Magyar Péter már a jaltai konferencián is ott volt, rajta röhögnek az interneten

Minden jóérzésű magyarnál kiverte a biztosítékot Magyar Péter azon kijelentése, amely szerint a budapesti békecsúcs lényegében neki köszönhető. A közösségi oldalakat elárasztották a Tisza Párt elnökéről készült jobbnál jobb mémek, de a politikusok sem tudták megállni, hogy ne szarkasztikusan reagáljanak.

2025. 10. 17.
Sajátosan értelmezi a budapesti békecsúcs tető alá hozásában betöltött szerepét Magyar Péter. Emlékezetes, tegnap este Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, a magyar fővárosban fog találkozni, hogy tárgyaljanak az ukrajnai háború lezárásáról. Ez egy hatalmas diplomáciai siker a magyar kormánynak, de a Tisza Párt elnöke nem tudta elviselni, hogy ebből neki nem származik politikai haszna. A hír hallatán a közösségi oldalán azt bizonygatta, ők már hónapokkal ezelőtt javasolták,  hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon.

A pártelnök kijelentésére teljesen felbolydult a hazai internet, a bejegyzése alatti kommentszekcióban ízekre szedték a pártelnököt. Például Hont András gúnyosan megjegyezte: 

„Így van! Sőt Trump előbb megvárta a nyírbátori fórum végét, és csak utána jelentette be a találkozót, egyben érdeklődik, hogy melyik Tisza-sziget vállalja a szervezést!”

Az Öt publicistája egy külön posztban is odaszúrt a pártelnöknek. „A Messiás úrnak igaza van, tényleg sokkal előbb egyeztetett bárkinél Trumppal. Megtaláltam a forrást” – írta a bejegyzésében, és mellékelt hozzá egy képet a Reszkessetek, betörők! című filmből, amelyen a főszereplő látható Donald Trumppal, utalva ezzel a két politikus közötti szint különbségére.

Magyar Péter pofátlansága azonban nemcsak a publicistáknál, hanem egy-két politikusnál is kiverte a biztosítékot. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán azt írta: „Látom, megy itt a viccelődés, mert Magyar Péter szerényen elárulta, valójában ő hozta össze a budapesti béketárgyalást. Hiába, mert mégis csak nagy dolog ez tőle. És nem ez az egyetlen.”

„A portugálok elleni egyenlítő gólja is felejthetetlen. Arról nem is beszélve, hogy Farkas Bertalan óta ő az első magyar, aki az űrben járt. S talán még annyit halkan: a Covid-járvány nagy hulláma sem magától múlt el” – sorolta szarkasztikusan a Tisza Párt elnökének „hőstetteit” a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Hollik István is reagált, az ő bejegyzéséből sem hiányzott a szarkazmus: „A Telex megerősítette (titkos forrásra hivatkozva), hogy Magyar Péter elszámolt a végtelenségig. Kétszer.” A kormánypárti országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a balliberális sajtó kezdte átvenni a Tisza Párt narratíváját, miszerint az ő érdeme a budapesti békecsúcs megszervezése.

Emlékeztetett: Szijjártó Péter már a háború kitörésének másnapján felajánlotta a feleknek, hogy Budapesten üljenek asztalhoz, és teremtsenek békét. „Sőt ezt meg is írták, de már a saját cikkeikre sem emlékeznek. Hihetetlen, hogy ott tart a függetlenobjektív sajtó, hogy minden jó hírbe bele akarják gyömöszölni Magyar Péter állítólagos érdemeit. Magyar Péter meg konkrétan tényleg azt hiszi, hogy a spanyol viaszt is ő találta fel” – jegyezte meg.

Magyar Péter a jaltai konferencián. Forrás: Facebook

Kimondottan frappánsan reagált Ambrózy Áron, a PestiSrácok újságírója is. Profilján borítóképnek a jaltai konferenciáról készült híres képet állította be, amelyen Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt és Sztálin mellett ott ül egy irodai forgószéken Magyar Péter is. Ambrózy egy szót sem írt a megjegyzéséhez, amivel csak növelte bejegyzésének szarkasztikus hatását.

 

