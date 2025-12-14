Szakállas nők és bojkott az Eurovízión

Az Eurovíziós Dalfesztivál soha nem volt minőségi szórakozás. Amolyan esztrádműsor volt, ahol almát kellett körtével összehasonlítani, és az embernek az internet előtti korban volt egy olyan érzése, hogy befolyásolhatja a világot a szavazatával, így valaki nyert, s az az ő voksának a hatása – is – volt. De az idő túlhaladt a műsoron.

Nem csupán arról volt szó, hogy alapvetően rossz dalok születtek. A leadott szavazatok egyértelműen politikai jellegűek voltak, látható volt, hogy Ciprusra mindig Görögországból szavaztak legtöbben, a szlovákok és a csehek egymásnak adogatták a voksokat, a volt Jugoszlávia is összezárt nemegyszer. Magyarországnak nincsenek rokonai, csak egyetlen igaz barátja, Lengyelország. Ezzel a helyzettel pedig nem lehet igazán nyerni, ha nem a dalokról szól a műsor. Így évente szembesülhettünk azzal, hogy lehet itt bármilyen kiválasztós műsor Magyarországon, küldhetünk mi bármilyen istenadta tehetséget a fesztiválra, végül ott leszünk a vert seregben, az ázsiai barbárok örököseiként.

De Magyarország nem ezért nem vesz részt a műsorban, hanem a nyílt és egyértelmű politikai irányvonal miatt. A show botrányt akar kavarni. Már nagyon távol vagyunk attól, hogy valaki a saját neméhez vonzódik. Az előadók harsányan és úgymond polgárpukkasztó módon adják elő az alkalmanként már dalnak se nevezhető szörnyűségeiket, arra törekedve, hogy valaki emlékezzen rájuk. A művészetükkel nem tudják megragadni a figyelmet, hát marad az ízléstelenkedés, az alantas magamutogatás és sokkolás. Alig van olyan ország, amely ne játszotta volna el ezt a fesztivál történelmében. A műsorfolyamban pedig mindig mindenki hitet tesz a sokszínűség és a befogadás eszméi mellett, mintha a szakállas nő természetes volna. Ebben a műsorban nincs demokrácia, nem állhat ki bármilyen érték mellett senki, csakis a woke prófétáinak adnak szót. Az eredmény pedig látható.

Izrael 1973 óta negyvenhét alkalommal vett részt a fesztiválon. Bár egyértelműen ázsiai ország, a speciális politikai helyzete miatt az Európai Műsorszóró Unió (EBU) tagjai közé fogadta és engedélyezte a fellépést, hasonlóképp az UEFA-hoz. Az első fesztivál idején Izrael épp háborút vívott. Azóta számos alkalommal volt ugyanígy, a Szentföld mindig forrongott, az ott élők pedig úgy próbálták élni a mindennapjaikat, hogy tudták, bármikor megszólalhatnak a szirénák és elindulhatnak a tankok.