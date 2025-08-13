Európának ideje felébrednie, hogy valóban a jövő kontinense legyen.

Mélységesen elszomorító, hogy az Európai Unió idáig korcsosult, amit most látunk. Nem csupán az nem üt szöget a székesfőváros vezetői fejében, hogy Európának már nem osztanak lapot a fontos kérdések megtárgyalásakor, de megkövetelik, hogy az általuk vezetett irányvonalat mindenki elfogadja. Aki nem fogadja el, az – értelemszerűen – orosz ügynök.
Ma már csak a jól bevált séma működik, a központilag eldöntött, de mindeddig tökéletesen kudarcosnak bizonyult döntéseket hurráhangulatban elfogadtatják a társutasokkal, együttműködőkkel és sodródókkal, majd amikor Magyarország saját jól felfogott érdekében nem tart a közösséggel, a média teljes haragjával lesújtanak.
Valaha ez a klub a történelem legsikeresebb és leghatékonyabb közössége volt, a békés Európa ígérete, a fejlődés és a demokrácia képviselője. Mára pedig erőszakossá, akaratossá és sértődékennyé vált, ráadásul a világ eseményeit már csak messziről figyeli szinte teljesen partvonalról, nézőként.
Ez pedig épp azért alakult így, mert a tagállamok nem a saját érdekeiket nézték, hanem elhitték a brüsszeli szirénhangok üzenetét a nagy, felettes és bölcs érdekekről. A bizottság senkit sem képvisel, csak saját magát, a tagállamok pedig követik a vezetőket a homályba, fegyvercsörgés közepette.
Régóta ismert jelenség, hogy a keleti és nyugati gigászok nem az Európai Unióval tárgyalnak, hanem a tagállamokkal. Franciaország magában ma is hatékonyabb, mint az unióval együtt, már csak azért is, mert nem kell megegyeznie Brüsszellel és Párizzsal is. Magyarország nem kerül egy polcra az ENSZ BT-állandó tag, atomhatalom Franciaországgal, de saját szemében természetesen semmiben se marad el tőle. Pontosan ugyanolyan jogai és kötelezettségei vannak, mint a többi 26 tagállamnak az EU-ban. A különbséget talán a személyes apróságok jelentik.
Például az, hogy Orbán Viktorral személyesen tárgyal az amerikai elnök a történelmi súlyú alaszkai csúcstalálkozó előtt.
Mert szüksége van bizonyos személyes tapasztalatra a konfliktus hátteréről, a magyar miniszterelnök pedig ebben egyértelműen partner, valamint mert nem feltétlenül azt az olvasatot akarja ezredszerre meghallgatni, amelyet a mainstream sajtóban unalomig ismételgetnek. Amely annyira tele van álromantikával és érzelmekkel, hogy képtelenség igazán komolyan venni. Az ukrán népért és demokráciáért egységbe tömörült európai nemzetek együtt menetelése a csatamezőre egy rossz hollywoodi klisé, azon józan politikus át kell hogy lásson. Elég nagy probléma, hogy az unióban csak Orbán Viktor volt olyan karakán, hogy nemet mondjon erre a közös nyilatkozatra.
Ebben az ügyben szó sincs oroszpártiságról vagy ukránpártiságról, bármit is mondjon a sokat emlegetett média, egyedül az számít, ami nekünk, magyaroknak fontos.
Ha sikerül kidolgozni a megállapodást az Egyesült Államok és Oroszország között a fegyvernyugvásról, az mindenképp hatalmas eredmény és előremutató. Elméletileg itt volna a lehetőség, hogy az unió minden súlyát latba vetve befolyásolja a tárgyalásokat, de lám, az elhibázott és elbizakodott diplomáciai tevékenység azt eredményezte, hogy a súly is hiányzik a szavak mögül, s a szavakra se kíváncsi senki.
A lehetséges kiegyezés természetesen nem az út vége, csak egy olyan epizód, amely újabb lehetőségeket rejt a rendezésre. Ilyenkor megsértődni tilos, igazi önsorsrontás.
Európának ideje felébrednie, hogy valóban a jövő kontinense legyen.
Mert a jelenlegi szellemi állapotában Európa csak a múlt, amely a régi dicsőségen mereng, miközben a világ többi része szélsebesen hagyja le a nagy nemzetközi versenyfutásban.
És még a régi elegancia is elkopott.
