A Helyzet

Ígéretorgia a Tiszától

Attól még nem lesz népszerű egy párt vagy egy politikus, mert különböző, külföldről patronált és kistafírozott cégek egybehangzóan azt állítják.

2025. 08. 21.
Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Most már teljesen bizonyosra vehető, hogy a pártnak nevezett Tisza-szekta felkenetlen führere látta, illetve ismeri azokat a balos közvélemény-kutatási adatokat, amelyek szerint a Tisza nem árad, hanem egyre intenzívebben apad. 

Mi már eddig is figyelmeztettük a Magyar Pétert eufóriásan félistenként ünneplő, reményfüggő szimpatizánsokat, hogy a vágyak nem helyettesítik a valóságot.

Magyarán: attól még nem lesz népszerű egy párt vagy egy politikus, mert különböző külföldről patronált és kistafírozott cégek egybehangzóan azt állítják, hogy a lakosság felé irányuló rokonszenve az egeket verdesi. Igaz, meglehetősen sok embert lehet befolyásolni azzal, hogy trendinek, a mindenhatónak beállított nyugati globalista baloldal által támogatottnak kiáltják ki az illetőt és alakulatát – de korántsem eleget.
Magyar Péter pannonhalmi beszéde, illetve újonnan meghirdetett tíz pontja illusztrálja, hogy a szektavezér, illetve inkább a mögötte álló finanszírozók kénytelenek voltak érzékelni a felmérésekből: az eszeveszett durva hang, vérszomjas fenyegetőzés önmagában édeskevés, nem helyettesíti a politikai programot. 

Szóltak is a gazdák az acsargó, mindenkit a börtönbe vezető úttal kecsegtető Peti nemzetvezetőnek, fogja vissza magát, mert csúfos vége lesz a nagy irgum-burgumos gyűlöletprojektnek. Így hát megszületett ez a tízpontos, a Professzorok Batthyány Köre 2005-ös tervének nevét plagizálva Szent István-tervnek elnevezett ígérethalmaz, ami leginkább a csodákat ígérgető kommunista választási programokra emlékeztet. Péter testvér az új szavazócsalogató vonalnak megfelelően nem is szidta beszédében – tőle példátlan módon – név szerint említve sem a miniszterelnököt, sem a Fideszt. Sokan azt hihették, megártott neki a nap, amiért ennyire jámborra veszi a figurát. 

Pedig felesleges dolog volt ijedezniük oly nagyon, a vezér változatlanul megpróbálta a siralom völgyeként beállítani Magyarországot, csak a fókuszt áthelyezte a tejjel-mézzel folyó Kánaán felfestésére.

Így megtudhatta a lila ígéretzuhatagokra fogékony tiszás publikum, hogy megállítja a népességfogyást, az uralkodása alatt egészségesebb és hosszabb lesz az élet, stoptáblát mutat az állítólagos tömeges elvándorlásnak, vezényszóra ózondús hegyi levegőt produkál mindenütt, a gúzsba kötött, rabságban sínylődő önkormányzatoknak visszaadja a szabadságukat és az elkobzott forrásaikat. Továbbá a baloldal által eleddig hisztérikusan fúrt szuperkórházakkal lesz telehintve az ország, az oktatásban pedig a kormány által igen komoly béremelésekkel megalázni próbált tanárok ismét megbecsült tagjai lehetnek épülő liberális társadalmunknak. Bűnös módon nyilván kihagytunk pár fontos elemet a tiszás légvárprojektből, de talán nem kisebbítjük a program kolosszális horderejét, ha azt mondjuk: minden benne van, mi a baloldalnak mindent elhívő szem-szájnak ingere.

Van azonban ezzel az ígéretorgiával egy kis bibi: úgy néz ki az egész kavalkádból, mintha ő is a kormány programját támogatná és agitálna mellette. 

Hisz az egészségügy, oktatás fejlesztésén, dolgozóinak fizetésemelésén keresztül a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésén át az önkormányzatok megerősítéséig olyan elemeket zenésített meg, amelyekben az Orbán-kormány folyamatosan mutatja fel az eredményeket, fogadva a nemzetközi elismeréseket.
Baljós jel viszont, hogy az úgymond orosz energiafüggőséget meg akarná szüntetni. Ez ugyanis azt jelenti, hogy az olcsó gáznak, ezért a rezsicsökkentésnek lőnének, az árak az egekbe emelkednének, s az infláció elszabadulna. Van-e épeszű ember hazánkban, aki tényleg ezt akarja?
 

