A svájci bankárok megbíznak bennünk

Az Ébredő Magyarok Egyesületének parlamenti képviselője, Eckhardt Tibor egyenruhát akar terveztetni a tagjaiknak, amihez fokos is járna, ám a kormányfő környezetéből közlik: ehhez sohasem járulnak hozzá. Az ÉMÉ-ben is mozgalom indul a leváltására. Bethlen István miniszterelnök genfi beszéde után a Népszövetség magyar bizottsága úgy dönt: az általuk adott kölcsönből 70 millió aranykoronát beruházásokra fordíthat a kormány. Szeged megünnepli Herczeg Ferenc negyvenéves írói jubileumát. Felköszöntik Horthy Miklós kormányzót a névnapján, s a hadimúzeum egyesülettől győztes hajójának, a Novarának a modelljét kapja.

Nem engedi a kormány az Ébredő Magyarok Egyesületének (ÉME) fokosos brigád alakítását ― közli a Magyarország december 8-án. Mint írják, Eckhardt Tibor nemzetgyűlési képviselő Miskolcon azt hangoztatta: 

„az ÉME tagjait meg akarja különböztetni az ország többi polgárától és ebből a célból megfelelő egyenruhát akar terveztetni az ÉME-tagok számára. Ezt a ruhát össze fogja kötni a fokos viseletével, nehogy a fasisztákhoz hasonlítsanak.” A lapnak viszont „legilletékesebb, a miniszterelnökhöz közel álló helyen” úgy nyilatkoznak az ügyről: „Ennek a naiv dolognak illetékes helyen semmiféle komolyságot sem tulajdonítanak."

A kormányzati szervek „sohase fognak hozzájárulni ahhoz, hogy a hazafiság szimbólumaként a fokost fogadják el. De különben sincs szükség rézfokosos táborra.” A Magyarország úgy értesült: „politikai körökben nevetségesnek tartják Eckhardt újabb ötletét, amelynek már csak azért sem tulajdonítanak jelentőséget, mert a kivitel leküzdhetetlen akadályokba ütközik. Már hónapokkal ezelőtt kísérletezett Eckhardt a fekete ing behozatalával fasiszta módra, de ez a terv teljes kudarcot vallott, mert nem tudták, miből szerezzék be a fekete ingeket. Egyénileg ugyanis senki sem vállalkozott a költségek fedezésére.”

A Magyarország december 10-én további információkat oszt meg az ébredők belső ügyeiről. Arról ír: 

Az Ébredő Magyarok Egyesületének kebelében mozgalom indult meg, hogy Eckhardtot az ÉME elnökségi állásáról lemondassák. Ezt a mozgalmat állítólag azok kezdeményezték, akik nincsenek megelégedve Eckhardt szélsőséges irányú működésével.

 Hozzáteszik: „Ami az Eckhardt által ajánlott fokos-jelvényt illeti, az ÉME vezetőségének egy része sem helyesli ezt”.

Bethlen István miniszterelnök nagyszabású expozét tart a Népszövetség pénzügyi bizottsága előtt, ebben 132 millió felszabadítását kéri beruházások céljára ― tudósít róla a 8 Órai Ujság december 10-én. Mint írják, 1926–27-re és 1927–28-ra 50-50, 1928–29-re pedig 32 milliót fordít a kormány produktív célokra a népszövetségi kölcsönökből. Helyreállítják a leromlott állami üzemeket és minden irányban támogatják a termelést, s azt ígéri a magyar miniszterelnök, hogy minden körülmények között egyensúlyban fog maradni az államháztartás. A kormányfő úgy fogalmaz: „Magyarország pénzügyi talpra állítása a meghatározott program szerint történik. Az 1924–25. év 63 millió aranykorona felesleggel zárult, amit csak az ország teljesítőképességét messze túlhaladó erőfeszítésekkel tudtunk elérni és ami a leggazdaságosabb időben nagy tőkekivonást jelentett a magángazdaságból.” Ezért nehogy a gazdaság kimerüljön, elhatározta a kormány, „hogy megindítja egyik oldalon a hasznos beruházásokat, másrészt az adóterhek arányosabb összhangba hozását az ország gazdasági életének teljesítőképességével.” 

Kiderül: a bizottság megértéssel fogadja a kabinet elhatározását, „s helyesléssel vette tudomásul az adóterhek mérséklését, valamint hozzájárult ahhoz, hogy a 11 év alatt elmaradt beruházások megindíttassanak.” A december 10-i Pesti Hírlap arról ad hírt, hogy a Népszövetség magyar bizottsága elfogadta a pénzügyi bizottság javaslatát, s így a népszövetségi kölcsönből 70 millió aranykoronát beruházásokra fordíthat a kormány. 

Bethlen a lap kiküldött tudósítójának úgy nyilatkozik: „Teljesen meg vagyok elégedve a hozott határozatokkal, hiszen azok nagyjában födik a kormány előterjesztését. Különösen örülök, hogy a pénz rendelkezésünkre áll. Az, hogy a kisantant részéről rövid ideig némi nehézség mutatkozott, nem akadályozhatta meg a pénzügyi bizottság javaslatainak teljes egészükben való elfogadását.”

Az Est aznap arról számol be, hogy a nagyobb svájci bankokat tömörítő genfi pénzügyi unió a magyar delegáció tiszteletére díszebédet rendezett. Mint közlik: „Bordier, az unió elnöke pohárköszöntőjében nagy dicsérettel emlékezett meg a magyarok kiváló képességeiről és hangoztatta, hogy az a bizalom, amelyet a svájci bankárok Magyarországba vetettek, jogosult és jó helyen alkalmazott bizalom volt.”

Szeged városa Herczeg Ferenc negyvenéves alkotói jubileumát ünnepli a Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület díszközgyűlésén ― ír róla a Pesti Hírlap december 10-én. Az eseményt az ünnepelt gróf Széchenyi Istvánról tartott előadása nyitja meg, amelyben kifejti: „alkotó zseni volt és prófétai távolbalátó”. Hozzáteszi: „A mai Budapest szabályozott útjainak, vízi útjainak, nemzeti közlekedési rendszerünknek az alapjait teljes egészében ő fektette le.” Az előadás után 

Dr. Somogyi Szilveszter szegedi polgármester Herczeg Ferencet mint a legnagyobb élő magyar írót köszöntötte, aki műveiben mindig magát az emberi sorsot írja meg. Élete legfőbb ékessége mindenkor az Isten és a hazaszeretet.

Somogyi Szilveszter                                        Forrás:  szegedfolyoirat.sk-szeged.hu

Felköszöntik Horthy Miklós kormányzót a neve napján ― ad hírt róla a 8 Órai Ujság december 8-án. „Nagybányai vitéz Horthy Miklóst Magyarország törvényhozása nevében Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke üdvözölte. A kormány szerencsekívánatait Vass József dr. miniszterelnök-helyettes tolmácsolta, Budapest székesfőváros nevében Ripka Ferenc dr. főpolgármester törvényhatósági bizottsági tagokból álló küldöttséget vezetett a kormányzó elé. Személyesen gratulált József főherceg tábornagy is.” Horthy Miklós stílszerű ajándékot kapott. 

„Miklós napján délben az Országos Hadimúzeum Egyesület remekbe készült kis Novara-modellt vitt fel a kormányzóhoz a Hadimúzeumban nemrégiben tett látogatásának emlékére. A kormányzó látható megindultsággal fogadta az ajándékot, amelyet az egyesület elnöke, Lukács György titkos tanácsos, nyugalmazott kultuszminiszter”

adott át tisztségviselők, tisztek társaságában. A Horthy parancsnoksága alatt megnyert 1917-es otrantói csatában vezető szerepet játszó Novara makettjét átnyújtó „Lukács György üdvözlésére a kormányzó visszaemlékezésekkel teleszőtt beszédben mondott köszönetet az emléktárgyért, amely ezentúl íróasztalát fogja díszíteni.”

(Borítókép: A Novara gyorscirkáló                                     (Forrás: Forumhungaricum.hu)

