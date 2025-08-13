Mert szüksége van bizonyos személyes tapasztalatra a konfliktus hátteréről, a magyar miniszterelnök pedig ebben egyértelműen partner, valamint mert nem feltétlenül azt az olvasatot akarja ezredszerre meghallgatni, amelyet a mainstream sajtóban unalomig ismételgetnek. Amely annyira tele van álromantikával és érzelmekkel, hogy képtelenség igazán komolyan venni. Az ukrán népért és demokráciáért egységbe tömörült európai nemzetek együtt menetelése a csatamezőre egy rossz hollywoodi klisé, azon józan politikus át kell hogy lásson. Elég nagy probléma, hogy az unióban csak Orbán Viktor volt olyan karakán, hogy nemet mondjon erre a közös nyilatkozatra.

Ebben az ügyben szó sincs oroszpártiságról vagy ukránpártiságról, bármit is mondjon a sokat emlegetett média, egyedül az számít, ami nekünk, magyaroknak fontos.

Ha sikerül kidolgozni a megállapodást az Egyesült Államok és Oroszország között a fegyvernyugvásról, az mindenképp hatalmas eredmény és előremutató. Elméletileg itt volna a lehetőség, hogy az unió minden súlyát latba vetve befolyásolja a tárgyalásokat, de lám, az elhibázott és elbizakodott diplomáciai tevékenység azt eredményezte, hogy a súly is hiányzik a szavak mögül, s a szavakra se kíváncsi senki.

A lehetséges kiegyezés természetesen nem az út vége, csak egy olyan epizód, amely újabb lehetőségeket rejt a rendezésre. Ilyenkor megsértődni tilos, igazi önsorsrontás.

Európának ideje felébrednie, hogy valóban a jövő kontinense legyen.

Mert a jelenlegi szellemi állapotában Európa csak a múlt, amely a régi dicsőségen mereng, miközben a világ többi része szélsebesen hagyja le a nagy nemzetközi versenyfutásban.

És még a régi elegancia is elkopott.