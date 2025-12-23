bethlen istvánbud jánoshelfgott samuvárosliget

Egyre több a barátja Magyarországnak

Ötven esztendeje nem volt egy kormányakció sem, amely olyan általános tetszéssel járt volna, mint a szanálási – jelenti ki Bethlen István miniszterelnök. Hozzáteszi: Magyarország presztízse és barátai szaporodóban vannak. A kormány új beruházási programját ismerteti Bud János pénzügyminiszter, aki leszögezi: az állam jövedelmeit nem adóemeléssel, hanem a termelés fokozásával akarják növelni. A gyülekezési jog törvényi szabályozására készül a kormány, ám az angol példával szemben nem a megtorlásra, hanem a megelőzésre helyezné a hangsúlyt – nyilatkozza Rakovszky Iván belügyi tárcavezető. Meghal Helfgott Samu, a városligeti vurstli legendás fényképésze.

Megyeri Dávid
2025. 12. 23. 5:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bethlen István miniszterelnök az Egységes Párt vacsoráján ad számot genfi népszövetségi tárgyalásainak eredményeiről. A december 16-i Pesti Napló szerint elmondja: „A magyar kormány a Népszövetségtől mindenekelőtt a nyár folyamán kilátásba helyezett húszmillió aranykorona végleges felszabadítását kérte. Gondoskodni kellett azonban arról is, hogy az a beruházási program, amelyet a kormány kidolgozott, a következő években ne akadjon meg, mert hiszen nyilvánvaló, hogy azok a nehézségek, amelyekbe a magyar közgazdasági és pénzügyi élet került, máról holnapra nem fognak megszűnni, csakis úgy, ha évek sorozatán keresztül képesek leszünk komoly beruházási akciót folytatni, amely új vérkeringést visz a vérszegény magángazdaságba.” 

A kormányfő arról is beszél: 

az emberek érdeklődése a genfi tárgyalások iránt annak köszönhető, „hogy a magyar közvélemény szívósan ragaszkodik ahhoz, hogy azt az újjáépítési politikát, amely a magyar pénzügyek szanálásában megnyilvánult, sikerrel vigyük keresztül. Az elmúlt ötven esztendőben nem volt egy kormányakció sem, amely olyan általános tetszéssel járt volna, eltekintve a velejáró terhektől, mint a szanálási akció.” Egyetért azokkal, akik a lakossági áldozatvállalást méltatják: „Igaza van Apponyi Albertnek, hogy ez az akció nem vezethetett volna sikerre akkor, ha a kormány viszi egyedül.

 Azért jutott sikerre, mert az adózó magyar állampolgárok teljesítették és teljesítik napról napra a kötelességüket. A magyar adózó polgárt illeti meg minden dicséret és babérkoszorú.” Hangsúlyozza: büszke arra, hogy a közhitel, vagyis az állami hitelfelvétel lényegében megszűnt, viszont a hazai mezőgazdaságnak, valamint a városoknak is hitelt szereztek. „A hosszú lejáratú ipari hitel, a rövid lejáratú mezőgazdasági hitel és az értékesítéssel járó problémák azok, amelyeket fokozatosan, lépésről lépésre, céltudatosan meg fogunk oldani.” Emiatt is megy háromhavonta Genfbe, „hogy érintkezést tartsak fönn a világpolitika vezetőivel, s ellensúlyozzam azt az aknamunkát, amely ma sem szűnik meg velünk szemben.” Kijelenti: 

Azt a felemelkedést, amelyet az ország az utolsó két évben mutatott, azt a gazdasági haladást, amelyet felmutathatunk, senki tőlünk el nem veheti. Úgy érzem, hogy Magyarországnak a tekintélye, presztízse és barátai szaporodóban vannak.

A kormány új beruházási programját ismerteti a T. Házban Bud János pénzügyminiszter ― számol be róla a Pesti Hírlap december 17-én. Hangsúlyozza: a külföld bizalmát sikerült biztosítaniuk, s kimutatható a jövő évi költségvetésben, hogy jelentős adómérséklések történtek. Azt is fontos elemként említi, hogy az új büdzsében „a kincstári haszonrészesedés eltörlésével 20 millió aranykorona terhet vettek le a legszegényebb néposztály válláról.” 

A miniszter sorra veszi az eddigi beruházásokat a kereskedelmi és ipari kikötőtől, az állami kislakások építésétől a kórházépítkezéseken, a mezőgazdasági termelésfejlesztési célokon keresztül az utak építéséig, s a MÁV, a posta- és a távírdaépítésre fordított forrásokig. Leszögezi: „Az állam jövedelmeit nem adóemeléssel, hanem a termelés fokozásával és biztosításával akarja emelni. Ezt a célt szolgálják a hasznos beruházások.”

A kabinet hároméves beruházási programot dolgozott ki. A népszövetségi kölcsönből még 153 millió áll rendelkezésre, ezzel kell számolniuk a gazdaság vérkeringésének felfrissítéséhez. 

Bud János  pénzügyminiszter. Forrás: Wikipédia

A gyülekezési jog szabályozására készül a kormány, ami mögött a baloldali ellenzék eddigieknél szigorúbb korlátozást sejt. Az Est december 19-i számában Rakovszky Iván belügyminiszter a lapnak utal rá, hogy a gyülekezési jogot szabályozó 1872-es rendelet módosításra szorul. Elmondja: visszatértek ugyan a háború előtti szabályozáshoz, ám „ma az a helyzet, hogy a nagyközönség szemében ezen a téren bizonyos káosz állott elő, és a megbolydult állapotban a rendeletszerű intézkedéseknek nincs többé az az imponáló erejük, mint a háború előtt évtizedeken keresztül változatlanul állott rendeleteknek volt.” Kiemeli: nem lesz korlátlan és ellenőrizetlen a gyülekezési szabadság, „mégis mert törvény, a hatósági intézkedéseknek nagyobb lesz a tekintélyük, s a nagyközönség is szívesebben fog belenyugodni olyan intézkedésekbe, amelyek törvény rendelkezéseinek felelnek meg.” Felemlíti, hogy 

Angliában kisebb a prevenció és a gyülekezési jog tágabb, mint nálunk, ezzel szemben ott a retorzió abszolút közvetlen és rendkívül szigorú.” Miután azonban nálunk „azonnal lecsapó retorzióra nem lehet gondolni, természetesen nekünk a prevenció elvi alapján kell eljárnunk és törvényt alkotnunk.

A városligeti vurstli legendás fényképészének, Helfgott Samunak az elhunytáról ad hírt a Pesti Hírlap december 15-én. A fotográfus nemcsak a régi időket, s a közönséget örökítette meg, hanem írókról, művészekről is készített képeket. Úgy írnak: „bizony elbámulunk, ha mostanában elvetődünk a Wurstli csodái közé. Mekkora változás! A szórakozóhelyek eltűntek, s helyet adtak a sokkal drágább látványosságoknak. A bódékat valóságos apró tündérpaloták váltották fel; mert hát a Wurstlinak is haladnia kell a korral, törekednie kell arra, hogy a sokkal, de sokkal fokozottabb igényeket kielégítse. 

De az idők változásában, a Wurstli korszerű átalakulásában megmaradt ott egy régi, eleven emlék: az öreg Helfgott bácsi, a Városliget érdemes, öreg fotográfusa. Mennyi édes idillt, mennyi boldogságot örökített meg lemezein – a lehető legmérsékeltebb díjért – a Wurstli sétáló közönségének e népszerű művésze.” Helfgott Samu műhelyének vonzereje a fotók azonnali előállításában rejlett.

 „Amerikai gyorsasággal készültek ezek a fényképek, amint amerikai gyorsasággal támadtak azok a ligeti szerelmek és regények is, amelyekből az érzékeny hajadonok szíve dobogott felénk – amint azt Molnár Ferenc írja. De hát a regények rég elmúltak; sokkal tovább tartottak még az elfakuló fotográfiák is, amelyek róluk szóltak; íme most halljuk a szomorú újságot, hogy az alkotóművész is elmúlt.” 

Borítókép: Balra Helfgott Samu műterme a Városligetben a XX. század elején (Forrás: Facebook.com)

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.