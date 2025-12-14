idezojelek
Szakállas nők és bojkott az Eurovízión

LANGY ESŐK JÖNNEK – A botrányműsor csonkított módon lesz megtartva, szépen bemutatva, merre halad Európa.

Sitkei Levente
Fotó: SANDER KONING
Az Eurovíziós Dalfesztivál soha nem volt minőségi szórakozás. Amolyan esztrádműsor volt, ahol almát kellett körtével összehasonlítani, és az embernek az internet előtti korban volt egy olyan érzése, hogy befolyásolhatja a világot a szavazatával, így valaki nyert, s az az ő voksának a hatása – is – volt. De az idő túlhaladt a műsoron. 

Nem csupán arról volt szó, hogy alapvetően rossz dalok születtek. A leadott szavazatok egyértelműen politikai jellegűek voltak, látható volt, hogy Ciprusra mindig Görögországból szavaztak legtöbben, a szlovákok és a csehek egymásnak adogatták a voksokat, a volt Jugoszlávia is összezárt nemegyszer. Magyarországnak nincsenek rokonai, csak egyetlen igaz barátja, Lengyelország. Ezzel a helyzettel pedig nem lehet igazán nyerni, ha nem a dalokról szól a műsor. Így évente szembesülhettünk azzal, hogy lehet itt bármilyen kiválasztós műsor Magyarországon, küldhetünk mi bármilyen istenadta tehetséget a fesztiválra, végül ott leszünk a vert seregben, az ázsiai barbárok örököseiként.

De Magyarország nem ezért nem vesz részt a műsorban, hanem a nyílt és egyértelmű politikai irányvonal miatt. A show botrányt akar kavarni. Már nagyon távol vagyunk attól, hogy valaki a saját neméhez vonzódik. Az előadók harsányan és úgymond polgárpukkasztó módon adják elő az alkalmanként már dalnak se nevezhető szörnyűségeiket, arra törekedve, hogy valaki emlékezzen rájuk. A művészetükkel nem tudják megragadni a figyelmet, hát marad az ízléstelenkedés, az alantas magamutogatás és sokkolás. Alig van olyan ország, amely ne játszotta volna el ezt a fesztivál történelmében. A műsorfolyamban pedig mindig mindenki hitet tesz a sokszínűség és a befogadás eszméi mellett, mintha a szakállas nő természetes volna. Ebben a műsorban nincs demokrácia, nem állhat ki bármilyen érték mellett senki, csakis a woke prófétáinak adnak szót. Az eredmény pedig látható.

Izrael 1973 óta negyvenhét alkalommal vett részt a fesztiválon. Bár egyértelműen ázsiai ország, a speciális politikai helyzete miatt az Európai Műsorszóró Unió (EBU) tagjai közé fogadta és engedélyezte a fellépést, hasonlóképp az UEFA-hoz. Az első fesztivál idején Izrael épp háborút vívott. Azóta számos alkalommal volt ugyanígy, a Szentföld mindig forrongott, az ott élők pedig úgy próbálták élni a mindennapjaikat, hogy tudták, bármikor megszólalhatnak a szirénák és elindulhatnak a tankok. 

Volt, mikor Izraelt támogatták európai országok és a közvélemény, máskor pedig nem tetszett nekik a helybéli politika. Azt azonban nem lehet mondani, hogy sokat változott Izrael, mindig egyértelműen készen állt megvédeni önmagát, a hadsereg volt mindig a legfontosabb, az összes politikai vezető katonából lett öltönyös megmondóember és döntéshozó. 

Idén mégis másként történik a botrányshow szervezése, mint a korábbi években. Az EBU a hozzá érkező panaszok miatt megbeszélést tartott arról, engedélyezhető-e Izrael részvétele a műsorban, s úgy döntött, nem szavaz erről, mivel a tagok nagy többsége támogatta a közel-keleti ország fellépését. Ennek hatására Spanyolország, Írország, Hollandia és Szlovénia közölte, bojkottálni fogják a műsort. Márpedig Spanyolország távolmaradása súlyos érvágás, hiszen egyike az öt nagy nemzetnek, amelyek anyagilag támogatják a fesztivált. Nagy-Britannia, Svédország, Franciaország és Portugália ezzel szemben hivatalosan nyilatkozott arról, hogy támogatják Izrael indulását. Párizsból egyenesen Jean-Noel Barrot külügyminiszter jelentkezett, azt írva egy közösségi hálózaton, hogy Franciaország soha nem bojkottálna közösségeket, az ország hagyományai és lelke teljesen ellentétes ezzel a gondolkodásmóddal. Szlovéniából viszont a helyi műsorszóró társaság elnöke, Natalija Gorscak úgy vélte, a megállapodás Izrael és a Hamász között nem valódi béke, s ha Izrael úgy döntene, hogy nem indul, amíg le nem nyugszanak a dolgok, akkor nem lenne vita és mindenkit „egyesítene a zene”.

Természetesen a zenéről réges-rég nincs szó. Politikusok nyilatkoznak országuk nevében egy popfesztivál kapcsán, mintha ennek semmiféle politikai éle nem volna. A jövő évi esemény lesz a 70. Eurovíziós Dalfesztivál, amelyre a szervezők nagyon büszkék, és fennen hangoztatják a politikai semlegességet. Persze Oroszország 2002 óta nem léphet fel a gálán, a helyszínen tapsolók pedig már két éve palesztinpárti tüntetésekkel zavarták meg a „zenei eseményt”. Jelen állás szerint a botrányműsor évfordulóján bojkottal csonkított módon lesz megtartva, szépen bemutatva, merre halad Európa.

