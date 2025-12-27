A magyargyűlölő David Pressman hatalmasat bókolt Orbán Viktornak

Hatalmas dicséretben részesült Magyarország karácsonyra. Ünnepi ajándékként is felfogható az a gondolatfüzér, amit David Pressman örvendetesen eltávozott amerikai nagykövet tálalt föl rólunk egy chicagói rendezvényen. A veretes magyargyűlöletéről és jobboldalfóbiájáról elhíresült szélsőbaloldali diplomata ugyanis régi szokása szerint a sárga földig lehordta hazánkat az itteni viszonyok miatt. Márpedig ha minket Pressman ügynök szidalmaz, az számunkra örvendetes fejlemény, hiszen minden ép ítélőképességű ember tisztában van vele, hogy mindannak az ellenkezője az igaz velünk kapcsolatban, mint amiről ez a kígyómosolyú egykori Biden-báb beszél. Egyszóval nekünk ajándék ez a rágalomözön.

Nem is lehet minden ágára-bogára kitérni Pressman vádáradatának, ám a dicsérő mozzanatoknak érdemes minden cseppjét megbecsülni. Mindenekelőtt igen hízelgő, hogy arról beszélt: párhuzamok figyelhetők meg az Egyesült Államok és Magyarország antidemokratikus tendenciái között.

Hát kérem, ennél nagyobb bókot nehezen lehetett volna megfogalmazni, hisz az USA köztudottan a világ vezető szuperhatalma, amelynek elnöke sorra valósítja meg választási ígéreteit. A dicséretek non plus ultrájaként kell értékelnünk, hogy magának a pódiumbeszélgetésnek a témája is a Trump-adminisztráció hatalmi nyomulása és az ehhez adott Orbán-féle recept volt. Micsoda megtisztelő felvezetés! Eszerint mi fújjuk Amerikában a passzátszelet, és nem fordítva. A magyar kormányzati partitúráktól retteg a bukott demokrata párti adminisztráció vérszegény vert serege Joe Bidentől Kamala Harrisig és a többi illegális bevándorlás-, gender- és háborúpárti levitézlett politikusig.

De azért álljunk csak meg egy szóra! Miért is vagyunk mi a demokrácia megcsúfolói?

Például azért, mert nálunk szerinte 85 százalékban kormánypárti a sajtó. Püff neki!

Ezzel a kacsaként hápogó fake newszal kábítani az amerikai közönséget mégiscsak modortalanság. Lehet, hogy Pressman ügynök nem nézett, olvasott, hallgatott magyarországi médiumokat? Vagy ha igen, akkor most nem lennénk a hazai baloldali sajtó helyében, mert fogódzkodjon meg mindenki: a genderaktivista kormánytámogatónak tartja a hazai vadbalos, szélsőségességben egymással vetekedő média nagy többségét. Másként sehogy sem jön ki, hogy a magyar sajtópaletta 85 százaléka a jelenlegi konzervatív kabinet szekerét tolja. Kiket sorol a kormányoldalhoz, mert esetleg túl puhának tartja őket? A Telexet, a 444-et, a HVG-t, netán az RTL Klubot? Ezt nem árulta el a bölcs LMBTQ-pankrátor. Szólhatott azonban a metsző kritika az eddigi budapesti USA-nagykövetek hosszú sorának is. A teremburáját! Hát miként nem vették észre hosszú éveken keresztül, hogy nálunk a baloldalra nézve ilyen tragikus médiaarányok vannak? Vagy csak arról van szó, hogy ha valahol nincs a liberálbaloldalnak monopóliuma a médiában, akkor szerintük megszűnt a demokrácia?

Feltűnik egy rasszista szál: szerinte a magyar politikusok nagyon ravasznak tartják magukat, s ez elég könnyű egy olyan országban, amelynek népe nyelvi elszigeteltségben él.

Nagyon óvatosan kellene bánnia az etnicista célozgatásokkal, megbélyegző szavakkal egy olyan embernek, aki olyan antiszemita politikust hívott meg nagykövetként a széderestre, aki azzal vált hírhedtté, hogy listázni akarta az Orbán-kormány zsidó származású tagjait és képviselőit.