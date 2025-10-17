Dühöng a brüsszeli elit a történelmi budapesti békecsúcs miatt

Orbán Balázs a bejegyzésben kifejtette: Putyin első látogatása az EU területén az ukrajnai háború kezdete óta nem Brüsszelben, Berlinben vagy Párizsban lesz – hanem Budapesten. És ki lesz a házigazda? Orbán Viktor: az a férfi, akit az uniós elit szeret a legjobban gyűlölni – értékelte az amerikai elnök tegnapi bejelentését az X-en Mario Nawfal világhírű politikai kommentátor.

Dühöng a brüsszeli elit a történelmi budapesti Trump–Putyin-találkozó miatt. Fotó: MTI

A sztárinfluenszer szerint évek óta oroszbarátnak, rasszistának, antidemokratikusnak és Európához méltatlannak bélyegzik a magyar miniszterelnököt, befagyasztották a forrásokat, támadták a politikáját – megpróbálták elszigetelni.

Most pedig az elmúlt évek legjelentősebb diplomáciai csúcstalálkozójára az ő hazájában kerül sor

– írta Nawfal, hozzátéve: az, hogy Trump és Putyin várhatóan személyesen találkoznak Budapesten, más uniós fővárosban elképzelhetetlen lenne.

Mindez egyértelművé teszi, hogy a háborúpárti logika kudarcot vallott, a béke esélye pedig csak ott születhet meg, ahol a tárgyalás lehetőségét következetesen fenntartották

– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Budapesti békecsúcs: közelebb van a megállapodás, mint azt a világ eddig gondolta

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Úgy véli, hogy akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)