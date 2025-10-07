Mindenki Trump döntésére vár

Az amerikai bizonytalankodás közepette Vlagyimir Putyin orosz elnök október 5-én figyelmeztetett: a „pozitív” irányba mutató orosz–amerikai kapcsolatok összeomlanának, ha Washington Tomahawk rakétákat küldene Ukrajnának.

– A nagy hatótávolságú rakétarendszerek, köztük a Tomahawkok Ukrajnának való szállítása a kialakulóban lévő pozitív tendenciák megsemmisüléséhez vezetne az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban – mondta Putyin.

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance szeptember 28-án megerősítette, hogy az USA „fontolóra veszi” Kijev Tomahawk-rakétákkal való ellátását. Ezek hatótávolsága 1600 és 2500 kilométer között van.