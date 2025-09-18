Sok újítással és merész formatervvel érkezett meg a Kia Ceed utóda

Az alsó középkategória határait feszegeti 4440 mm-es hosszúságával és 1850 mm-es szélességével az új Kia K4, amely elődjénél,

a Ceednél 115 mm-rel hosszabb, 50 mm-rel szélesebb, és a tengelytávja is 70 mm-rel nagyobb.

A Kia ígérete szerint a tágas belső térben a hátsó utasok osztályelső lábteret (964 mm) és bőséges fejteret (973 mm) élvezhetnek. Nem kicsi a 438 literes csomagtér sem, amely 43 literrel veri a Ceedét. Egyelőre az ötajtós, ferdehátú K4 érkezése biztos Európába, a szokatlan formájú négyajtós valószínűleg nem érkezik majd meg. Sajnos a praktikus Ceed kombi nem kap utódot, pedig az előd remek eladásait látva lenne rá igény mind a flottások, mind a taxisok és a nagycsaládosok oldaláról.

Fotó: Kia

Az elektromos EV4-re emlékeztető formanyelv meglehetősen feltűnő karosszériát eredményezett jellegzetes, háromágú csillagra emlékeztető fényszórókkal, kétoldalt lefelé görbülő csík hátsó lámpával, rejtett hátsó kilincsekkel és „lebegő” tetővonallal, amely elegánsan simul a hátsó ajtóba.

A képeken látható GT-Line kivitel még sportosabb megjelenést kap,

ugyanis háromküllős kormánnyal, váltófülekkel, 18 colos könnyűfém keréktárcsákkal, fényes fekete tükörházakkal, oldalsó küszöbökkel és műanyag kerékív-díszítésekkel is felszerelik.

Fotó: Kia

Az Európában elérhető öt hajtásláncból kettő elektrifikált,

a kínálat az egyliteres T-GDI benzinmotorral indul (115 lóerő), hatfokozatú manuális váltóval. Ehhez a háromhengereshez felárért lágy hibrid technológia is elérhető hétfokozatú duplakuplungos automata váltóval kombinálva, de ebben az esetben a csomagtartó 110 literrel kisebb lesz az ott tárolt nagyfeszültségű akkumulátor miatt. Jóval erősebb az egyliteresnél a négyhengeres, 1,6 literes T-GDI benzinmotor, amely 150 vagy 180 lóerővel rendelhető, és alapáron kapja meg a duplakuplungos automatát. 2026-ban egy takarékos öntöltő hibrid változat is bekerül a kínálatba, szintén a 7DCT váltóval.

Fotó: Kia

A tipikusan kiás műszerfal tetején elhelyezett panorámakijelző egyesíti a 12,3 colos digitális műszeregységet, az 5,3 colos klímavezérlő kijelzőt és a 12,3 colos érintőképernyős infotainment rendszert. Egyetlen, intuitív felületen integrálja a fedélzeti menürendszer a navigációt, a multimédiát és a járműbeállítások vezérlését.

A vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto minden felszereltséghez alapáron jár,

a magasabb szinteken pedig vezeték nélküli telefontöltő és Harman Kardon hifi is elérhető. Tovább növelik a kényelmet az opciós fűthető és szellőztethető első ülések, amelyeket fekete, bioalapú műbőr kárpit borít.