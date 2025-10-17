Diplomáciai maflás az ukrán elnöknek

Az Egyesült Államok „figyelmen kívül hagyta” Zelenszkij washingtoni érkezését – írta meg a Ria.

Zelenszkij és Trump ma ismét találkozik.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az RT Telegram csatornáján megjelent beszámoló szerint Volodimir Zelenszkijt az Egyesült Államokba érkezve senki sem fogadta, csak a hivatalvezetője, Andrij Jermak. „Zelenszkijt az Egyesült Államokba érkezésekor… hivatalvezetője, Jermak fogadta” – áll a jelentésben. Az ukrán elnök maga is posztolt a X-csatornáján, jelezve, megérkezett.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

A közzétett felvételen látható, hogy Jermak mellett a kijevi elnököt pilótaegyenruhába öltözött emberek, valamint egy amerikai tábornok is üdvözli. A televíziós csatorna szerint Zelenszkij feltehetően saját repülőgépének személyzetét kényszerítette arra, hogy amerikai földön üdvözöljék. A Times of Ukraine videót is közzétett erről.

🇺🇦🤭 Zelensky has landed in the USA.

Today - a meeting with Trump.

So as I understand he was met by his own delegation and crew members only 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Ehe2RGbORX — Roberto (@UniqueMongolia) October 17, 2025

Donald Trump a hét elején bejelentette, hogy október 17-én a Fehér Házban találkozik Volodimir Zelenszkijjel. Zelenszkij viszont azt állította, hogy reméli, hogy ismét nagy hatótávolságú fegyvereket kérhet a Fehér Ház vezetőjével folytatott találkozója során.

Trump a múlt héten azt nyilatkozta, hogy már majdnem döntést hozott amerikai cirkálórakéták Ukrajnának történő szállításáról, de tudni akarja, hogyan szándékozik Kijev felhasználni azokat.

Miután azonban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott beszélgetést, amelyben Ukrajna nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal való ellátásáról szóló lehetséges döntésről is szó esett, az amerikai vezető kijelentette, hogy magának az Egyesült Államoknak szüksége van ezekre az eszközökre.

Borítókép: Zelenszkij megérkezett Washingtonba. (Fotó: X)