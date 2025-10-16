Trump: Putyinnal Budapesten fogunk találkozni

Donald Trump a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonhívása után a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy beszélgetésük nagyon produktív volt, és hogy nagy előrelépés történt az orosz vezetővel. Megjegyezte, hogy Putyin gratulált neki a „közel-keleti béke nagyszerű eredményéhez, amiről évszázadok óta álmodoznak”.

Trump közölte, hogy Putyinnal megállapodtak abban, hogy a jövő héten magas szintű tanácsadói találkozóra kerül sor, amelyet az Egyesült Államok részéről Marco Rubio külügyminiszter vezet.

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök.

Hozzátette, hogy holnap a Fehér Házban megvitatja Volodimir Zelenszkijjel a mai, Putyinnal folytatott telefonhívást és sok minden mást.

Trump arról is beszámolt, hogy az ukrajnai háború kérdése mellett az amerikai–orosz kereskedelmi kapcsolatokról is beszéltek, Vlagyimir Putyin pedig köszönetet mondott feleségének, Melania Trumpnak is, hogy foglalkozott a háborúban családjuktól elszakadt ukrán gyerekek ügyével is.