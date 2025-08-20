Nem mindennapi luxuslakást vett a folyamatosan Magyar Péter előnyét mérő közvélemény-kutató

Róna Dániel nem sokkal a 2022-es választás után vásárolta meg a Csillaghegy kertvárosi részén fekvő luxusingatlant. A baloldali elemző több mint egy évtizede dolgozik baloldali politikusoknak. Ott volt Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter kampányában, most pedig Magyar Péternek szállítja a kedvező felméréseket – írja az Ellenpont.

Fotó: Pexels

Az új építésű, panorámás penthouse értéke jelenleg 140 millió forint lehet.

A 21 Kutatóközpont vezetője az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a Csillaghegy Residence egyik 70 négyzetméteres penthouse-lakását vásárolta meg. Az óbudai lakópark Csillaghegy kertvárosi, elit részén fekszik, közel a Duna-parthoz. A környékbeli árak alapján kétmillió forintba kerülhet egy ilyen ingatlan esetében egy négyzetméter.

A magát „kertvárosi elegancia” szlogennel reklámozó lakóparkban mélygarázs, közösségi játszótér és parkoló is szolgálja az itt élők kényelmét. A földszinti ingatlanokhoz zöld kert, az első emeletiekhez pedig széles terasz tartozik.

A legexkluzívabb lakásokból a lakók elé tárulnak a Budai-hegyek. A nem mindennapi kilátást a jakuzzi-előkészítéssel kiépített egyedi tetőteraszokról is élvezni lehet.

A lakások belső terei tágasak és világosak. Arról nem is beszélve, hogy a legmodernebb technológiával vannak felszerelve, így többek között magas komfortszintet biztosító, mennyezetben elhelyezett felületi hűtő-fűtő rendszerrel. Amerikai konyha, kényelmes franciaágy, falon lévő okostelevízió – ezek mind részei az ingatlanoknak.

Róna Dániel korábban a Szőlő utcai lakótelep, az úgynevezett „Faluház” egyik kis panellakásában lakott. Az ingatlant nemrég kiadásra kínálta a közösségi oldalán. De korábban a tulajdonában állt egy hegyvidéki lakás is, vélhetően részben ebből fedezte az óbudai penthouse-t.

Egy évtizede az ellenzék mellett

A legizgalmasabb azonban mégis az, hogy mikor vette Róna Dániel az új, csillaghegyi ingatlanát. A hivatalos adatbázis szerint 2022 júliusában volt az adásvétel, ami egy igazán különleges dátum, ugyanis három hónap telt el a parlamenti választás óta.

Ez onnan nézve érdekes lehet, hogy Róna Dániel hosszú évek óta dolgozik különféle baloldali politikai köröknek.

Szakértőként segítette a Párbeszéd Magyarországért párt választási felkészülését 2013–2014-ben. 2017 augusztusában és szeptemberében Botka László, majd több alkalommal Karácsony Gergely kampányában végzett háttérmunkát. A lakásvásárlást megelőzően részt vett a baloldali miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter kampányában. Majd az ellenzéki összefogás választási kudarcát követően a Momentum munkáját segítette.

Az általa vezetett intézet legújabban pedig Magyar Péter és a Tisza támogatottságáról közöl feltűnően optimistának tűnő becsléseket.

A 21 Kutatóközpont volt az első, amely Tisza-előnyt mért a Fidesszel szemben. A mérés komolyságát jól jelzi, hogy Róna közvetlenül annak nyilvánosságra hozatalát követően elismerte: mégsem vezet az ellenzéki párt. Intézetével azóta is rendszeresen hoznak ki Magyar Péterre és pártjára nézve kedvező támogatottsági eredményeket.