEt azt írja, a Jégkármérséklő is kiadta a riasztási fokozatot. Hozzáfűzik, kicsit vészjósló az ábra.