Rendkívüli

Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem, befagyott a Tisza Párt

fővárosi közgyűléstisza pártradics bélakarácsony gergelyvitézy dávid

A kommunista rémuralom jut eszébe a Tisza Párt képviselőjének az airbnb-k betiltásáról

A lakók döntésének megfelelően január óta tilos a rövid távú lakáskiadás a VI. kerületben. A kocsmalobbit támogató Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője szerint ugyanakkor a döntés a XX. század legsötétebb időit idézi vissza.

Gábor Márton
2026. 01. 12. 13:01
Borítókép: A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)
– Azzal semennyire nem tudok azonosulni, hogy egy önkormányzati szavazás alapján – ami semmilyen szempontból nem felel meg egy referendumnak, és a leadott szavazatok mennyisége alapján sem érvényes, sem eredményes nem lett volna – tiltó döntést hozzanak – jelentette ki közösségimédia-oldalán a Tisza Párt képviselője, Barna Judit. A korábban a kocsmalobbival kapcsolatba hozott tiszás képviselő szerint ugyanis a terézvárosiak döntése, és az annak nyomán januártól hatályba lépő rendelet nonszensz, és kommunista időket idéz. 

Budapest, 2025. november 26. Barna Judit Annamária, a Tisza Párt képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án. MTI/Hegedüs Róbert
Barna Judit (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

A képviselő emellett támogatta Vitézy Dávid decemberi javaslatát, miszerint nem kerületi, hanem fővárosi szinten kellene szabályozni a rövid távú lakáskiadást. 

Vitán felül áll, hogy az airbnb-ket szabályozni kell, hogy egyeztetni kell a szereplőknek egymással, hogy kell egy jól átgondolt, szigorú stratégia, mert jelenleg valóban káosz van és sokaknak bosszúság. De nem a teljes tiltás a megoldás, pláne nem így, hogy nincs mögötte helyi szinten valós társadalmi többség

– jelentette ki a politikus, aki ezzel a kijelentésével ismét egyértelműen a kocsmalobbi mellé állt, amelynek célja, hogy a VI. kerületi emberek döntése nyomán meghozott tiltást sikeresen megfúrja. 

Mint ismert, korábban a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője, Radics Béla a kocsmalobbi kapcsán lapunknak elmondta, 

a kocsmalobbi képviselői Vitézy Dávid segítségével, a Tisza Párt és Karácsony Gergely főpolgármester közreműködésével be tudták a terveiket vinni a fővárosi színtérre. Megvalósult az a sétálóutcának nevezett projekt, amelynek keretében a vendéglátóipari egységek működését tették könnyebbé úgy, hogy az a budapestiek és az ott élők javát egyáltalán nem szolgálja.

A képviselő arra is kitért, ezzel a döntéssel leginkább a lakókkal szúrtak ki, teljes egészében ellehetetlenítették a közlekedésüket. A kocsmalobbi támogatásából a tiszás Barna Judit is kiveszi a részét.

Ezek szerint ha bármelyik vezetőnek vagy haverjának van egy kocsmája valahol, akkor az ellenzéki vezetés előbb-utóbb lezárhat konkrét útszakaszokat kizárólag azért, hogy minél nagyobb haszonnal működhessenek

– húzta alá a fideszes képviselő, megemlítve: a politikai vezetők nem a kocsmák közelében laknak, nekik az sem számít, ha kicserélődnek az ingatlanok tulajdonosai őslakosok helyett befektetőkre. 

– Arra tökéletesen alkalmasak ezek az intézkedések, hogy az ide érkező turisták a hétvégéken jól érezzék magukat, de arra nem, hogy valaki hosszú távon kényelmesen ott tudjon élni. Az a pimaszság az egészben, hogy a lakókra hivatkozva állítják, hogy nekik akarnak jót, környezettudatosságba csomagolva. Eközben a Tisza fővárosi képviselője, Barna Judit egy zárt, erzsébetvárosi csoportban képes volt azt kommentelni, hogy Erzsébetvárosban a „lakosok a legrosszabbak”. Ebből az derül ki, hogy számukra nem a lakosok számítanak, hanem az életérzés, a profit, a nagyvállalkozók zsebének a kitömése – mondta lapunknak Radics Béla. 

