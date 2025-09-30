Trump terve azonnal véget vetne a gázai harcoknak

Trump 20 pontos tervét, amely az „Átfogó terv a gázai konfliktus megszüntetésére” címet viseli, a Fehér Ház hozta nyilvánosságra röviddel azelőtt, hogy Trump Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatót tartott. Netanjahu ekkor megerősítette: Izrael elfogadta a javaslatot.

A Hamász eddig nem reagált a tervre, bár a katari Al Jazeera arról számolt be, hogy Katar és Egyiptom továbbította a dokumentumot a terrorszervezetnek. A Hamász képviselői ígéretet tettek arra, hogy „felelősségteljesen” tanulmányozzák a javaslatot.

A nyolc külügyminiszter hangsúlyozta „az Egyesült Államokkal való partnerség fontosságát a régió békéjének biztosításában”, és megerősítette elkötelezettségét az Egyesült Államokkal és más felekkel folytatott „pozitív és konstruktív együttműködés” mellett, amely a megállapodás véglegesítését és végrehajtását célozza.

Közös elkötelezettségünket fejezzük ki egy olyan átfogó megállapodás iránt, amely véget vet a gázai háborúnak, biztosítja a humanitárius segélyek korlátlan bejutását Gázába, megakadályozza a palesztinok kitelepítését, szavatolja a túszok szabadon engedését, létrehoz egy biztonsági mechanizmust minden fél védelmére, elvezet Izrael teljes kivonulásához, lehetővé teszi Gáza újjáépítését, és megnyitja az utat a kétállami megoldásra épülő igazságos béke előtt. Ennek értelmében Gáza a nemzetközi joggal összhangban teljes mértékben integrálódna Ciszjordániába egy palesztin állam részeként, amely alapvető feltétele a regionális stabilitásnak és biztonságnak

– olvasható a közleményben.

A nyilatkozatot aláíró országok közül Izraelnek változó mértékű kapcsolatai vannak Egyiptommal, Jordániával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Törökországgal. Katarnak és Szaúd-Arábiának nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatai Izraellel, ugyanakkor Katar az elmúlt két évben kulcsszerepet játszott a közvetítésben. Izrael a jövőben Rijáddal való normalizációra törekszik. Indonézia és Pakisztán – a világ két legnépesebb muszlim többségű állama – pedig addig nem hajlandó kapcsolatot létesíteni Izraellel, amíg az nem köteleződik el egy palesztin állam létrehozása mellett – írja a The Times of Israel.