Zelenszkij irányt váltott: tűzszünetet sürget

Volodimir Zelenszkij irányt váltott az Ukrajna-szerte történt robbanások után, és tűzszünetet sürgetett a légi hadműveletekben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 9:09
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
Az ukrán elnök a Telegram-csatornáján azt írta, elképzelhető, hogy egyoldalúan beszüntetik a légi hadműveleteket. Zelenszkij azonban nem pontosította, hogy mit ért ez alatt. A Strana hírportál szerint azonban ez a kijelentés éles fordulatot jelez eddigi politikájában.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix/AFP)
Zelenszkij álláspontja azért is változhatott, mert Ukrajna komoly nehézségekkel küzd a légvédelmi képességei terén. 

Politikusok, szakértők és újságírók is élénken vitatják az ország légi védelmének meggyengülését. Ez különösen súlyos következményekkel járhat Ukrajna számára a hideg időszak közeledtével – írja a TASZSZ.

Az éjszaka folyamán Ukrajna-szerte rakéta- és drónriadót rendeltek el a számos robbanásról érkezett jelentések után. Közben az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az orosz fegyveres erők nagyszabású csapást mértek Ukrajna hadiipari létesítményeire, valamint a gáz- és elektromosenergia-infrastruktúrát támogató objektumokra, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel. Az orosz vezérkar szerint minden kijelölt célpontot eltaláltak.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Tíz nap áramszünet – nő a veszély a zaporizzsjai atomerőmű miatt + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

