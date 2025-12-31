idezojelek
A Helyzet

Nem hozott békét a szilveszter

Amikor ma este durrognak a tűzijátékok országszerte, egy pillanatra gondoljunk arra, milyen jó, hogy ez itt nálunk csak játék.

Sitkei Levente
vlagyimir putyinukrajnavolodimir zelenszkijorosz-ukrán háború 2025. 12. 31. 5:00
A szilveszter nem hozott békét. A remény mindig él, hiszen láthatóan sokan törekszenek arra, hogy a teljesen értelmetlen, de remekül fialó vérontás Ukrajnában befejeződjön és elkezdődhessen a lassú, de előremutató újjáépítés. Aztán a súlyos kérdések szétszálazása közben kiderül, hogy Ukrajna állítólag megpróbálta megtámadni az orosz elnök rezidenciáját. Kijev szerint nem történt ilyen, ez orosz propagandafogás, hogy folytathassák a háborút. Az amerikai elnök azonban elhitte és fel is háborodott. Moszkva pedig azt jelezte, a támadás nem maradhat válasz nélkül. Vagyis lényegében mindegy, megtörtént-e az akció, vagy sem, messziről jött emberek beszélnek a sajtónak egymástól függetlenül, s teszik, ami szerintük megfelelő. Keményen sulykolják a saját narratívájukat, az ő világlátásukat, figyelmen kívül hagyva a nekik nem tetsző tényeket. A háború pedig tovább dübörög, mert sokan azt akarják, hogy dübörögjön.

Nem kérdéses, hogy lesz még rengeteg olyan egyeztető tárgyalás, amelyen részt vesz az ukrán elnök, esetleg Vlagyimir Putyin is. Telefonálni fog számos vezető, hogy a sajtó megkapja a napi betevőjét, konferenciákat is tartanak majd, ahol a narratívák összecsapnak. De közben repkednek a milliárdok, mint a repeszek a harcmezőn. A kanadai kormányfő sietve két és fél milliárd dollárt adott Volodimir Zelenszkijnek a háborúra, amely persze eltörpül az uniós 90 milliárdos „hitel” mögött, de azért elég néhány rakétára, harckocsira és üzemanyagra. Kanadának pedig láthatóan nem hiányzik a büdzséből, hogy a világ másik felén dúló harcokat finanszírozza. A háború tudvalevőleg pokol, nemcsak a halál, a zaj és a kosz miatt, de azért is, mert a körletekben rendetlenség és káosz van. Az üzemanyag, a harckocsi és a rakéta talán csak virtuálisan létezik, papírokat könnyen lehet gyártani, a kanadai nép és az európai szivárványos massza nagylelkű ajándéka valahol beragad a sárba, belefagy a tajgába, ahonnan egyetlen tényfeltáró delegáció se fogja kirángatni. Főleg mert soha senki se fog odamenni, hogy ellenőrizze, létezett-e az a löveg, vagy hirtelen Mercedesszé varázsolta valaki egy ukrán oligarcha feneke alatt, aki amúgy Dubajban él.

A konferenciázgatás amúgy remek lehetőség azoknak, akik ebből a háborúból élnek. Jichák Samir volt izraeli miniszterelnök mondta, hogy ő korlátlan ideig képes tárgyalni. Békét teremteni sokkal nehezebb, mint körmondatokban felvázolni, miért lehetetlen a kiegyezés. Jelenleg egy olyan tragédiát támogat szinte egyöntetűen a művelt Nyugat, amely felfoghatatlan károkat okoz a lelkekben. Ukrajna egész lakossága vagy a harcmezőn van, vagy a hátországban próbálja élni az életét. Aztán ha egy ihletett pillanatban befejeződik a vérontás, hazatérnek a katonák, akik vissza akarnak illeszkedni a mindennapokba. Akik számtalan gyilkosságot követően fognak kutyát sétáltatni és focimeccset nézni. Akiknek esetleg lerombolták a házát, míg a fronton harcolt, s meghaltak a gyerekei. Akik minden problémát fegyverrel oldottak meg, s most kötelesek leadni azokat a fegyvereket. Ahogy az lenni szokott, az óvatosabbja megtart azért magának valamicske tűzerőt, ki tudja, mit hoz a jövő. Ukrajna a békét követően állig felfegyverzett civilek társadalma lesz, jó eséllyel nem ugyanakkora területen, mint korábban, de meggyötörve, kivérezve, dühösen. Minden nappal csak rosszabb lesz a helyzet, minden egyes töltény bosszút szül, amely majd később fog beteljesedni. A művelt Európa pedig fotelből élvezi a szörnyűséges előadást, és megvásárolja a következő évadot.

Amikor ma este durrognak a tűzijátékok országszerte, egy pillanatra gondoljunk arra, milyen jó, hogy ez itt nálunk csak játék.

