A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

Megdöbbentő: Zelenszkij megzsarolta Trumpot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Donald Trumpot Nobel-békedíjra jelölné, ha az Egyesült Államok elnöke Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnának és közreműködik egy fegyverszünet megvalósításában Oroszországgal. Sokak szerint politikai nyomásgyakorlásról van szó.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 17:03
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Donald Trumpot Nobel-békedíjra jelölné Forrás: AFP
Nagy hatótávolságú rakéták és tűzszünet Oroszországgal – ennyi lenne elég a kijevi jelöléshez, állítja Zelenszkij. Mint ismert, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke október 6-án közölte, hogy tulajdonképpen már eldöntötte, adnak-e Ukrajnának Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat. 

Zelenszkij követelőzni kezdett Trumptól

Legutóbbi találkozónkon nem hallottam nemleges választ. Azt hallottam, hogy folytatódik a technikai szintű munka, és hogy ezt a lehetőséget megfontolják

– mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben, felidézve a szeptember végi, New Yorkban tartott megbeszélését az amerikai vezetővel az ENSZ közgyűlésének idején.

Az ukrán elnök szerint egy Trump által közvetített fegyverszünet nem lenne könnyű, de ez minden bizonnyal a helyes út. Úgy véli, ha az amerikai elnök lehetőséget teremt a háború befejezésére, akkor igen, jelölni kell a Nobel-békedíjra. Hozzátette: „Ukrajna nevében jelölni fogjuk” – számolt be róla a Politico.

Zelenszkij most azt hangsúlyozta, hogy a Tomahawk rakéták – amelyek mintegy 1500 kilométeres hatótávolságukkal Oroszország mélyén, akár Szibériáig is elérhetik a célpontokat – jelentős katonai előnyt adnának Ukrajnának. 

Ezek a fegyverek megerősíthetik az országunkat és talán kijózaníthatják az oroszokat, a tárgyalóasztalhoz ültetve őket

– fogalmazott.

Kijev már Joe Biden elnöksége alatt is kérte a nagy hatótávolságú precíziós rakétákat, ám Washington akkor elutasította a kérelmet. Trump hétfőn úgy nyilatkozott, hogy „valamiféle döntést” már hozott a rakéták ügyében, de mielőtt véglegesen döntene, tisztázni szeretné, miként használná fel Ukrajna azokat. „Szeretném tudni, hova küldik őket” – mondta, hozzátéve: nem akarja, hogy tovább eszkalálódjon a háborús helyzet.

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 01: Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zaharova delivers a speech as she attends the Media Forum of the Commonwealth of Independent States (CIS) Countries in Moscow, Russia on November 01, 2023. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Fotó: AFP

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerdai tájékoztatóján figyelmeztetett: 

A Tomahawk rakéták Ukrajnába juttatása az ukrán válság új, súlyos eszkalációs szakaszát indítaná el, és helyrehozhatatlan károkat okozna az orosz–amerikai kapcsolatokban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

