magyarországbiztonságbóka jános

Bóka János: Magyarország kormánya elkötelezett zsidó közösségek biztonsága mellett

Nehéz most szavakat találni. A zsidó újév előestéjén elkövetett manchesteri terrorcselekmény után ismét antiszemita mészárlás, ezúttal a hanuka előestéjén és Ausztráliában –írta közösségi oldalán közzétette bejegyzésében Bóka János.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 16:11
Bóka János Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az üzenet egyértelmű. Mindenki láthatja, aki akarja: ez a "globális intifáda", amire a radikális iszlamisták és a radikális baloldal évek óta buzdít. Ez az antiszemita gyűlöletbeszéd gyümölcse, ami most már Európában is szinte akadálytalanul terjed” – írta közösségi oldalán az Európai uniós ügyekért felelős miniszter.

A tárcavezető hozzátette: 

Osztozunk az elhunyt áldozatokért viselt gyászban. Reméljük a sebesült áldozatok felépülését. Kívánunk erőt és kitartást a megtámadott zsidó közösségnek. A fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett.

Bóka János hangsúlyozta:

Magyarország kormánya elkötelezett zsidó közösségeink biztonsága mellett és zéró tolerancia politikát képvisel az antiszemitizmussal szemben. A magyar és európai zsidó közösségek számíthatnak Magyarországra és a magyar kormányra.

Borítókép: Bóka János (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.