Bezár a budapesti Zara, mindenki az okát találgatja

Ennyi volt.

Magyar Nemzet
Forrás: Pénzcentrum2025. 08. 21. 15:47
illusztráció Forrás: Pexels
Hétfőtől már senki nem engednek be a Zara egyik budapesti egységébe – közölték a bolt kirakatában, amit a Pénzcentrum szúrt ki a Redditen

A tájékoztatás szerint az Allee-ban található Zara utolsó nyitvatartási napja vasárnap. Hivatalos tájékoztatást a bezárásról egyelőre sehol nem látni, így azt sem tudni, hogy milyen okból húzzák le a rolót. 

 

 

