Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Ha mégis Tomahawk rakétákat kap Ukrajna, Zelenszkij öröme akkor sem lehet felhőtlen

A Fehér Ház még nem döntött, Trump nem egyértelműen fogalmazott. Moszkva szerint az amerikai lépés alááshatja a megkezdett párbeszédet.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 10. 08. 10:34
A USS Porter irányított rakétaromboló egy Tomahawk rakétát lő ki Forrás: U.S Navy/AFP
Az Egyesült Államok hónapok múlva tudná csak leszállítani Ukrajnának a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat – írta a Telegraph. 

Tomahawk
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP/Anna Moneymaker)

A brit lap szerint Washingtonban még az is felmerült, hogy Kijev megkaphatná ugyan a fegyvereket, de csak tárolásra, vagyis anélkül, hogy engedélyt kapna a bevetésükre. 

A lépés célja az lehet, hogy az Egyesült Államok ezzel is nyomást gyakoroljon Moszkvára a béketárgyalások ügyében, írja a RIA Novosztyi.

Trump: „Majdnem meghoztam a döntést”

Donald Trump amerikai elnök hétfőn nyilatkozott a kérdésről, de szokásos, kétértelmű stílusában fogalmazott: 

„Majdnem meghoztam a döntést” – mondta, hozzátéve, hogy előbb szeretné látni, Kijev miként tervezné használni a rakétákat. 

A Fehér Ház szóvivője a Telegraph megkeresésére mindössze annyit közölt, hogy nincs mit hozzátenni az elnök szavaihoz.

A hónapok óta húzódó ügyben korábban J. D. Vance amerikai alelnök is elismerte, hogy a Fehér Házban aktívan vizsgálják a Tomahawk-rakéták átadásának lehetőségét, ám a végső döntés Trump kezében van. Keith Kellogg, az elnök különmegbízottja szintén megerősítette: egyelőre nincs végleges álláspont a kérdésben.

US President Donald Trump holds a bilateral meeting with Ukraine's President Volodymyr Zelensky on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York City on September 23, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump amerikai elnök kétoldalú találkozója Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

A Telegraph szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a legutóbbi washingtoni látogatásán személyesen kérte az amerikai vezetőt, hogy engedélyezze a Tomahawkok szállítását. Az amerikai Axios portál úgy tudja: ez volt az egyetlen tétel, amelyet Trump elutasított az ukrán kéréslistából – minden más ügyben támogatásáról biztosította Kijevet.

Tomahawk rakéta

A Tomahawk (hivatalos nevén BGM–109 Tomahawk) az Egyesült Államok egyik legismertebb és legtöbbet bevetett nagy hatótávolságú cirkálórakétája, amelyet az 1980-as évek elején fejlesztettek ki. A fegyver azóta az amerikai haditengerészet és a brit Királyi Haditengerészet arzenáljának is alappillére, és a Nyugat egyik legfontosabb stratégiai csapásmérő eszközeként tartják számon.

Pontosság és hatótáv

A Tomahawk kis magasságban, a terephez igazodva repül, ami megnehezíti a felderítését és lelövését.

Hatótávolsága: 1200–2500 kilométer, típustól függően.

Sebessége: körülbelül 880 km/h (szubszonikus, vagyis hangsebesség alatti).

Pontossága: a modern GPS-vezérlésnek köszönhetően akár 10 méteres körön belül képes eltalálni célpontját.

A rakétát indíthatják tengeralattjárókról, hadihajókról, és egyes változatait szárazföldi indítórendszerekről is. A legtöbb Tomahawk 450 kilogrammos hagyományos robbanófejjel van felszerelve, de korábban nukleáris változata is készült.

Moszkva: Ez romba döntené a megkezdett tárgyalásokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Klub ülésén reagált az amerikai fegyverszállítások lehetőségére. Kiemelte, hogy a Tomahawk rakéták bevetése ukrán részről csak amerikai katonai szakemberek közreműködésével lehetséges, vagyis az ilyen lépés nyílt beavatkozásnak minősülne.

A döntés, ha megszületik, teljesen lerombolhatja az orosz–amerikai kapcsolatokban az utóbbi hónapokban tapasztalt pozitív tendenciákat

– hangsúlyozta az orosz elnök.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin chairs a Security Council meeting via a videoconference at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow on October 7, 2025. (Photo by Alexei Babushkin / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök videókonferencián keresztül elnököl a Biztonsági Tanács ülésén (Fotó: AFP/Alekszej Babuskin)

Putyin hozzátette: Oroszország készen áll válaszlépésekre. 

A légvédelmi rendszereink már alkalmazkodtak az amerikai ATACMS-rakétákhoz, és képesek lesznek kezelni a Tomahawkokat is – hangsúlyozta.

Szimbolikus fegyverszállítás?

Nyugati megfigyelők szerint az Egyesült Államok esetleges döntése inkább politikai, mint katonai jelentőségű lenne. A Tomahawk rakéták telepítése – akár használati engedély nélkül is – erős üzenet Moszkva felé, Washington így próbálhatja elérni, hogy Oroszország engedményeket tegyen a tárgyalásokon.

Borítókép: A USS Porter irányított rakétaromboló egy Tomahawk rakétát lő ki (Fotó: AFP/U. S. Navy)


 


 

