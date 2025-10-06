Az ukrán elnök a Telegram-csatornáján azt írta, elképzelhető, hogy egyoldalúan beszüntetik a légi hadműveleteket. Zelenszkij azonban nem pontosította, hogy mit ért ez alatt. A Strana hírportál szerint azonban ez a kijelentés éles fordulatot jelez eddigi politikájában.
Zelenszkij irányt váltott: tűzszünetet sürget
Volodimir Zelenszkij irányt váltott az Ukrajna-szerte történt robbanások után, és tűzszünetet sürgetett a légi hadműveletekben.
Zelenszkij álláspontja azért is változhatott, mert Ukrajna komoly nehézségekkel küzd a légvédelmi képességei terén.
Politikusok, szakértők és újságírók is élénken vitatják az ország légi védelmének meggyengülését. Ez különösen súlyos következményekkel járhat Ukrajna számára a hideg időszak közeledtével – írja a TASZSZ.
További Külföld híreink
Az éjszaka folyamán Ukrajna-szerte rakéta- és drónriadót rendeltek el a számos robbanásról érkezett jelentések után. Közben az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az orosz fegyveres erők nagyszabású csapást mértek Ukrajna hadiipari létesítményeire, valamint a gáz- és elektromosenergia-infrastruktúrát támogató objektumokra, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel. Az orosz vezérkar szerint minden kijelölt célpontot eltaláltak.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Abszurd eset Bécsben: nemváltással női börtönbe kerül és korábban mehet nyugdíjba egy bűnöző

Állítólag alig várja a zuhanyozást.
Állítólag alig várja a zuhanyozást.
Heves havazás csapott le a Mount Everestre, több száz túrázót menteni kellett
A hétvégi heves esőzések földcsuszamlásokat és villámárvizeket okoztak.
Babis a Magyar Nemzetnek: Erősek voltunk és erősek vagyunk
Az ANO mozgalom fölényes győzelmet aratott a cseh választáson.
Esély a békére? Megkezdődnek a tárgyalások Gázáról Egyiptomban

Washington optimista.
Washington optimista.
