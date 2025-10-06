Október 6-án, helyi idő szerint 6.45-kor az észak felől érkező ballisztikus fegyverek miatt adtak ki riasztást. Röviddel ezt követően az ukrán légierő gyorsan mozgó célpontot azonosított Szumi térségében, majd a monitoring központok később jelezték, hogy a rakétát már nem észlelik – írja a ZN beszámolója alapján az Origo.
Orosz rakétafenyegetés: négy ukrán megyében szólaltak meg a szirénák
Hétfő reggel ismét légiriadó riasztotta az ukrán északkeleti és északi régiók lakosságát: az ukrán légierő közlése szerint ballisztikus rakéták és drónok közeledése miatt szólaltak meg a szirénák Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Poltava megyében. Bár eddig nem jelentettek robbanásokat vagy károkat, a helyiek rendkívüli készültségben voltak.
A légiriadó mellett dróntevékenységet is észleltek: Csernyihiv felé északról pilóta nélküli repülőgépek közelítettek, míg Harkiv megyében Lozova irányába haladtak.
Emiatt a riasztást az érintett északkeleti régiókban fenntartották, és csak 7.12-kor kezdték el visszavonni. Az elmúlt hetekben az orosz támadások fokozódtak: a ballisztikus rakéták és drónok rendszeres bevetése továbbra is komoly veszélyt jelent az ukrán városokra és infrastruktúrára.
Az ukrán fegyveres erők eközben nem tudták teljesen feltölteni rohamcsapataikat a Szumi régióban a tömeges dezertálások következtében – jelentette az orosz biztonsági szervekre hivatkozva a RIA Novosztyi hírügynökség. A forrás szerint a 80. különálló deszant-rohambrigád, valamint a 47. és 158. különálló gépesített brigád
tartalékos századaiban minden egységben legalább 30 katona hagyta el önkényesen a szolgálati helyét.
A Védelmi Minisztérium adatai szerint az orosz erők az idén 205 települést vontak ellenőrzésük alá a különleges katonai művelet területén, és több mint 4714 négyzetkilométernyi területet „szabadítottak fel”, Szumi megyében pedig több mint 223 települést érintett az előrenyomulás.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, hogy Ukrajna saját akciói, például a Kurszk régió elleni támadás hosszabbította meg a frontvonalat, ezért az orosz erők biztonsági zónát alakítottak ki a Szumi régióban nyolc–tizenkét kilométer mélységben.
Az elnök hangsúlyozta, hogy nem cél Szumi elfoglalása, de a hadműveletek alakulása függvényében nem zárható ki.
A NAÜ főigazgatója korábban arról számolt be, hogy orosz és ukrán tisztviselőkkel tárgyal a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) külső áramellátásának helyreállítására vonatkozó „részletes javaslatokról”. Az áramellátás szeptember 23-án szakadt meg ukrán tüzérségi támadások következtében, ami a háború kezdete óta a tizedik ilyen eset.
Borítókép: Hétfő reggel ismét légiriadó riasztotta Ukrajna lakosságát (Fotó: AFP)
