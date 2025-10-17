ZelenszkijtárgyalásWashingtonBudapesti békecsúcsTomahawkTrump

Diplomáciai maflás az ukrán elnöknek

Kérdésessé vált az amerikai Tomahawk cirkálórakéták átadása Kijev számára, miután Trump elnök bejelentette, hamarosan Budapesten találkozik Putyin orosz elnökkel. Elmaradt a hivatalos ceremónia a washingtoni reptéren Zelenszkij érkezésekor.

Munkatársunktól
2025. 10. 17. 13:40
Zelenszkij megérkezett Washingtonba.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok „figyelmen kívül hagyta” Zelenszkij washingtoni érkezését – írta meg a Ria

Zelenszkij és Trump ma ismét találkozik.
Zelenszkij és Trump ma ismét találkozik. 
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az RT Telegram csatornáján megjelent beszámoló szerint Volodimir Zelenszkijt az Egyesült Államokba érkezve senki sem fogadta, csak a hivatalvezetője, Andrij Jermak. „Zelenszkijt az Egyesült Államokba érkezésekor… hivatalvezetője, Jermak fogadta” – áll a jelentésben. Az ukrán elnök maga is posztolt a X-csatornáján, jelezve, megérkezett. 

A közzétett felvételen látható, hogy Jermak mellett a kijevi elnököt pilótaegyenruhába öltözött emberek, valamint egy amerikai tábornok is üdvözli. A televíziós csatorna szerint Zelenszkij feltehetően saját repülőgépének személyzetét kényszerítette arra, hogy amerikai földön üdvözöljék. A Times of Ukraine videót is közzétett erről. 

Donald Trump a hét elején bejelentette, hogy október 17-én a Fehér Házban találkozik Volodimir Zelenszkijjel. Zelenszkij viszont azt állította, hogy reméli, hogy ismét nagy hatótávolságú fegyvereket kérhet a Fehér Ház vezetőjével folytatott találkozója során.

Trump a múlt héten azt nyilatkozta, hogy már majdnem döntést hozott amerikai cirkálórakéták Ukrajnának történő szállításáról, de tudni akarja, hogyan szándékozik Kijev felhasználni azokat.

Miután azonban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott beszélgetést, amelyben Ukrajna nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal való ellátásáról szóló lehetséges döntésről is szó esett, az amerikai vezető kijelentette, hogy magának az Egyesült Államoknak szüksége van ezekre az eszközökre.

Borítókép: Zelenszkij megérkezett Washingtonba. (Fotó: X)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.