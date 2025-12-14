Bóka János: Magyarország kormánya elkötelezett zsidó közösségek biztonsága mellett

„Az üzenet egyértelmű. Mindenki láthatja, aki akarja: ez a "globális intifáda", amire a radikális iszlamisták és a radikális baloldal évek óta buzdít. Ez az antiszemita gyűlöletbeszéd gyümölcse, ami most már Európában is szinte akadálytalanul terjed” – írta közösségi oldalán az Európai uniós ügyekért felelős miniszter.
A tárcavezető hozzátette:
Osztozunk az elhunyt áldozatokért viselt gyászban. Reméljük a sebesült áldozatok felépülését. Kívánunk erőt és kitartást a megtámadott zsidó közösségnek. A fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett.
Bóka János hangsúlyozta:
Magyarország kormánya elkötelezett zsidó közösségeink biztonsága mellett és zéró tolerancia politikát képvisel az antiszemitizmussal szemben. A magyar és európai zsidó közösségek számíthatnak Magyarországra és a magyar kormányra.
Borítókép: Bóka János (Fotó: MTI)
