Titkos megállapodást kötött Iránnal az Egyesült Államok

Az iráni tisztviselők szerint a gép, amelyet az Egyesült Államok bérelt, hétfő este indult Louisianából, és várhatóan kedden, Kataron keresztül érkezik Iránba. Az amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a tervek a végső szakaszban vannak. Mindhárom forrás a névtelenségét kérte, mert nem voltak felhatalmazva arra, hogy nyilvánosan beszéljenek a részletekről – írja a The New York Times cikkére hivatkozva az Origo.
A deportálás a Trump-kormányzat egyik legszigorúbb lépése – írja a lap.
Az idei évben az Egyesült Államok már több iráni állampolgárt deportált Costa Ricába és Panamába. A széles körű visszaküldési program jogi lépéseket váltott ki a bevándorlásvédelmi szervezetek részéről.
Hosszú évtizedeken keresztül az Egyesült Államok menedéket adott Iránból érkező menekülteknek. Trump keményen fellép az illegális bevándorlás ellen.
Mint arról nemrég beszámoltunk, az Európai Unió Tanácsa hétfőn bejelentette, hogy ismét életbe lépteti az Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket Teherán nukleáris tevékenysége miatt.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)