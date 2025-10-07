TrumpTomahawkorosz-ukrán háború

Mindenki Trump döntésére vár

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke október 6-án közölte, hogy „tulajdonképpen már eldöntötte”, adnak-e Ukrajnának Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat. Ugyanakkor Trump azt is hangsúlyozta, nem akar „eszkalációt látni”.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 11:10
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Saul Loeb Forrás: AFP
– Azt hiszem, meg akarom tudni, mit csinálnak velük, hová küldik őket. Fel kell tennem ezt a kérdést – mondta Trump az Ovális Irodában újságírók előtt. A rakéták, amelyeket Kijev kért, jelentős erősítést jelentenének Ukrajna fegyverarzenáljában, amely jelenleg nagyrészt drónokra támaszkodik a nagy hatótávolságú csapásokhoz – írja az Origo.

Donald Trump (Fotó: AFP)
Kijev korábban közölte, hogy ezek a fegyverek lehetővé tennék számára, hogy mélyen Oroszország területén található parancsnoki központokat és ellátóbázisokat támadjon.

Miközben a fegyverszállításról szóló döntés körül továbbra is kérdések vannak, Trump azt is hangsúlyozta az újságíróknak, hogy nem akar „eszkalációt látni”.

Az amerikai bizonytalankodás közepette Vlagyimir Putyin orosz elnök október 5-én figyelmeztetett: a „pozitív” irányba mutató orosz–amerikai kapcsolatok összeomlanának, ha Washington Tomahawk rakétákat küldene Ukrajnának.

– A nagy hatótávolságú rakétarendszerek, köztük a Tomahawkok Ukrajnának való szállítása a kialakulóban lévő pozitív tendenciák megsemmisüléséhez vezetne az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban – mondta Putyin.

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance szeptember 28-án megerősítette, hogy az USA „fontolóra veszi” Kijev Tomahawk-rakétákkal való ellátását. Ezek hatótávolsága 1600 és 2500 kilométer között van.

A Reuters értesülései szerint Washington inkább rövidebb hatótávolságú rendszerek biztosítását mérlegeli, vagy megengedné európai szövetségeseinek, hogy ők vásároljanak Ukrajna számára hosszabb hatótávolságú fegyvereket – írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna jelenleg a nyugati szövetségesek által biztosított Storm Shadow rakétákra támaszkodik, amelyek hatótávolsága 250 kilométer – jóval kisebb, mint a Tomahawké.

Oroszország továbbra is jelentős rakétafölénnyel rendelkezik, rendszeresen támadva ukrán városokat Kalibr cirkálórakétákkal és Iszkander ballisztikus rakétákkal.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

