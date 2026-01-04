Ez a Liverpool és Slot igazi problémája, Szoboszlai itt nem lehet megoldás

A bajnokságban már hét, összesen pedig nyolc meccse veretlen Liverpool háza táján a javuló eredmények és a Premier League-ben elfoglalt negyedik hely ellenére sincs nyugalom. A szurkolók a mérkőzéseket látva érzékelik, hogy Arne Slot csapata még mindig elmarad a korábbi várakozásoktól. Minderre tökéletes példa volt a január elseji, Leeds United elleni 0-0-s döntetlen hazai pályán. Ez volt a Slot-éra első gól nélküli mérkőzése, de a csapat meccsei között vizslatva is egészen 117 találkozót kell visszamenni, legutóbb a Manchester United ellen, 2023 decemberében volt 0-0-s meccse az akkor még Jürgen Klopp vezette Liverpoolnak.

A Liverpool kevés lőtt gólja az egyik oka a csapat visszaesésének Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Hol vannak a gólok?

A The Athletic liverpooli szakírója, James Pearce boncolgatta a Leeds elleni PL-mérkőzés után, hogy a Liverpool a góllövéssel igencsak megküzd a mostani idényben.

A 19 forduló alatt szerzett 30 gól a tabella első hat helyezett csapata közül a legkevesebb – viszonyításképpen: a legtöbbet a Manchester City szerezte, 43-at, persze ebben nagy szerepe van a már 19 gólos Erling Haalandnak.

A klub történetében is egészen 2015/16-os idényig kell visszamenni, amikor ennél kevesebbet szerzett féltávnál. Akkor az idényt még Brendon Rodgersszel kezdte a csapat, majd októberben jött Jürgen Klopp, januárra azonban így is csak 22 gólt sikerült összekaparni.

Slot az idény során többször hangoztatta, hogy ő a tabellát a bajnokság második felétől szokta nézni. Nos, most eljött ennek az ideje, s a kevés rúgott gól mellett a 33 pont is elmarad az elvártaktól. Az előző, bajnoki címmel végződött évadhoz képest a címvédőnek most tizenhárommal kevesebb pontja, héttől több kapott és tizenhéttel kevesebb rúgott gólja van. Utóbbi statisztika az igazán meghökkentő.

Hugo Ekitiké gólöröme, miután a Liverpool két góllal vezetett a Tottenham otthonában, s végül 2-1-re nyert Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A nyári átigazolások után nem ezt várták a szurkolók

Főleg annak fényében, hogy a Liverpool a nyáron milyen költekezést tartott. Mint ismert, Alexander Isak 145 millió euróért érkezett a Newcastle-től, de eddig csak két gólt rúgott, a második után eltört a szárkapocscsontja, márciusig nem bevethető . A 125 millió euróért érkező Florian Wirtz a vártnál talán lassabban vette fel a Premier Leeague iramát, de a Wolves ellen már megszerezte első gólját a csapat színeiben. Ugyanakkor Slot a Leeds elleni meccs után megerősítette, hogy sérülés miatt a héten csak egyszer edzett a csapattal, ezért kellett lecserélnie a második félidőben.