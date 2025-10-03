WashingtonbékeHamászTrumpterv

Beválhat Trump béketerve

A hírek szerint a Hamász jelezte: „pozitív” választ ad Donald Trump amerikai elnök gázai béketervére, ám több kiegészítést és enyhítést is javasol. A dokumentum szerint a terrorszervezetnek három napon belül szabadon kellene engednie az összes túszt, le kellene tennie a fegyvert, és a jövőben nem vállalhatna szerepet Gáza irányításában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 12:59
Donald Trump amerikai elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A Hamász „pozitívan” fog válaszolni Donald Trump amerikai elnöknek a gázai háború lezárására tett javaslatára, miközben több módosítást is benyújt – mondta egy, a tárgyalásokat ismerő forrás a The Times of Israelnek csütörtökön, hozzátéve, hogy a válasz órákon belül érkezhet.

Donald Trump terve azonnal véget vetne a gázai harcoknak (Fotó: Getty Images via AFP)
A forrás szerint Egyiptom, Katar és Törökország közvetítői Dohában folytattak eredményes egyeztetéseket a Hamász vezetőivel az ötletről, amelyet Donald Trump hétfőn ismertetett. Benjamin Netanjahu miniszterelnök elfogadta a javaslatot, az arab országok pedig méltatták Washington erőfeszítéseit.

A forrás azt mondta, hogy a Hamász módosításai elsősorban Netanjahu utolsó pillanatban hozzáadott pontjait igyekeznek enyhíteni, amelyek az izraeli kivonulást és a Hamász lefegyverzését érintik.

Netanjahu olyan változtatásokat biztosított, amelyek lassítják és korlátozzák Izrael kivonulását Gázából, valamint szigorítják a Hamász lefegyverzésére és a Gázai övezet demilitarizálására vonatkozó előírásokat.

Az amerikai javaslat kötelezi a terrorszervezetet, hogy 72 órán belül engedjen szabadon minden túszt – élőket és halottakat egyaránt –, adja le a fegyvereit, és a jövőben ne játsszon szerepet Gáza irányításában. A terv lezárná a háborút, az IDF fokozatosan kivonulna Gázából, helyét pedig nemzetközi erő venné át.

Egy Hamász-tisztviselő pénteken az AFP-nek azt mondta, hogy a szervezetnek több időre van szüksége a béketerv tanulmányozásához.

A Hamász folytatja a konzultációkat Trump tervéről… és tájékoztatta a közvetítőket, hogy a megbeszélések folyamatban vannak, és időt igényelnek

– mondta a névtelenséget kérő illető.

Trump ultimátuma a Hamásznak

Trump kedden kijelentette, hogy három-négy napot ad a Hamásznak a válaszra, és kevés lehetőség van további tárgyalásokra.

Nem világos, hogy az Egyesült Államok hajlandó lesz-e megvitatni a Hamász módosításait, mivel Steve Witkoff amerikai különmegbízott legutóbb megtagadta ezt, amikor a terrorszervezet egy „igen, de…” választ adott. A vezető Trump-tanácsadó ekkor visszahívta az amerikai tárgyalókat Dohából, és Izrael is követte példáját.

Mindeközben a Hamászt látszólag Egyiptom és Katar is támogatja, mivel vezetőik az elmúlt napokban jelezték, hogy bizonyos változtatások szükségesek az amerikai javaslatban.

Ennek ellenére Egyiptom és Franciaország külügyminiszterei csütörtökön külön-külön felszólították a Hamászt, hogy fogadja el a tervet, még ha ez a szervezet csaknem két évtizedes gázai uralmának végét is jelentené. Vlagyimir Putyin orosz elnök szintén úgy nyilatkozott, hogy a terv „fény lehet az alagút végén”.

„A Hamász súlyos felelősséget visel a palesztinokat ért katasztrófáért” – mondta Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter az AFP-nek Szaúd-Arábiában. „Veszített. El kell fogadnia saját megadását.”

A BBC csütörtökön arról számolt be, hogy a Hamász gázai vezetője jelezte a közvetítőknek: ellenzi Trump tervét. A forrás nélküli beszámoló szerint Izz al-Din Haddad, a Gázai Brigád volt parancsnoka úgy véli, a terv célja a Hamász felszámolása, akár támogatja azt, akár nem. Ezért kész folytatni a harcot Izrael ellen.

A BBC tudósítása azután jelent meg, hogy egy magas rangú Hamász-tisztviselő szerdán az AP-nek nyilatkozva közölte: 

a javaslat néhány pontja elfogadhatatlan, és módosítani kell őket. Részleteket nem árult el. 

Hozzátette, hogy a hivatalos válasz csak más palesztin frakciókkal való konzultációk után érkezik, és a szervezet már jelezte aggályait Katarnak és Egyiptomnak.

A tárgyalásokat ismerő forrás szerint Katar, amely korábban kulcsfontosságú közvetítő volt a tűzszüneti egyezségekben, kapcsolatban áll Washingtonnal a terv egyes részeinek módosítása ügyében.

Egy arab diplomata, aki az egyik közvetítő országból származik, a hét elején a The Times of Israelnek azt mondta: 

Egyiptom és Katar elégedetlen azzal, hogy az Egyesült Államok engedélyezte Netanjahu utolsó pillanatban hozzáadott változtatásait a terv hétfői bemutatása előtt.

„Rengeteg kérdést kell még tisztázni. További megbeszélésekre van szükség a végrehajtásról, különösen két fontos kérdésben: az irányítás és a biztonsági megállapodások ügyében” – mondta Badr Abdelatty egyiptomi külügyminiszter csütörtökön Párizsban. „Támogatjuk a Trump-tervet és a háború lezárását célzó víziót, és előre kell lépnünk.”

Abdelatty szerint Katar, Egyiptom és Törökország azon dolgozik, hogy rávegye a Hamászt a terv elfogadására, figyelmeztetve, hogy ha a palesztin terrorszervezet elutasítja, a konfliktus kiéleződik.

„Ha a Hamász nemet mond, nagyon nehéz lesz. Természetesen további eszkaláció következik. Ezért fejtünk ki intenzív erőfeszítéseket, hogy a terv alkalmazható legyen, és megkapja a Hamász jóváhagyását” – fogalmazott. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

