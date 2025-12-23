Egyre több a barátja Magyarországnak

Bethlen István miniszterelnök az Egységes Párt vacsoráján ad számot genfi népszövetségi tárgyalásainak eredményeiről. A december 16-i Pesti Napló szerint elmondja: „A magyar kormány a Népszövetségtől mindenekelőtt a nyár folyamán kilátásba helyezett húszmillió aranykorona végleges felszabadítását kérte. Gondoskodni kellett azonban arról is, hogy az a beruházási program, amelyet a kormány kidolgozott, a következő években ne akadjon meg, mert hiszen nyilvánvaló, hogy azok a nehézségek, amelyekbe a magyar közgazdasági és pénzügyi élet került, máról holnapra nem fognak megszűnni, csakis úgy, ha évek sorozatán keresztül képesek leszünk komoly beruházási akciót folytatni, amely új vérkeringést visz a vérszegény magángazdaságba.”

A kormányfő arról is beszél:

az emberek érdeklődése a genfi tárgyalások iránt annak köszönhető, „hogy a magyar közvélemény szívósan ragaszkodik ahhoz, hogy azt az újjáépítési politikát, amely a magyar pénzügyek szanálásában megnyilvánult, sikerrel vigyük keresztül. Az elmúlt ötven esztendőben nem volt egy kormányakció sem, amely olyan általános tetszéssel járt volna, eltekintve a velejáró terhektől, mint a szanálási akció.” Egyetért azokkal, akik a lakossági áldozatvállalást méltatják: „Igaza van Apponyi Albertnek, hogy ez az akció nem vezethetett volna sikerre akkor, ha a kormány viszi egyedül.

Azért jutott sikerre, mert az adózó magyar állampolgárok teljesítették és teljesítik napról napra a kötelességüket. A magyar adózó polgárt illeti meg minden dicséret és babérkoszorú.” Hangsúlyozza: büszke arra, hogy a közhitel, vagyis az állami hitelfelvétel lényegében megszűnt, viszont a hazai mezőgazdaságnak, valamint a városoknak is hitelt szereztek. „A hosszú lejáratú ipari hitel, a rövid lejáratú mezőgazdasági hitel és az értékesítéssel járó problémák azok, amelyeket fokozatosan, lépésről lépésre, céltudatosan meg fogunk oldani.” Emiatt is megy háromhavonta Genfbe, „hogy érintkezést tartsak fönn a világpolitika vezetőivel, s ellensúlyozzam azt az aknamunkát, amely ma sem szűnik meg velünk szemben.” Kijelenti:

Azt a felemelkedést, amelyet az ország az utolsó két évben mutatott, azt a gazdasági haladást, amelyet felmutathatunk, senki tőlünk el nem veheti. Úgy érzem, hogy Magyarországnak a tekintélye, presztízse és barátai szaporodóban vannak.

A kormány új beruházási programját ismerteti a T. Házban Bud János pénzügyminiszter ― számol be róla a Pesti Hírlap december 17-én. Hangsúlyozza: a külföld bizalmát sikerült biztosítaniuk, s kimutatható a jövő évi költségvetésben, hogy jelentős adómérséklések történtek. Azt is fontos elemként említi, hogy az új büdzsében „a kincstári haszonrészesedés eltörlésével 20 millió aranykorona terhet vettek le a legszegényebb néposztály válláról.”

A miniszter sorra veszi az eddigi beruházásokat a kereskedelmi és ipari kikötőtől, az állami kislakások építésétől a kórházépítkezéseken, a mezőgazdasági termelésfejlesztési célokon keresztül az utak építéséig, s a MÁV, a posta- és a távírdaépítésre fordított forrásokig. Leszögezi: „Az állam jövedelmeit nem adóemeléssel, hanem a termelés fokozásával és biztosításával akarja emelni. Ezt a célt szolgálják a hasznos beruházások.”

A kabinet hároméves beruházási programot dolgozott ki. A népszövetségi kölcsönből még 153 millió áll rendelkezésre, ezzel kell számolniuk a gazdaság vérkeringésének felfrissítéséhez.