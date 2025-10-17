Magyar Péter már a jaltai konferencián is ott volt, rajta röhögnek az interneten

Sajátosan értelmezi a budapesti békecsúcs tető alá hozásában betöltött szerepét Magyar Péter. Emlékezetes, tegnap este Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, a magyar fővárosban fog találkozni, hogy tárgyaljanak az ukrajnai háború lezárásáról. Ez egy hatalmas diplomáciai siker a magyar kormánynak, de a Tisza Párt elnöke nem tudta elviselni, hogy ebből neki nem származik politikai haszna. A hír hallatán a közösségi oldalán azt bizonygatta, ők már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.

Magyar Péteren röhög a fél internet. Fotó: Hatlaczki Balázs

A pártelnök kijelentésére teljesen felbolydult a hazai internet, a bejegyzése alatti kommentszekcióban ízekre szedték a pártelnököt. Például Hont András gúnyosan megjegyezte:

„Így van! Sőt Trump előbb megvárta a nyírbátori fórum végét, és csak utána jelentette be a találkozót, egyben érdeklődik, hogy melyik Tisza-sziget vállalja a szervezést!”

Az Öt publicistája egy külön posztban is odaszúrt a pártelnöknek. „A Messiás úrnak igaza van, tényleg sokkal előbb egyeztetett bárkinél Trumppal. Megtaláltam a forrást” – írta a bejegyzésében, és mellékelt hozzá egy képet a Reszkessetek, betörők! című filmből, amelyen a főszereplő látható Donald Trumppal, utalva ezzel a két politikus közötti szint különbségére.

Magyar Péter pofátlansága azonban nemcsak a publicistáknál, hanem egy-két politikusnál is kiverte a biztosítékot. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán azt írta: „Látom, megy itt a viccelődés, mert Magyar Péter szerényen elárulta, valójában ő hozta össze a budapesti béketárgyalást. Hiába, mert mégis csak nagy dolog ez tőle. És nem ez az egyetlen.”

„A portugálok elleni egyenlítő gólja is felejthetetlen. Arról nem is beszélve, hogy Farkas Bertalan óta ő az első magyar, aki az űrben járt. S talán még annyit halkan: a Covid-járvány nagy hulláma sem magától múlt el” – sorolta szarkasztikusan a Tisza Párt elnökének „hőstetteit” a Fidesz európai parlamenti képviselője.