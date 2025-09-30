A Szaúd-Arábia, Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia, Pakisztán, Törökország, Katar és Egyiptom külügyminiszterei által aláírt közlemény méltatta Trump „őszinte erőfeszítéseit” a háború befejezésére, és kinyilvánította „bizalmukat a békéhez vezető út megtalálásában”.
Trump terve azonnal véget vetne a gázai harcoknak
Nyolc arab és muszlim többségű ország külügyminisztere közös nyilatkozatot tett közzé, amelyben üdvözölték Donald Trump amerikai elnök elképzeléseit a gázai háború lezárásáról és a térség békéjének helyreállításáról. A Hamász terrorszervezet, amelynek beleegyezése szükséges a terv végrehajtásához, egyelőre nem adott ki hivatalos választ.
Trump 20 pontos tervét, amely az „Átfogó terv a gázai konfliktus megszüntetésére” címet viseli, a Fehér Ház hozta nyilvánosságra röviddel azelőtt, hogy Trump Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatót tartott. Netanjahu ekkor megerősítette: Izrael elfogadta a javaslatot.
A Hamász eddig nem reagált a tervre, bár a katari Al Jazeera arról számolt be, hogy Katar és Egyiptom továbbította a dokumentumot a terrorszervezetnek. A Hamász képviselői ígéretet tettek arra, hogy „felelősségteljesen” tanulmányozzák a javaslatot.
A nyolc külügyminiszter hangsúlyozta „az Egyesült Államokkal való partnerség fontosságát a régió békéjének biztosításában”, és megerősítette elkötelezettségét az Egyesült Államokkal és más felekkel folytatott „pozitív és konstruktív együttműködés” mellett, amely a megállapodás véglegesítését és végrehajtását célozza.
Közös elkötelezettségünket fejezzük ki egy olyan átfogó megállapodás iránt, amely véget vet a gázai háborúnak, biztosítja a humanitárius segélyek korlátlan bejutását Gázába, megakadályozza a palesztinok kitelepítését, szavatolja a túszok szabadon engedését, létrehoz egy biztonsági mechanizmust minden fél védelmére, elvezet Izrael teljes kivonulásához, lehetővé teszi Gáza újjáépítését, és megnyitja az utat a kétállami megoldásra épülő igazságos béke előtt. Ennek értelmében Gáza a nemzetközi joggal összhangban teljes mértékben integrálódna Ciszjordániába egy palesztin állam részeként, amely alapvető feltétele a regionális stabilitásnak és biztonságnak
– olvasható a közleményben.
A nyilatkozatot aláíró országok közül Izraelnek változó mértékű kapcsolatai vannak Egyiptommal, Jordániával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Törökországgal. Katarnak és Szaúd-Arábiának nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatai Izraellel, ugyanakkor Katar az elmúlt két évben kulcsszerepet játszott a közvetítésben. Izrael a jövőben Rijáddal való normalizációra törekszik. Indonézia és Pakisztán – a világ két legnépesebb muszlim többségű állama – pedig addig nem hajlandó kapcsolatot létesíteni Izraellel, amíg az nem köteleződik el egy palesztin állam létrehozása mellett – írja a The Times of Israel.
További Külföld híreink
Indonézia ugyanakkor felajánlotta, hogy csapatokat küldene egy jövőbeli gázai erő részeként, Pakisztán pedig Trump támogatását próbálja elnyerni, és javítani szeretné kapcsolatait Washingtonnal.
Trump üdvözölte Sehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök nyilatkozatát, amely még a Fehér Ház közleménye előtt jelent meg az X-en. Ebben a kormányfő kifejezte „szilárd meggyőződését, hogy Trump elnök kész minden szükséges támogatást megadni” a háború befejezésének biztosításához.
Trump 20 pontos terve, ha mindkét fél elfogadja, azonnal véget vetne a gázai harcoknak, és 72 órán belül szabadon engednék az összes túszt. Azok a Hamász-tagok, akik vállalják a békés együttélést és leteszik a fegyvert, amnesztiát kapnának, a távozni akaróknak pedig biztonságos átutazást biztosítanának.
Ezt követően segélyek érkeznének a háború sújtotta Gázába, megkezdődne a terület demilitarizálása, deradikalizálása és újjáépítése. Egy technokrata palesztin átmeneti kormány és egy Trump által vezetett nemzetközi tanácsadó testület – amelyben Tony Blair volt brit miniszterelnök is helyet kapna – venné át az irányítást. Ideiglenes nemzetközi biztonsági erőket (ISF) telepítenének a Gázai övezetbe, amelyek fokozatosan átvennék a terület feletti ellenőrzést az izraeli hadseregtől.
Ezzel párhuzamosan a Palesztin Hatóság átfogó reformokon menne keresztül, hogy megteremtse a feltételeket a palesztin önrendelkezéshez és államisághoz vezető „hiteles út” számára. A terv nem tartalmaz konkrét határidőt, nyitott végűnek tekintik.
További Külföld híreink
A Palesztin Hatóság üdvözölte Trump „őszinte és határozott erőfeszítéseit” a háború lezárására, és jelezte, hogy amerikai, regionális és más partnerekkel együtt kíván dolgozni egy átfogó megállapodás érdekében, amely humanitárius segítséget nyújt Gázának, szabadon engedi a túszokat és a palesztin foglyokat, biztosítja az izraeli erők kivonulását, és előmozdítja a kétállami megoldást belső reformok, gyors választások és egy demokratikus, demilitarizált állam felépítése mellett.
Nem mindenki fogadta azonban pozitívan a tervet. A palesztin Iszlám Dzsihád terrorszervezet, amely még mindig túszokat tart Gázában, közleményében úgy fogalmazott: Trump kezdeményezése csak újabb agressziót szít a palesztinok ellen.
Borítókép: Donald Trump elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Svédország üzent az Ukrajnának szánt Gripenekről + videó
Reagált Havriljuk altábornagy nyilatkozatára Johan Hjelmstrand, a svéd védelmi minisztérium szóvivője.
Orbán Viktor: A béke csak tárgyalások útján érhető el
„Ne legyenek kétségeik: ez a háború már eldőlt, és nem nyerhető meg a csatatéren.”
A Nyugat képmutatása: több pénzt fizettek Moszkvának, mint amennyit segítettek Ukrajnának
Meglepő országok a listán.
Gál Kinga: Új remény a gázai konfliktus lezárására
A Fidesz EP-képviselője üdvözölte a béketervet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Svédország üzent az Ukrajnának szánt Gripenekről + videó
Reagált Havriljuk altábornagy nyilatkozatára Johan Hjelmstrand, a svéd védelmi minisztérium szóvivője.
Orbán Viktor: A béke csak tárgyalások útján érhető el
„Ne legyenek kétségeik: ez a háború már eldőlt, és nem nyerhető meg a csatatéren.”
A Nyugat képmutatása: több pénzt fizettek Moszkvának, mint amennyit segítettek Ukrajnának
Meglepő országok a listán.
Gál Kinga: Új remény a gázai konfliktus lezárására
A Fidesz EP-képviselője üdvözölte a béketervet.