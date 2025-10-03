Beválhat Trump béketerve

A forrás szerint Egyiptom, Katar és Törökország közvetítői Dohában folytattak eredményes egyeztetéseket a Hamász vezetőivel az ötletről, amelyet Donald Trump hétfőn ismertetett. Benjamin Netanjahu miniszterelnök elfogadta a javaslatot, az arab országok pedig méltatták Washington erőfeszítéseit.

A forrás azt mondta, hogy a Hamász módosításai elsősorban Netanjahu utolsó pillanatban hozzáadott pontjait igyekeznek enyhíteni, amelyek az izraeli kivonulást és a Hamász lefegyverzését érintik.

Netanjahu olyan változtatásokat biztosított, amelyek lassítják és korlátozzák Izrael kivonulását Gázából, valamint szigorítják a Hamász lefegyverzésére és a Gázai övezet demilitarizálására vonatkozó előírásokat.

Az amerikai javaslat kötelezi a terrorszervezetet, hogy 72 órán belül engedjen szabadon minden túszt – élőket és halottakat egyaránt –, adja le a fegyvereit, és a jövőben ne játsszon szerepet Gáza irányításában. A terv lezárná a háborút, az IDF fokozatosan kivonulna Gázából, helyét pedig nemzetközi erő venné át.

Analysts say US President Trump’s Gaza ceasefire plan offers no guarantees for the Palestinians and, once again, favours the Israelis https://t.co/i80tNsDMAT pic.twitter.com/WuUO4SapWn — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 30, 2025

Egy Hamász-tisztviselő pénteken az AFP-nek azt mondta, hogy a szervezetnek több időre van szüksége a béketerv tanulmányozásához.

A Hamász folytatja a konzultációkat Trump tervéről… és tájékoztatta a közvetítőket, hogy a megbeszélések folyamatban vannak, és időt igényelnek

– mondta a névtelenséget kérő illető.

Trump ultimátuma a Hamásznak

Trump kedden kijelentette, hogy három-négy napot ad a Hamásznak a válaszra, és kevés lehetőség van további tárgyalásokra.

Nem világos, hogy az Egyesült Államok hajlandó lesz-e megvitatni a Hamász módosításait, mivel Steve Witkoff amerikai különmegbízott legutóbb megtagadta ezt, amikor a terrorszervezet egy „igen, de…” választ adott. A vezető Trump-tanácsadó ekkor visszahívta az amerikai tárgyalókat Dohából, és Izrael is követte példáját.

Mindeközben a Hamászt látszólag Egyiptom és Katar is támogatja, mivel vezetőik az elmúlt napokban jelezték, hogy bizonyos változtatások szükségesek az amerikai javaslatban.

Ennek ellenére Egyiptom és Franciaország külügyminiszterei csütörtökön külön-külön felszólították a Hamászt, hogy fogadja el a tervet, még ha ez a szervezet csaknem két évtizedes gázai uralmának végét is jelentené. Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén úgy nyilatkozott, hogy a terv „fény lehet az alagút végén”.