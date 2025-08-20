Magyar Péterközvélemény-kutatóRóna Dánielpenthouseluxuslakás

Nem mindennapi luxuslakást vett a folyamatosan Magyar Péter előnyét mérő közvélemény-kutató

Róna Dániel már régóta besegít a baloldalnak, munkája pedig egy budai luxuslakást ért az előző választások után.

2025. 08. 20. 15:30
Róna Dániel nem sokkal a 2022-es választás után vásárolta meg a Csillaghegy kertvárosi részén fekvő luxusingatlant. A baloldali elemző több mint egy évtizede dolgozik baloldali politikusoknak. Ott volt Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter kampányában, most pedig Magyar Péternek szállítja a kedvező felméréseket – írja az Ellenpont.

luxuslakás
Fotó: Pexels

 

Az új építésű, panorámás penthouse értéke jelenleg 140 millió forint lehet.

A 21 Kutatóközpont vezetője az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a Csillaghegy Residence egyik 70 négyzetméteres penthouse-lakását vásárolta meg. Az óbudai lakópark Csillaghegy kertvárosi, elit részén fekszik, közel a Duna-parthoz. A környékbeli árak alapján kétmillió forintba kerülhet egy ilyen ingatlan esetében egy négyzetméter.

A magát „kertvárosi elegancia” szlogennel reklámozó lakóparkban mélygarázs, közösségi játszótér és parkoló is szolgálja az itt élők kényelmét. A földszinti ingatlanokhoz zöld kert, az első emeletiekhez pedig széles terasz tartozik.

A legexkluzívabb lakásokból a lakók elé tárulnak a Budai-hegyek. A nem mindennapi kilátást a jakuzzi-előkészítéssel kiépített egyedi tetőteraszokról is élvezni lehet.

A lakások belső terei tágasak és világosak. Arról nem is beszélve, hogy a legmodernebb technológiával vannak felszerelve, így többek között magas komfortszintet biztosító, mennyezetben elhelyezett felületi hűtő-fűtő rendszerrel. Amerikai konyha, kényelmes franciaágy, falon lévő okostelevízió – ezek mind részei az ingatlanoknak.

Róna Dániel korábban a Szőlő utcai lakótelep, az úgynevezett „Faluház” egyik kis panellakásában lakott. Az ingatlant nemrég kiadásra kínálta a közösségi oldalán. De korábban a tulajdonában állt egy hegyvidéki lakás is, vélhetően részben ebből fedezte az óbudai penthouse-t.

 

Egy évtizede az ellenzék mellett

A legizgalmasabb azonban mégis az, hogy mikor vette Róna Dániel az új, csillaghegyi ingatlanát. A hivatalos adatbázis szerint 2022 júliusában volt az adásvétel, ami egy igazán különleges dátum, ugyanis három hónap telt el a parlamenti választás óta.

Ez onnan nézve érdekes lehet, hogy Róna Dániel hosszú évek óta dolgozik különféle baloldali politikai köröknek.

Szakértőként segítette a Párbeszéd Magyarországért párt választási felkészülését 2013–2014-ben. 2017 augusztusában és szeptemberében Botka László, majd több alkalommal Karácsony Gergely kampányában végzett háttérmunkát. A lakásvásárlást megelőzően részt vett a baloldali miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter kampányában. Majd az ellenzéki összefogás választási kudarcát követően a Momentum munkáját segítette.

Az általa vezetett intézet legújabban pedig Magyar Péter és a Tisza támogatottságáról közöl feltűnően optimistának tűnő becsléseket.

A 21 Kutatóközpont volt az első, amely Tisza-előnyt mért a Fidesszel szemben. A mérés komolyságát jól jelzi, hogy Róna közvetlenül annak nyilvánosságra hozatalát követően elismerte: mégsem vezet az ellenzéki párt. Intézetével azóta is rendszeresen hoznak ki Magyar Péterre és pártjára nézve kedvező támogatottsági eredményeket.

 

Látványos nemzetközi kapcsolatok

A 21 Kutatóközpont is bőven el van látva a külföldi támogatásokkal. 2022-ben, a választást megelőzően 2,5 millió forintnyi támogatást kaptak a Korányi Dávid-féle Action for Democracy-tól. A magyar titkosszolgálat jelentése szerint ez a szervezet volt a legfontosabb szereplő az ellenzéki összefogás szövevényes, külföldi kampányfinanszírozási botrányában. A külföldi pénzcsap nem záródott el, egy évvel később a German Marshall Fund segítette ki Róna Dániel intézetét.

A 21 Kutatóközpont egyébként együttműködik a legismertebb globalista agytrösztökkel. Így az Atlas Networkkel, a European Liberal Forummal, a Friedrich Naumann Foundationnel, a Heinrich Böll Stiftunggal, valamint az Open Society által finanszírozott National Democratic Institute-tal is.

Róna Dániel megrendelői és támogatói tehát erősen kötődnek Soros György nemzetközi hálózatához.

A 21 Kutatóközpont Kft., amelynek egyébként egyedüli tulajdonosa Róna, az elmúlt két évben 130 millió forintot meghaladó bevételt termelt, így stabil pénzügyi háttérrel tud működni. A céghez 2021-től kezdve (a választási kampányok elindulása óta) jelentősen nagyobb összegek érkeztek, mint korábban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

