A Helyzet

Forró karácsony

Ma a biztonságosnak és elegánsnak tartott Ausztráliában a hanuka megünneplése kockázatos, már-már vakmerő lépés.

zsidó közösségünnepvásár 2025. 12. 15. 5:00
Fotó: Mark Baker
Ausztráliában nyár van. Mivel a keresztény kultúrkörhöz tartozik, így hagyományosan, megfelelő időben megünneplik a karácsonyt, de arrafelé kicsit furcsán cseng, hogy rossz a Jézus kiscsizmája, s megveszi a Megváltót az Isten hidege. Mert a csokoládéból készült díszek megolvadnak a fán, légkondicionálás nélkül pedig alig lehet megmaradni a lakásban. De a lényeg úgyis a szívben lakozik, ott is van advent, s ott is van fények ünnepe a zsidó közösségben. Csak nem kell fázni. Ez vezette arra az egyik zsidó csoportot, hogy a sydney-i Bondi Beachen ünnepeljék a hanukát, a tengerparton, kellemes időben, jó barátok között.

Csakhogy 2025 van, a világ pedig megváltozott. Ma a biztonságosnak és elegánsnak tartott Ausztráliában a hanuka megünneplése kockázatos, már-már vakmerő lépés. Mert megjelennek a városban élő tébolyodottak, és az ünnepet véres pokollá változtatják, sikoltozva menekülnek a fürdőzők a biztonságosnak tűnő városba a partról, a zsidó közösség pedig nem a fényt ünnepli, hanem gyászolja a halottakat, akiknek élniük és örülniük kellett volna. 

Ma, a bizarr és bizonytalan világban az advent nem a békés lelki felkészülésről szól. Minden évben felhívás háborúra, amelyre a gyilkosok készülnek. Tudják, hogy ott lesznek a vásárok, a forraltborozó emberek a főtéren, a rendőrök figyelme is esetleg ellankad egy-egy percre, s akkor bosszút lehet állni. Miért? Mindenért. A történelmi sérelmekért, a mindennapos bajokért, ismeretlenek haláláért, az egész gyászos életért. Ideológiai és politikai okokból. 

Akik bosszút akarnak állni, azok az esetek többségében személyesen semmiféle kapcsolatban nem álltak semmiféle áldozattal. De ők vannak itt, valamelyik migrációs hullámmal megérkeztek a nyugati társadalmakba, és máris kész a baj. Egyetlen ország se tudja tökéletesen ellenőrizni saját lakosságát, a teljes körű megfigyelés nemcsak aggasztó lenne, de lehetetlen is. 

A nyugati országok ma is azt hiszik, hogy a liberális demokrácia megteremtette a létező világok legjobbikát, afölött már nincs semmi, elérkezett a Ká­naán, és semmit se kell tenni azért, hogy ezt az idillt megőrizzük. Pedig nagyon törékeny ez az illúzió. A fenyegetés itt van, észre kell venni.Tudjuk, hogy nem először történt hasonló terrorcselekmény, mint most Ausztráliában, de még sincs semmiféle változás. Esetleg jobban figyelnek a hatóságok. Nyugat-Európában újszerű megközelítéssel teszik jobban védhetővé a vásárokat. Ez valójában nem más, mint a visszahúzódás, amikor mindenki átadja a területet az ellenségnek. Mert lehet, hogy tízszer lefülelik a támadót, de tizenegyedik alkalommal csak beviszi a halálos találatot. Az nem eredmény, hogy egy adventi időszak alatt csak három halálos támadást tudtak végrehajtani. 

A megoldás pedig messze nem technikai, hanem filozófiai. Mit nyerünk azzal, hogy kinyitjuk a határokat? Valóban hinni lehet-e abban, hogy a mi kultúránk erősebb, jobb, fejlettebb, mint másoké, és ezt mindenki el is fogadja? 

Képesek vagyunk-e rávenni az ide érkezőket arra, hogy a normáinkat magukévá tegyék? A válasz az, hogy nem, a tömegek integrációja soha nem sikerült sehol, ez csak egy újabb önbecsapás, a gőgös elit így fedi el a súlyos gondokat, a civilizációs válságot. Nem szabad megtanulni terrorfenyegetésben élni, ne fogadjuk el, hogy a világ úgy normális, hogy fegyveres katonák pásztázzák a karácsonyi vásárok felé vezető utcákat. 

Egykoron az IRA kudarcot vallott a Margaret Thatcher elleni merénylete során. Utólag azt üzente az ír fegyveres csoport: „Most szerencséje volt. De ne feledje, nekünk csak egyszer kell hogy szerencsénk legyen. Magának minden alkalommal.” 

 

               
       
       
       

