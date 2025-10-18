idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most

Valóságos kegyelemdöfés lehet a Tisza Pártnak a budapesti békecsúcs.

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
Cikk kép: undefined
Budapesti békecsúcsTisza PártMagyar Péter 2025. 10. 18. 6:42

„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!” – csilingel a fülemben a klasszikus jelenet Bud Spencer és Terence Hill kultikus filmjéből, kissé átköltve. Még Brüsszelben és Kijevben is mindenkinek annyira tátva maradt a szája a budapesti békecsúcs hírére, hogy azóta is a földön botorkálva keresik az állukat. A magyarországi baloldal arcára is odafagyott a mosoly, amikor a valóság kiosztott egy hatalmas nagy pofont: 

Orbán Viktor és a magyar kormány megcsinálta. Először Egyiptomban a világtérképre került fel Magyarország, majd a főváros is, ahol óriási lépést tehetnek a béke felé.

Még élénken él az emlékezetemben, amikor Ursula von der Leyen mellett Manfred Weber a balliberális bandájával együtt habzó szájjal rázta az öklét, hogy Orbán Viktor békemissziója semmit nem ér, az csak egy bújtatott támogatás Vlagyimir Putyin felé, és egyébként is meghosszabbítja a háborút. Az is vígan ugrándozik az emlékezetemben, hogy a hazai baloldal – Magyar Péterrel az élén – igyekezett lejáratni, elgáncsolni a kormány béketörekvéseit.

Önök most ilyenkor mit érezhetnek, kedves balliberális vezérek?

 

A budapesti békecsúcs történelmi lehetőség

A Tisza Párt támogatottsága már most is hétről hétre zuhanórepülésben van. Magyar Péter rövid politikai pályafutásának utolsó nagy pofonja lehet az, hogy Orbán Viktor Budapestre hozta a békecsúcsot. Ahogy azt már megszokhattuk, a tiszás vezér védekezni kénytelen, emiatt pedig folyamatosan kapkod. Mivel egyre türelmetlenebb, indulatosabb, egyre több hibát vét és szinte tálcán kínálja a saját fejét.

Annál lejjebb talán még nem süllyedt, mint a minap, amikor megpróbálta eladni a híveinek, hogy ő hozta össze Trump és Putyin békecsúcsát. A házi médiája pedig hűséges kutyaként követte a bohócakadémiára, és serényen égett a billentyűzet a kezük alatt, igyekezve beadni az olvasóknak, hogy Magyar Péter lezárja a háborút.

Több sem kellett az internet népének. Magyar Péter kinyitotta a szelencét, visszazárni azonban már senki sem tudja majd: a tiszás banda fővezére hetekig hallgatni fogja a saját marhaságait. Lesz mivel elszámolnia Kijevben és Brüsszelben, a rövid pórázon fogott kóbor kutyát talán idő előtt beadják a menhelyre. És ha már Bud Spencer és Terence Hill, a tiszás vezetők válságtanácskozásán ilyen párbeszéd hangozhat el:

A marhaságod félmillió eurónkba került, ki meri ezt elmondani a németnek?

 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Fidesz-előny a kampánystartnál

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekCsizi Péter

Magyar túlterheléses rágalmazása

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojeleknemzet

Mindennapi partraszállások

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu