Megdöbbentő: Zelenszkij megzsarolta Trumpot

Nagy hatótávolságú rakéták és tűzszünet Oroszországgal – ennyi lenne elég a kijevi jelöléshez, állítja Zelenszkij. Mint ismert, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke október 6-án közölte, hogy tulajdonképpen már eldöntötte, adnak-e Ukrajnának Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat.

Zelenszkij kijelentette, hogy Donald Trumpot Nobel-békedíjra jelölné, ha az Egyesült Államok elnöke Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnának Fotó: AFP

Zelenszkij követelőzni kezdett Trumptól

Legutóbbi találkozónkon nem hallottam nemleges választ. Azt hallottam, hogy folytatódik a technikai szintű munka, és hogy ezt a lehetőséget megfontolják

– mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben, felidézve a szeptember végi, New Yorkban tartott megbeszélését az amerikai vezetővel az ENSZ közgyűlésének idején.