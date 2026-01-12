Szlovákiában készül a Kia elérhető árú kis elektromos SUV-ja

A Brüsszeli Autószalonon bemutatott, B-szegmensbe tartozó EV2 a hatodik – és egyben legkisebb – a Kia E-GMP platformra épített, tisztán elektromos modelljeinek sorában. Az újdonságot cég zsolnai gyárában – ahol régen a Ceedek készültek – fogják gyártani az ötajtós EV4-gyel együtt. Bár 30 ezer eurós (11,6 millió forint) célárral fejlesztették ki, a végleges árát még nem erősítették meg. Alex Papapetropolous, a cég termék- és árképzési vezetője Brüsszelben azt monda, hogy bizonyos alapfelszereltségi szintekkel akár ez alá is bemehetnek, mivel Európában minden negyedik új villanyautó ebben az alsó ársávban talál gazdára.
Erősen hasonlít az EV2 külső dizájnja a nagyobb Kia EV-modellekére, a praktikus, dobozformát a belső tér maximalizálása miatt választották a mérnökök.
Csupán 4060 mm hosszú a karosszéria, viszont 1800 mm széles, és a 2565 mm-es tengelytávja sem kicsi.
Négy-, és ötüléses változatban is elérhető lesz a kis Kia. Előbbi két, egymástól független, dönthető hátsó üléssel rendelkezik, amelyek sínen csúsztathatóak, amivel 403 literre növelhető a csomagtartó. Az ötülésesben nem csúsztatható a hátsó pad, ebben a csomagtartó 362 literes. Mindkét változat 15 literes első csomagtartóval rendelkezik, ami ideális hely a kábelek számára.
Kétféle akkumulátormérettel lesz elérhető az EV2.
A gyártás februárban kezdődik a Standard Range verzióval, amelyek egy 42,2 kWh-s LFP akkumulátora 317 km hatótávolságot biztosít. A Long Range és a GT Line verziók – amelyek akár 448 km-t is megtehetnek a 61,0 kWh-s NMC akkucsomaggal – júniusban kerülnek gyártásba. Állítólag a Standard Range változatok 146 lóerős, elöl elhelyezett motorral lesznek felszerelve, míg a Long Range modellek egy gyengébb, 135 lóerős motort használnak. Az EV2 nem kapható kétmotoros összkerékhajtású változatban, és a nagyobb EV modellekkel ellentétben hátul nem független, többlengőkaros felfüggesztést használ, hanem egyszerűbb, csatolt lengőkarost.
Viszont az EV4-hez és az EV3-hoz hasonlóan a gördeszka-platform nála is 400 voltos elektromos architektúrával rendelkezik (csak az EV6 és EV9 kap 800 voltos hardvert). Még nem hozta nyilvánosságra a maximális töltési sebességeket a Kia, de azt állítja, hogy az akkumulátorok 10-ről 80%-ra való feltöltése minimum 29, illetve 30 percet vesz igénybe. Városi használat során előnyös lehet, hogy az EV2 az első Kia, amely a 11 mellett
akár 22 kW-os AC-töltéssel is elérhető, és a kétirányú töltés lehetősége is adott.
