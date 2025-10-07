– Azt hiszem, meg akarom tudni, mit csinálnak velük, hová küldik őket. Fel kell tennem ezt a kérdést – mondta Trump az Ovális Irodában újságírók előtt. A rakéták, amelyeket Kijev kért, jelentős erősítést jelentenének Ukrajna fegyverarzenáljában, amely jelenleg nagyrészt drónokra támaszkodik a nagy hatótávolságú csapásokhoz – írja az Origo.
Mindenki Trump döntésére vár
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke október 6-án közölte, hogy „tulajdonképpen már eldöntötte”, adnak-e Ukrajnának Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat. Ugyanakkor Trump azt is hangsúlyozta, nem akar „eszkalációt látni”.
Kijev korábban közölte, hogy ezek a fegyverek lehetővé tennék számára, hogy mélyen Oroszország területén található parancsnoki központokat és ellátóbázisokat támadjon.
Miközben a fegyverszállításról szóló döntés körül továbbra is kérdések vannak, Trump azt is hangsúlyozta az újságíróknak, hogy nem akar „eszkalációt látni”.
Az amerikai bizonytalankodás közepette Vlagyimir Putyin orosz elnök október 5-én figyelmeztetett: a „pozitív” irányba mutató orosz–amerikai kapcsolatok összeomlanának, ha Washington Tomahawk rakétákat küldene Ukrajnának.
– A nagy hatótávolságú rakétarendszerek, köztük a Tomahawkok Ukrajnának való szállítása a kialakulóban lévő pozitív tendenciák megsemmisüléséhez vezetne az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban – mondta Putyin.
Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance szeptember 28-án megerősítette, hogy az USA „fontolóra veszi” Kijev Tomahawk-rakétákkal való ellátását. Ezek hatótávolsága 1600 és 2500 kilométer között van.
A Reuters értesülései szerint Washington inkább rövidebb hatótávolságú rendszerek biztosítását mérlegeli, vagy megengedné európai szövetségeseinek, hogy ők vásároljanak Ukrajna számára hosszabb hatótávolságú fegyvereket – írja a The Kyiv Independent.
Ukrajna jelenleg a nyugati szövetségesek által biztosított Storm Shadow rakétákra támaszkodik, amelyek hatótávolsága 250 kilométer – jóval kisebb, mint a Tomahawké.
Oroszország továbbra is jelentős rakétafölénnyel rendelkezik, rendszeresen támadva ukrán városokat Kalibr cirkálórakétákkal és Iszkander ballisztikus rakétákkal.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
