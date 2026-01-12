A kommunista rémuralom jut eszébe a Tisza Párt képviselőjének az airbnb-k betiltásáról

– Azzal semennyire nem tudok azonosulni, hogy egy önkormányzati szavazás alapján – ami semmilyen szempontból nem felel meg egy referendumnak, és a leadott szavazatok mennyisége alapján sem érvényes, sem eredményes nem lett volna – tiltó döntést hozzanak – jelentette ki közösségimédia-oldalán a Tisza Párt képviselője, Barna Judit. A korábban a kocsmalobbival kapcsolatba hozott tiszás képviselő szerint ugyanis a terézvárosiak döntése, és az annak nyomán januártól hatályba lépő rendelet nonszensz, és kommunista időket idéz.

Barna Judit (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

A képviselő emellett támogatta Vitézy Dávid decemberi javaslatát, miszerint nem kerületi, hanem fővárosi szinten kellene szabályozni a rövid távú lakáskiadást.

Vitán felül áll, hogy az airbnb-ket szabályozni kell, hogy egyeztetni kell a szereplőknek egymással, hogy kell egy jól átgondolt, szigorú stratégia, mert jelenleg valóban káosz van és sokaknak bosszúság. De nem a teljes tiltás a megoldás, pláne nem így, hogy nincs mögötte helyi szinten valós társadalmi többség

– jelentette ki a politikus, aki ezzel a kijelentésével ismét egyértelműen a kocsmalobbi mellé állt, amelynek célja, hogy a VI. kerületi emberek döntése nyomán meghozott tiltást sikeresen megfúrja.