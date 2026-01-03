Robert C. Castel: A Valdaj-incidens rejtélyei

Amikor 2025 decemberének végén a Kreml világgá kürtölte, hogy az ukrán erők mintegy kilencven drónnal kíséreltek meg merényletet Vlagyimir Putyin ellen annak valdaji rezidenciájánál, a nyugati elemzők többsége gúnyos mosollyal nyugtázta az eseményeket. A bizonyítékok ugyanis finoman szólva is hiányosak voltak. Sehol egy robbanásról készült videó, sehol egy kráter, a helyi lakosok pedig teljes nyugalomról számoltak be a közösségi médiában.

A gúnyosan mosolygók nagy része ezen a ponton akár le is adhatná az iparengedélyét, mert elmulasztották feltenni az egyetlen valóban érdekes kérdést:

Ha az orosz titkosszolgálatok valóban egy nagyszabású hamis zászlós műveletet akartak végrehajtani, miért voltak ennyire „hanyagok”? Miért nem robbantottak fel pár melléképületet, miért nem röptettek valódi drónokat az égen, vagy miért nem aktiválták látványosan a légvédelmet, a helyileg illetékes tűzoltó-, illetve mentőszolgálatot? Hol maradt a megtévesztő akciót kísérő obligát rádiójáték és ennek a kiberbéli megfelelője? Hol maradnak az ilyenkor kapóra jövő kiszivárgott információk?

A válasz erre a kérdésre azonban nem az orosz apparátus inkompetenciájában vagy a hírszerzési-műveleti kreativitás hiányában, hanem a modern hibrid hadviselés egy kíméletlenül racionális új fejezetében rejlik.

Ez a „minimális életképes megtévesztés” (Minimum Viable Deception – MVD) koncepciója, ahol az „elég jó” messze felülmúlja a tökéletest.

A XX. században egy állam még megengedhette magának, hogy fizikai színjátékot rendezzen, gondoljunk csak az 1939-es mainilai incidensre, amikor a szovjetek a saját pozícióikat ágyúzták, ürügyet szolgáltatva a téli háború kirobbantásához. Akkoriban a helyszínt le lehetett zárni, a tanúkat el lehetett hallgattatni. 2026-ban azonban a világ megváltozott, és immár egy digitális panoptikumban él.

Ebben a környezetben a fizikai szimuláció, például robbanóanyagok elásása a kráterek szimulálásához nem biztonságot, hanem kockázatot jelent. Az adatok forenzikus elemzése percek alatt kimutatná a különbséget egy valódi ukrán drón becsapódása és egy földbe ásott TNT-töltet között. A kráter mélysége, a törmelék szóródása matematikai pontossággal leleplezné a csalást. Ugyanez igaz a légtérre is. Ha Oroszország saját drónokat röptetett volna Valdaj felett, a NATO elektronikai felderítése (SIGINT), a fejlett telemetriai eszközök alkalmazása, esetleg egy az átlagosnál szerencsésebb éppen áthaladó műhold azonnal bemérte volna az oroszországi indítópontokat.