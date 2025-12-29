idezojelek
A Helyzet

Luxuskényeztetés

Csipke Józsika szülőanyja mondá egykor, nevetve, hogy Tisza-vezér úr jár ugyan pszichológushoz, csak nem eleget.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
pszichológusmagyar péterszily nóra 2025. 12. 29. 5:01
Fotó: Hatlaczki Balázs
0

Csipke Józsika szülőanyja mondá egykor, nevetve, hogy Tisza-vezér úr jár ugyan pszichológushoz, csak nem eleget. Jelentem, most karácsony alkalmából végre meglátogatott egyet. (Vagy az őt, de erre még visszatérünk.) Más kérdés, hogy a terápiát miért kellett ország-világ előtt megejteni. Az efféle foglalkozások csak a betegre meg a gondozóra tartoznak. Persze ez önmagában még nem lenne hányinger.
 

Láttunk már százféle píárinterjút. Jobboldalit, baloldalit, mindenfélét. A lefetyelés nem pártfüggő. E téren nagy meglepetés már nem érhet minket – gondolhattuk egészen karácsony másnapjáig. Amikor is ránk rúgta az ajtót meg a karácsonyfát az említett terápiás interjú Magyar Péterrel.

Amelynél már akkor félrenyelhettük a bejglit, mikor a riporter – bizonyos Szily Nóra – megköszönte interjúalanyának, hogy volt kedves meghívni őt. Hm. Eddig azt hittük, ez fordítva szokás: a riporter hívja a pácienst. Ám ahogy van kirendelt ügyvéd, úgy – ezek szerint – létezhet berendelt riporter is. Aki aztán negédesen mosolyogva ül, fekszik, bólogat, alákérdez és csóválja a farkát. A fölkonf helyett akár azt is duruzsolhatta volna Szily kartársnő: „Köszönöm alássan, hogy a rendelkezésére állhatok és kényeztethetem önt, uram!”
A porcukros fenyő alatt és az asztali mézeskalács házikó fölött aztán összehajolt a páros, s dús harmóniájukból ily mondatcsodák születtek: „Alapvetően az én életemet a nők határozzák meg, legyen az édesanyám, a nagymamám, a dédnagymamám, a volt feleségem, a volt menyasszonyom, a körülöttem lévő nők, a jelenlegi barátnőm. Mert ha ők nem lennének, akkor igazából senki nem lenne. És én nagyon hálás vagyok a közéletben is, meg mindenhol, hogy egyrészt elviselnek minket, engem és segítik az országot” – lehelte szeretetország reménybeli miniszterelnöke. Ekkor fulladhattunk bele másodszor a diós töltelékbe.

És nem, a riporter – noha állítólag pszichológus végzettségű – sem ekkor, sem később nem zavarta meg ügyfelét holmi kérdésekkel, amelyek esetleg idekívánkoztak volna.

Övcsat, konyhakés, ajtófélfa, intézetbe zavarás, lehallgatás, zsarolás, fakocka, szobába zárás, szoknyák alatt táncizás, „bárkit megkaphatok” és a többi. Csak végtelen megértéssel hallgatta a politikus úr áriáját, és bólogatott hozzá. Erre írta aztán a páciens egykori áldozata, Varga Judit az oldalán: hányinger. Mert hát micsoda az, amikor egy notórius nőbántalmazóból egy nő (egy pszichológusnő!) a nők védőszentjét faragja? Mintha Gyurcsányt faggatták volna a 2006. október 23-ai szemkilövetések után arról, hogy lehet ennyire jóságos és együttérző a tüntetőkkel.
Erre tájt talán nem fordult még elő ilyen. Az övcsatos már eleve szörnyű, sőt förtelmes és megbocsáthatatlan bűnökkel a pihetollain bújt elő a politikai tojásból, s hágott föl a platós kocsijára üvöltözni templomból kijövő idős nénikkel, Futó Bogival vagy épp Nyerges Csengével. 

Már eleve akkora batyu bűnnel a puttonyában kezdte pszichotrip­jét, amelytől ép lelkivilágú ember hátrahőköl, magára valamit adó ellenzék pedig kivetné magából.

S hogy mégsem kivetette, hanem a bizodalmát bele, az nem Magyar Péter ütésállóságát bizonyítja (miként azt Török Gábor politikai elemző cinikusan magyarázta), hanem az őt ajnározó közeg végtelen romlottságát, gátlástalanságát. Hogy a legförtelmesebb bűnöknek is hozsannáznak, hátha Péterük révén újra hozzáférhetnek a mézes köcsöghöz. Ugyanazok a züllött farizeusok, akik évekig rugóztak egy senki által nem ismert, a Fideszből kipenderített polgármester magánéleti balhéján (vak komondoros ügy), ugyanők két éve próbálnak országvezetésre alkalmasnak láttatni egy valóban súlyos és notórius nőbántalmazót. S e mutatványuk közben csöppet sem szégyellik magukat. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekusa

Afrika szarvától a nemzetközi porondra

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfőzés

Bevásárlok, főzök és boldog vagyok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekpatrióta

A patrióta lendületvétel éve volt 2025

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekjézus

Egynapos történelmek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelek2026

2026, a Ló éve

Bogár László avatarja

A világ, benne Európa és ezen belül Magyarország számára a szó szoros értelmében sorsdöntő év lesz 2026.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.