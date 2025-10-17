PutyinOrbán BalázsOrbán ViktorBudapesti békecsúcsorosz-ukrán háborúTrump

Dühöng a brüsszeli elit a történelmi budapesti békecsúcs miatt

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon megosztott legújabb bejegyzésében rámutatott: dühöng a brüsszeli elit a történelmi budapesti Trump–Putyin-találkozó miatt. Putyin első látogatása az EU területén az ukrajnai háború kezdete óta nem Brüsszelben, Berlinben vagy Párizsban lesz – hanem Budapesten.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 13:33
Dühöng a brüsszeli elit a történelmi budapesti Trump–Putyin-találkozó miatt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs a bejegyzésben kifejtette: Putyin első látogatása az EU területén az ukrajnai háború kezdete óta nem Brüsszelben, Berlinben vagy Párizsban lesz – hanem Budapesten. És ki lesz a házigazda? Orbán Viktor: az a férfi, akit az uniós elit szeret a legjobban gyűlölni – értékelte az amerikai elnök tegnapi bejelentését az X-en Mario Nawfal világhírű politikai kommentátor.

Dühöng a brüsszeli elit a történelmi budapesti Trump–Putyin-találkozó miatt
Dühöng a brüsszeli elit a történelmi budapesti Trump–Putyin-találkozó miatt. Fotó: MTI

A sztárinfluenszer szerint évek óta oroszbarátnak, rasszistának, antidemokratikusnak és Európához méltatlannak bélyegzik a magyar miniszterelnököt, befagyasztották a forrásokat, támadták a politikáját – megpróbálták elszigetelni. 

Most pedig az elmúlt évek legjelentősebb diplomáciai csúcstalálkozójára az ő hazájában kerül sor

– írta Nawfal, hozzátéve: az, hogy Trump és Putyin várhatóan személyesen találkoznak Budapesten, más uniós fővárosban elképzelhetetlen lenne.

👉🏻Dühöng a brüsszeli elit a történelmi budapesti Trump–Putyin-találkozó miatt! 📍Putyin első látogatása az EU területén...

Posted by Orbán Balázs on Friday, October 17, 2025

Mindez egyértelművé teszi, hogy a háborúpárti logika kudarcot vallott, a béke esélye pedig csak ott születhet meg, ahol a tárgyalás lehetőségét következetesen fenntartották

– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

 

Budapesti békecsúcs: közelebb van a megállapodás, mint azt a világ eddig gondolta

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Úgy véli, hogy akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.