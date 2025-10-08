Ha mégis Tomahawk rakétákat kap Ukrajna, Zelenszkij öröme akkor sem lehet felhőtlen

Az Egyesült Államok hónapok múlva tudná csak leszállítani Ukrajnának a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat – írta a Telegraph.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP/Anna Moneymaker)

A brit lap szerint Washingtonban még az is felmerült, hogy Kijev megkaphatná ugyan a fegyvereket, de csak tárolásra, vagyis anélkül, hogy engedélyt kapna a bevetésükre.

A lépés célja az lehet, hogy az Egyesült Államok ezzel is nyomást gyakoroljon Moszkvára a béketárgyalások ügyében, írja a RIA Novosztyi.

Trump: „Majdnem meghoztam a döntést”

Donald Trump amerikai elnök hétfőn nyilatkozott a kérdésről, de szokásos, kétértelmű stílusában fogalmazott:

„Majdnem meghoztam a döntést” – mondta, hozzátéve, hogy előbb szeretné látni, Kijev miként tervezné használni a rakétákat.

A Fehér Ház szóvivője a Telegraph megkeresésére mindössze annyit közölt, hogy nincs mit hozzátenni az elnök szavaihoz.

A hónapok óta húzódó ügyben korábban J. D. Vance amerikai alelnök is elismerte, hogy a Fehér Házban aktívan vizsgálják a Tomahawk-rakéták átadásának lehetőségét, ám a végső döntés Trump kezében van. Keith Kellogg, az elnök különmegbízottja szintén megerősítette: egyelőre nincs végleges álláspont a kérdésben.

Donald Trump amerikai elnök kétoldalú találkozója Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

A Telegraph szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a legutóbbi washingtoni látogatásán személyesen kérte az amerikai vezetőt, hogy engedélyezze a Tomahawkok szállítását. Az amerikai Axios portál úgy tudja: ez volt az egyetlen tétel, amelyet Trump elutasított az ukrán kéréslistából – minden más ügyben támogatásáról biztosította Kijevet.

Tomahawk rakéta

A Tomahawk (hivatalos nevén BGM–109 Tomahawk) az Egyesült Államok egyik legismertebb és legtöbbet bevetett nagy hatótávolságú cirkálórakétája, amelyet az 1980-as évek elején fejlesztettek ki. A fegyver azóta az amerikai haditengerészet és a brit Királyi Haditengerészet arzenáljának is alappillére, és a Nyugat egyik legfontosabb stratégiai csapásmérő eszközeként tartják számon. Pontosság és hatótáv A Tomahawk kis magasságban, a terephez igazodva repül, ami megnehezíti a felderítését és lelövését. Hatótávolsága: 1200–2500 kilométer, típustól függően. Sebessége: körülbelül 880 km/h (szubszonikus, vagyis hangsebesség alatti). Pontossága: a modern GPS-vezérlésnek köszönhetően akár 10 méteres körön belül képes eltalálni célpontját. A rakétát indíthatják tengeralattjárókról, hadihajókról, és egyes változatait szárazföldi indítórendszerekről is. A legtöbb Tomahawk 450 kilogrammos hagyományos robbanófejjel van felszerelve, de korábban nukleáris változata is készült.

Moszkva: Ez romba döntené a megkezdett tárgyalásokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Klub ülésén reagált az amerikai fegyverszállítások lehetőségére. Kiemelte, hogy a Tomahawk rakéták bevetése ukrán részről csak amerikai katonai szakemberek közreműködésével lehetséges, vagyis az ilyen lépés nyílt beavatkozásnak minősülne.

A döntés, ha megszületik, teljesen lerombolhatja az orosz–amerikai kapcsolatokban az utóbbi hónapokban tapasztalt pozitív tendenciákat

– hangsúlyozta az orosz elnök.