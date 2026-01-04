Liverpoolflorian wirtzHugo EkitikéSzoboszlai DominikLiverpool FC

Ez a Liverpool és Slot igazi problémája, Szoboszlai itt nem lehet megoldás

Míg ősszel amiatt kapott sok kritikát a Liverpool, mert a pontrúgásokat nem tudja levédekezni, addig januárra sokkal égetőbb kérdéssé vált, hogy hol vannak a gólok. A 19 meccsen szerzett 33 gól a Liverpool elmúlt tízéves történetében is mélypont, Jürgen Klopp edzősködése alatt ilyenre nem volt példa. A nyáron érkező drága támadók Hugo Ekitiké kivételével idáig adósak a gólokkal, mindez vasárnap a Fulham elleni idegenbeli Premier League-mérkőzésen változhat, ami ismét nem lesz sétagalopp a címvédőnek.

Perlai Bálint
2026. 01. 04. 5:45
Szoboszlai Dominik és Hugo Ekitiké jó formában, de önmagukban nem tudják a Liverpool támadógondjait megoldani
Szoboszlai Dominik és Hugo Ekitiké jó formában, de önmagukban nem tudják a Liverpool támadógondjait megoldani Fotó: AFP/Oli Scarff
A bajnokságban már hét, összesen pedig nyolc meccse veretlen Liverpool háza táján a javuló eredmények és a Premier League-ben elfoglalt negyedik hely ellenére sincs nyugalom. A szurkolók a mérkőzéseket látva érzékelik, hogy Arne Slot csapata még mindig elmarad a korábbi várakozásoktól. Minderre tökéletes példa volt a január elseji, Leeds United elleni 0-0-s döntetlen hazai pályán. Ez volt a Slot-éra első gól nélküli mérkőzése, de a csapat meccsei között vizslatva is egészen 117 találkozót kell visszamenni, legutóbb a Manchester United ellen, 2023 decemberében volt 0-0-s meccse az akkor még Jürgen Klopp vezette Liverpoolnak.

A Liverpool kevés gólt lő, Szoboszlai Dominik jó formája ebben nem elég segítség a PL-címvédőnek
A Liverpool kevés lőtt gólja az egyik oka a csapat visszaesésének  Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Hol vannak a gólok?

A The Athletic liverpooli szakírója, James Pearce boncolgatta a Leeds elleni PL-mérkőzés után, hogy a Liverpool a góllövéssel igencsak megküzd a mostani idényben. 

A 19 forduló alatt szerzett 30 gól a tabella első hat helyezett csapata közül a legkevesebb – viszonyításképpen: a legtöbbet a Manchester City szerezte, 43-at, persze ebben nagy szerepe van a már 19 gólos Erling Haalandnak. 

A klub történetében is egészen 2015/16-os idényig kell visszamenni, amikor ennél kevesebbet szerzett féltávnál. Akkor az idényt még Brendon Rodgersszel kezdte a csapat, majd októberben jött Jürgen Klopp, januárra azonban így is csak 22 gólt sikerült összekaparni. 

Slot az idény során többször hangoztatta, hogy ő a tabellát a bajnokság második felétől szokta nézni. Nos, most eljött ennek az ideje, s a kevés rúgott gól mellett a 33 pont is elmarad az elvártaktól. Az előző, bajnoki címmel végződött évadhoz képest a címvédőnek most tizenhárommal kevesebb pontja, héttől több kapott és tizenhéttel kevesebb rúgott gólja van. Utóbbi statisztika az igazán meghökkentő. 

Hugo Ekitiké gólöröme, miután a Liverpool két góllal vezetett a Tottenham otthonában, s végül 2-1-re nyert
Hugo Ekitiké gólöröme, miután a Liverpool két góllal vezetett a Tottenham otthonában, s végül 2-1-re nyert  Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A nyári átigazolások után nem ezt várták a szurkolók

Főleg annak fényében, hogy a Liverpool a nyáron milyen költekezést tartott. Mint ismert, Alexander Isak 145 millió euróért érkezett a Newcastle-től, de eddig csak két gólt rúgott, a második után eltört a szárkapocscsontja, márciusig nem bevethető . A 125 millió euróért érkező Florian Wirtz a vártnál talán lassabban vette fel a Premier Leeague iramát, de a Wolves ellen már megszerezte első gólját a csapat színeiben. Ugyanakkor Slot a Leeds elleni meccs után megerősítette, hogy sérülés miatt a héten csak egyszer edzett a csapattal, ezért kellett lecserélnie a második félidőben.

S a harmadik legdrágább érkező Hugo Ekitiké volt, a 22 éves francia támadó azonban gyorsan alkalmazkodott. A 95 millió euróért megszerzett csatár tíz góljával a házi góllövőlistát vezeti, a Leeds ellen is igazából csak neki volt helyzete. 

Egyedül viszont aligha tudja a keletkezett űrt betölteni. Amely egyre nagyobb, hiszen Mohamed Szalah az Afrika-kupán szerepel Egyiptommal, hétfőn vívja a nyolcaddöntőt Benin ellen, ha a döntőig menetel, akkor még további négy meccset biztosan ki kell hagynia klubcsapatában. Slot az egyiptomi hiányában január elsején például a szintén nyáron érkezett Jeremie Frimpongot tette ki a jobb szélre, de decemberben Szoboszlai is feltűnt ott, a Leeds ellen például innen szerzett gólt. Míg a szélvészgyors holland a szélességet tudja biztosítani, addig Szoboszlai a letámadásnál és a középre történő behúzódásával tud a csapaton segíteni. Szoboszlai azonban ezen a poszton olyan volt, mintha el lenne rejtve, ami nem a Liverpool érdeke. 

A szurkolók mindezek miatt bosszúsak. Nem értik, hogy a nyáron miért kellett Luis Díazt a Bayern Münchenbe elengedni , ahol a kolumbiai 14 bajnokin 14 gólban vállalt szerepet. Mindeközben a Liverpoolban Cody Gakpo nincs formában, Díaz szerepét nem tudja a csapatban átvenni, emellett láthatóan nem jó a kémia közte és Kerkez Milos között. 

A lövések terén mégis kiemelkedő a Liverpool

Az Fbref statisztikai oldal adatai alapján a Premier League-ben a Liverpoolnak van a második legtöbb lövése (290) a Manchester United mögött (302). Ugyanakkor amiben a Liverpool lemarad a riválisaihoz képest, az a kaput eltalált lövések. Míg az éllovas Arsenalnak eggyel kevesebb lövése volt idáig a bajnokságban, addig 11-szer többet találta el a kaput (91), mint a Vörösök (80). 

A miértre a választ ott érdemes keresni, hogy míg Szoboszlai Dominikék átlagosan 17 méterről, addig az Arsenal játékosai 15 méterről lőnek a kapura, s nem meglepő módon minél közelebbi a lövés, annál nagyobb az esély, hogy a kaput is eltalálja.

Slotnak a hatékonyság növelésére kell megoldást találnia, emellett arra is, hogy a támadókat – jelen esetben Ekitikét – gyakrabban találják meg a társak. Ez részben Szoboszlai Dominik feladata is lehet, már ha nem jobbhátvédként kell játszani, ugyanakkor ezt a problémát a magyar játékos aligha tudja egyedül megoldani. Szoboszlai inkább átlövéseiből veszélyeztethet felállt védelmek ellen – ahogy azt tette a Leeds ellen is.

Kemény hét vár a Liverpoolra

Vasárnap 16 órától a Liverpool a Fulham otthonában játszik Londonban, ahol a támadásokat illetően kérdéses, hogy Wirtz mennyire pihente ki magát, a rövid pad miatt alternatívája jelenleg nem nagyon van. A Liverpool a vendégtúra után sokat nem pihenhet, csütörtökön már az éllovas Arsenal otthonába látogat. Ha a Liverpool ezt a hetet is kihúzza veretlenül, az a csapat jelenlegi helyzetét ismerve mindenképpen nagy fegyvertény lenne.

PREMIER LEAGUE, 20. FORDULÓ

Szombaton játszották:

Vasárnap:

  • Leeds United–Manchester United, 13.30 (tv: Spíler1)
  • Everton–Brentford, 16.00
  • Fulham–Liverpool, 16.00 (Tv: Spíler1)
  • Newcastle United–Crystal Palace, 16.00
  • Tottenham Hotspur–Sunderland, 16.00
  • Manchester City–Chelsea, 18.30 (tv: Spíler1)

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

