Ígéretorgia a Tiszától

Most már teljesen bizonyosra vehető, hogy a pártnak nevezett Tisza-szekta felkenetlen führere látta, illetve ismeri azokat a balos közvélemény-kutatási adatokat, amelyek szerint a Tisza nem árad, hanem egyre intenzívebben apad.

Mi már eddig is figyelmeztettük a Magyar Pétert eufóriásan félistenként ünneplő, reményfüggő szimpatizánsokat, hogy a vágyak nem helyettesítik a valóságot.

Magyarán: attól még nem lesz népszerű egy párt vagy egy politikus, mert különböző külföldről patronált és kistafírozott cégek egybehangzóan azt állítják, hogy a lakosság felé irányuló rokonszenve az egeket verdesi. Igaz, meglehetősen sok embert lehet befolyásolni azzal, hogy trendinek, a mindenhatónak beállított nyugati globalista baloldal által támogatottnak kiáltják ki az illetőt és alakulatát – de korántsem eleget.

Magyar Péter pannonhalmi beszéde, illetve újonnan meghirdetett tíz pontja illusztrálja, hogy a szektavezér, illetve inkább a mögötte álló finanszírozók kénytelenek voltak érzékelni a felmérésekből: az eszeveszett durva hang, vérszomjas fenyegetőzés önmagában édeskevés, nem helyettesíti a politikai programot.