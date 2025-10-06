Ez nem Európa háborúja

Az oroszok körülbelül ötszáz drónt és több mint ötven rakétát, köztük Kindzsal ballisztikus rakétákat indítottak el Ukrajna több régiója ellen, a támadásokban legkevesebb öt ember meghalt – írta a Kyiv Independent.

Az ország nyugati részén fekvő Lviv megyében négy ember életét vesztette és legalább hatan megsérültek – írta a Telegramon Makszim Kozickij, a régió kormányzója.

Orosz célpontok Nyugat-Ukrajnában

Zelenszkij felszólította az Egyesült Államokat és Európát, hogy kényszerítsék Oroszországot fegyverszünetre. Az ukrán elnök azt mondta, hogy Oroszország „kineveti a Nyugatot”, mivel a szövetségesek nem adnak határozott választ a támadásra.