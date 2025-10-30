Magyar Péter már Joe Biden nyomdokaiba lépne

Háborús menet után számháború: Magyar Péter legfontosabb feladata most az, hogy a brüsszeli vezetést meggyőzze valahogy arról, mennyivel többen voltak a tiszás rendezvényen, mint a Békemeneten. Azon talán senki nem lepődött meg, hogy különböző, hitelt kevésbé érdemlő felvételekkel megpróbálja elhitetni mindenkivel a két-háromszázezres tömeget, az azonban már tiszás füllel is döbbenetes, hogy állítólag a Hősök terétől egészen a Deák térig tartott a hömpölygő tömeg. Ezek után már csak egy ébren töltött éjszaka választja el Magyar Pétert attól, hogy egészen Sátoraljaújhelyig terjessze ki a képzeletbeli tömegét. Nos, a tömeg ugyan nem hömpölygött, ellenben az elmosódott pixelek annál inkább azon a fotón, amit egy utas­szállító repülőből készítettek, és amit úgy mutogat körbe a tiszás vezér, mint egy világbajnoki serleget. A fotó már aznap, az első pillantásra is gyanúsnak tűnt, hiszen az Oktogon szinte eltűnt Budapestről és az emberek is egy-két nagykövetség udvarán sétálgattak a felvétel tanúsága szerint. Az Andrássy út is rövidebbnek tűnt a megszokottnál, míg az út menti fáknak eközben senki nem szólt, hogy ősz van és már nem divatos a zöld lombkorona sem.

Mire valahogy átvészelte ezt a pár napot, Magyar Péter egy újabb üggyel nézett szembe: az általa megosztott egyik fotón nem volt víz a Városligeti-tóban, a másikon pedig már volt. Ezt valamelyest megpróbálták a csapadékkal magyarázni, de a rejtély máig megoldatlan – talán jobb lett volna azzal magyarázni, hogy időközben az érdektelenségtől szomorú tiszások könnyeivel telt meg a tó medre. A vitatott fotó ügyére most sikerült pontot rakni, amikor mélyrehatóbb elemzéseket is elvégeztek a felvételen. Az értékelés szerint vagy digitálisan manipulálták a képet, vagy a résztvevők annyira egyenes vonalban sétáltak a háborús meneten, akár a legfegyelmezettebb katonák a front előtt. A fotón lévő tömeg színösszetétele is megbukott a vizsgán: vagy kamu a fotó, vagy a menet egyharmadának szóltak, hogy pontosan ugyanolyan ruhát kell viselni – és egytől egyig be is tartották. Ha a fotó szerkesztéséhez mesterséges intelligenciát használtak, akkor külön arcátlan, hogy az a Magyar Péter veri az asztalt a mesterséges intelligenciát használó mémoldalak miatt, aki maga is ilyen manipulálásra adott parancsot. Ha pedig egy mezei képszerkesztő szoftverrel hamisítottak, akkor biztosan nem kap kekszet délután a kivitelező.