Magyar Péter nem kapott még akkora pofont Orbán Viktortól, mint most

„Te mondd, hogy háborúpárti, a te hangod mélyebb!” – csilingel a fülemben a klasszikus jelenet Bud Spencer és Terence Hill kultikus filmjéből, kissé átköltve. Még Brüsszelben és Kijevben is mindenkinek annyira tátva maradt a szája a budapesti békecsúcs hírére, hogy azóta is a földön botorkálva keresik az állukat. A magyarországi baloldal arcára is odafagyott a mosoly, amikor a valóság kiosztott egy hatalmas nagy pofont:

Orbán Viktor és a magyar kormány megcsinálta. Először Egyiptomban a világtérképre került fel Magyarország, majd a főváros is, ahol óriási lépést tehetnek a béke felé.

Még élénken él az emlékezetemben, amikor Ursula von der Leyen mellett Manfred Weber a balliberális bandájával együtt habzó szájjal rázta az öklét, hogy Orbán Viktor békemissziója semmit nem ér, az csak egy bújtatott támogatás Vlagyimir Putyin felé, és egyébként is meghosszabbítja a háborút. Az is vígan ugrándozik az emlékezetemben, hogy a hazai baloldal – Magyar Péterrel az élén – igyekezett lejáratni, elgáncsolni a kormány béketörekvéseit.

Önök most ilyenkor mit érezhetnek, kedves balliberális vezérek?

A budapesti békecsúcs történelmi lehetőség

A Tisza Párt támogatottsága már most is hétről hétre zuhanórepülésben van. Magyar Péter rövid politikai pályafutásának utolsó nagy pofonja lehet az, hogy Orbán Viktor Budapestre hozta a békecsúcsot. Ahogy azt már megszokhattuk, a tiszás vezér védekezni kénytelen, emiatt pedig folyamatosan kapkod. Mivel egyre türelmetlenebb, indulatosabb, egyre több hibát vét és szinte tálcán kínálja a saját fejét.

Annál lejjebb talán még nem süllyedt, mint a minap, amikor megpróbálta eladni a híveinek, hogy ő hozta össze Trump és Putyin békecsúcsát. A házi médiája pedig hűséges kutyaként követte a bohócakadémiára, és serényen égett a billentyűzet a kezük alatt, igyekezve beadni az olvasóknak, hogy Magyar Péter lezárja a háborút.

Több sem kellett az internet népének. Magyar Péter kinyitotta a szelencét, visszazárni azonban már senki sem tudja majd: a tiszás banda fővezére hetekig hallgatni fogja a saját marhaságait. Lesz mivel elszámolnia Kijevben és Brüsszelben, a rövid pórázon fogott kóbor kutyát talán idő előtt beadják a menhelyre. És ha már Bud Spencer és Terence Hill, a tiszás vezetők válságtanácskozásán ilyen párbeszéd hangozhat el: