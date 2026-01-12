Szlovákiában készül a Kia elérhető árú kis elektromos SUV-ja

A Brüsszeli Autószalonon bemutatott, B-szegmensbe tartozó EV2 a hatodik – és egyben legkisebb – a Kia E-GMP platformra épített, tisztán elektromos modelljeinek sorában. Az újdonságot cég zsolnai gyárában – ahol régen a Ceedek készültek – fogják gyártani az ötajtós EV4-gyel együtt. Bár 30 ezer eurós (11,6 millió forint) célárral fejlesztették ki, a végleges árát még nem erősítették meg. Alex Papapetropolous, a cég termék- és árképzési vezetője Brüsszelben azt monda, hogy bizonyos alapfelszereltségi szintekkel akár ez alá is bemehetnek, mivel Európában minden negyedik új villanyautó ebben az alsó ársávban talál gazdára.

Fotó: Kia

Erősen hasonlít az EV2 külső dizájnja a nagyobb Kia EV-modellekére, a praktikus, dobozformát a belső tér maximalizálása miatt választották a mérnökök.

Csupán 4060 mm hosszú a karosszéria, viszont 1800 mm széles, és a 2565 mm-es tengelytávja sem kicsi.

Négy-, és ötüléses változatban is elérhető lesz a kis Kia. Előbbi két, egymástól független, dönthető hátsó üléssel rendelkezik, amelyek sínen csúsztathatóak, amivel 403 literre növelhető a csomagtartó. Az ötülésesben nem csúsztatható a hátsó pad, ebben a csomagtartó 362 literes. Mindkét változat 15 literes első csomagtartóval rendelkezik, ami ideális hely a kábelek számára.

Fotó: Kia

Kétféle akkumulátormérettel lesz elérhető az EV2.

A gyártás februárban kezdődik a Standard Range verzióval, amelyek egy 42,2 kWh-s LFP akkumulátora 317 km hatótávolságot biztosít. A Long Range és a GT Line verziók – amelyek akár 448 km-t is megtehetnek a 61,0 kWh-s NMC akkucsomaggal – júniusban kerülnek gyártásba. Állítólag a Standard Range változatok 146 lóerős, elöl elhelyezett motorral lesznek felszerelve, míg a Long Range modellek egy gyengébb, 135 lóerős motort használnak. Az EV2 nem kapható kétmotoros összkerékhajtású változatban, és a nagyobb EV modellekkel ellentétben hátul nem független, többlengőkaros felfüggesztést használ, hanem egyszerűbb, csatolt lengőkarost.

Fotó: Kia

Viszont az EV4-hez és az EV3-hoz hasonlóan a gördeszka-platform nála is 400 voltos elektromos architektúrával rendelkezik (csak az EV6 és EV9 kap 800 voltos hardvert). Még nem hozta nyilvánosságra a maximális töltési sebességeket a Kia, de azt állítja, hogy az akkumulátorok 10-ről 80%-ra való feltöltése minimum 29, illetve 30 percet vesz igénybe. Városi használat során előnyös lehet, hogy az EV2 az első Kia, amely a 11 mellett