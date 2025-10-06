Zelenszkij irányt váltott: tűzszünetet sürget

Az ukrán elnök a Telegram-csatornáján azt írta, elképzelhető, hogy egyoldalúan beszüntetik a légi hadműveleteket. Zelenszkij azonban nem pontosította, hogy mit ért ez alatt. A Strana hírportál szerint azonban ez a kijelentés éles fordulatot jelez eddigi politikájában.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix/AFP)