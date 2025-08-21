Bezár a budapesti Zara, mindenki az okát találgatja

Hétfőtől már senki nem engednek be a Zara egyik budapesti egységébe – közölték a bolt kirakatában, amit a Pénzcentrum szúrt ki a Redditen.
A tájékoztatás szerint az Allee-ban található Zara utolsó nyitvatartási napja vasárnap. Hivatalos tájékoztatást a bezárásról egyelőre sehol nem látni, így azt sem tudni, hogy milyen okból húzzák le a rolót.
További Gazdaság híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tízmilliárdokkal segíti a geotermikus energiahasználat terjedését a kormány
Mától már nyilvánosak a legnagyobb keretösszegű földhőpályázat részletei is.
Fiatalok ezreit segíthet itthon tartani az Otthon start program
Panyi Miklós kiemelte, hogy a program egyszerre élénkíti az ingatlanpiacot, egyben jelentős ingatlanfejlesztési hullámot is elindít.
Kiderült, hogy miről tárgyal ma a kormány
Fontos gazdasági kérdések kerültek terítékre.
A kis és közepes cégek zöme emeli a juttatásokat
A leggyakoribb megoldás a bónusz és a 13. havi fizetés.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tízmilliárdokkal segíti a geotermikus energiahasználat terjedését a kormány
Mától már nyilvánosak a legnagyobb keretösszegű földhőpályázat részletei is.
Fiatalok ezreit segíthet itthon tartani az Otthon start program
Panyi Miklós kiemelte, hogy a program egyszerre élénkíti az ingatlanpiacot, egyben jelentős ingatlanfejlesztési hullámot is elindít.
Kiderült, hogy miről tárgyal ma a kormány
Fontos gazdasági kérdések kerültek terítékre.
A kis és közepes cégek zöme emeli a juttatásokat
A leggyakoribb megoldás a bónusz és a 13. havi fizetés.