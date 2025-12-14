Megerősített járőrözést kezdett a londoni rendőrség a zsidó intézményeknél

A 300 ezres brit zsidóság legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a Jewish Leadership Council (JLC) vasárnapi közleményében úgy fogalmazott: a terroristák ismét zsidókat vettek célkeresztjükbe csak azért, mert zsidók.

A JLC szerint ugyanez a gyűlölet Nagy-Britanniában is jelen van, hiszen a brit zsidóság még mindig nem tért magához a manchesteri zsinagóga ellen elkövetett terrortámadás sokkjából.

A szervezet ezzel arra utalt, hogy október 2-án, jom kippur napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál. Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték. Vasárnapi nyilatkozatában a JLC felszólította a brit kormányt és a bűnüldöző hatóságokat arra, hogy hanuka nyolc napján a zsidó közösségekkel együttműködve biztosítsák az ünnepi rendezvények biztonságos megrendezését.

Nem engedhetjük, hogy a gyűlölet elhomályosítsa a fény ünnepét

– áll a szervezet közleményében.