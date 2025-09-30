Titkos megállapodást kötött Iránnal az Egyesült Államok

Az iráni tisztviselők szerint a gép, amelyet az Egyesült Államok bérelt, hétfő este indult Louisianából, és várhatóan kedden, Kataron keresztül érkezik Iránba. Az amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a tervek a végső szakaszban vannak. Mindhárom forrás a névtelenségét kérte, mert nem voltak felhatalmazva arra, hogy nyilvánosan beszéljenek a részletekről – írja a The New York Times cikkére hivatkozva az Origo.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. Fotó: Anadolu via AFP

A deportálás a Trump-kormányzat egyik legszigorúbb lépése – írja a lap.

Az idei évben az Egyesült Államok már több iráni állampolgárt deportált Costa Ricába és Panamába. A széles körű visszaküldési program jogi lépéseket váltott ki a bevándorlásvédelmi szervezetek részéről.

Hosszú évtizedeken keresztül az Egyesült Államok menedéket adott Iránból érkező menekülteknek. Trump keményen fellép az illegális bevándorlás ellen.

Breaking News: The Trump administration is deporting a planeload of Iranians back to Iran after a deal between the governments, officials said. https://t.co/WYXxWz4pN8 — The New York Times (@nytimes) September 30, 2025

Mint arról nemrég beszámoltunk, az Európai Unió Tanácsa hétfőn bejelentette, hogy ismét életbe lépteti az Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket Teherán nukleáris tevékenysége miatt.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)