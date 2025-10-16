Mit hozhat a pénteki Zelenszkij–Trump találkozó az orosz–ukrán háborúban?

Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Fehér Házban tárgyal Donald Trumppal. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a megbeszélés túlmutat a két ország vezetőinek egyeztetésén: jelezheti, milyen irányba mozdulhat a békefolyamat, és hogyan reagálhat Európa vagy Ukrajna, ha Washington aktívan részt vesz a konfliktus rendezésében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Donald Trumphoz látogat Washingtonba, a találkozót az amerikai fél kezdeményezte Fotó: AFP

Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját arról kérdeztük, milyen következményekkel járhat a találkozó, és milyen üzenetet hordoz az, hogy ezúttal Washington kezdeményezte. A szakértő elmondta, hogy a találkozó kontextusához érdemes hozzátenni, hogy az kevesebb mint egy héttel a közel-keleti békemegállapodás létrejötte után valósul meg.

Kiemelte, hogy „nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok mindig is azon dolgozott, hogy békét teremtsen Ukrajnában”, és most a Közel-Keleten elért sikeres békeközvetítés révén szerzett nemzetközi lendületét az ukrajnai béke előmozdítására kívánja fordítani.

Hozzátette, hogy ebbe a folyamatba illeszkedik Zelenszkij elnök washingtoni látogatása is. Siklósi Péter elmondta, hogy úgy is lehet mondani, hogy az amerikaiak meghívták Zelenszkij elnököt Washingtonba. Véleménye szerint valójában különféle kifejezéseket lehet erre használni: „Lehet azt mondani, hogy odakérették, lehet azt mondani, hogy odarendelték Zelenszkij elnököt. Lényeg az, hogy szóltak neki, hogy menjen oda.”