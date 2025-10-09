Megdöbbentő: Zelenszkij megzsarolta Trumpot

Nagy hatótávolságú rakéták és tűzszünet Oroszországgal – ennyi lenne elég a kijevi jelöléshez, állítja Zelenszkij. Mint ismert, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke október 6-án közölte, hogy tulajdonképpen már eldöntötte, adnak-e Ukrajnának Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat.
Zelenszkij követelőzni kezdett Trumptól
Legutóbbi találkozónkon nem hallottam nemleges választ. Azt hallottam, hogy folytatódik a technikai szintű munka, és hogy ezt a lehetőséget megfontolják
– mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben, felidézve a szeptember végi, New Yorkban tartott megbeszélését az amerikai vezetővel az ENSZ közgyűlésének idején.