idezojelek
A Helyzet

Cinkosok a némák

A NATO-tagállam és uniós tag Magyarország energiaellátása és infrastrukturális biztonsága ellen támadást intézett Ukrajna, amely egyik csoportosulásnak sem tagja.

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
Cikk kép: undefined
Európai BizottságMagyarországUrsula von der Leyen 2025. 08. 19. 5:00

„A hallgatás beleegyezés, és a beleegyezés a rendszer fenntartása” – hangzik el George Orwell 1984 című közismert kultuszregényében, amihez kiválóan illeszkedik a globalista elit viselkedése a politikai sakktábla körül. A Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadás hírére lelki szemeim előtt megjelenik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ahogyan egyik kezével befogja a füleit, egy szolgálója a szemeit, a száját pedig Manfred Weber brüsszeli néppárti vezér maga tapasztja be a kezével. Látom magam előtt Mark Rutte NATO-főtitkárt is, aki azért nem lát semmit egy szövetséges ország elleni támadásból, mert éppen a korrupciótól összepiszkolt szemüvegét törölgeti.

Mert mondjuk ki tisztán, világosan és érthetően, hogy miről van szó: a NATO-tagállam és uniós tag Magyarország energiaellátása és infrastrukturális biztonsága ellen támadást intézett Ukrajna, amely egyik csoportosulásnak sem tagja. A NATO és Brüsszel vezetése pedig olyan mélyen hallgat, hogy a némák is hangosabban ordítanak náluk. Hol vannak most azok a globalisták, a brüsszeliták és a jogvédők, akik máskor azonnal habzó szájjal, öklüket rázva kiabálják tele a nemzetközi teret a magyar kormány ellen, amikor egy olyan törvényt alkot, amely a magyarok érdekeit szolgálja az elit helyett? Akik általában meg sem várják, hogy megszáradjon a papíron Sulyok Tamás államfő aláírása, azok mind félrenéznek – újra és újra.

Hogy mit csinál eközben Von der Leyen asszony, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár? Nos, éppen Washingtonban parádéznak Volodimir Zelenszkij színházában, és álcivil jogvédőket megszégyenítő módon kuncsorognak Donald Trump kegyeiért és Ukrajna háborújáért. Ilyen komoly és sordöntő misszióban nincs idejük arra, hogy holmi szövetséges országokért kiálljanak. Emlékezzünk csak vissza, hogy Ursula von der Leyen egyszer maga javasolta Volodimir Zelenszkijnek, hogy talán ha a kőolajvezetékkel történne valami, azzal meg lehetne szorongatni a békét szorgalmazó Magyarországot. Vagy amikor Zelenszkij egyik bizalmas megbeszéléséről szivárgott ki, hogy a vezetéket fel kellene robbantani, mert túl sok gondot okoz a békepártiság.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez már az Európai Unió, elnök úr? Tagjelölt országként a koppenhágai kritériumokkal kellene foglalkozni, de valahogy egyiket sem sikerült eddig teljesíteni. Kinek van végül is erre ideje, amikor valaki azzal is el tudja magát foglalni, hogy az utcán összeszedett férfiakat megkínoztatja, agyonvereti vagy elküldi golyófogónak? Kinek van erre ideje, amikor valaki a holdudvarával zsebre is vághatja az összes hitellel összetapsolt állami vagyont? Kinek van erre ideje, amikor valakinek világ körüli úton kell tapsoltatni magát, és újabb támogatásokért könyörögni? Kinek van erre ideje, amikor egy szomszédos országot is lehet politikai, gazdasági következményekkel fenyegetni?

Az ukrán elnök biztosan az időeltolódások okozta örökös fáradtság miatt nem gondolhatott bele abba, hogy Magyarország nélkül Ukrajna leolthatja a villanyt, mivel az utóbbi hónapokban történelmi csúcsra jutott Magyarország áramexportja Ukrajna felé, mert az orosz csapások miatt kiesett ukrán energiatermelést óriásira pörgetett importból kénytelenek fedezni. Ha eddig nem lett volna eléggé felháborító a kőolajvezeték elleni sokadik támadás, az ukrán külügyminiszter reakció­jától biztosan leszakadt az összes plafon Ukrajnában. Andrij Szibiha szerint Magyarországnak inkább az oroszokhoz kellene panaszt intézniük, hiszen a magyarok választották az orosz energiahordozóktól való függőséget, egyébként is Oroszország kezdte a háborút.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A hazug, uszító propagandáról

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekNémetország

Harmincöt éve volt a rendszerváltás

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekvalóság

Magyar Péter és a lojalitás próbája

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Juszt Lászlónál elszakadt a cérna, a Magyar Péter-hívő megmondóember teljesen kikészült

Csépányi Balázs avatarja

Ilyen, amikor szembejön a valóság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu