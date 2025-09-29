szankciókIránpénzügyilegKereskedelmiEurópai Unióatomprogram

Iráni atomprogram – Az EU ismét életbe lépteti a szankciókat

Az Európai Unió Tanácsa hétfőn bejelentette, hogy ismét életbe lépteti az Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket Teherán nukleáris tevékenysége miatt.

Szabó István
Szabó István
Forrás: MTI2025. 09. 29. 23:59
Illusztráció
A döntés előzménye, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem hosszabbította meg a szankciók feloldását, miután Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság augusztus végén aktiválta a 2015-ös iráni atomalkuban rögzített mechanizmust, amely lehetővé teszi a szankciók automatikus visszaállítását, ha Irán nem tartja be a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, írta az MTI. 

Szankciók
Szankciók

Szankciók

Az EU most újra bevezeti a 2006 óta elfogadott ENSZ-határozatok alapján életbe léptetett, majd a 2015-ös atomalku nyomán felfüggesztett intézkedéseket, valamint az uniós önálló szankciókat. Ezek magukban foglalják a beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást meghatározott személyek és szervezetek esetében, továbbá gazdasági, pénzügyi és közlekedési korlátozásokat.

A kereskedelmi intézkedések között szerepel a fegyverembargó, az iráni olaj, gáz, petrolkémiai és kőolajtermékek importjának, vásárlásának és szállításának tilalma, valamint az energiaágazathoz használt kulcsfontosságú berendezések, nemesfémek és gyémántok, egyes hajózási eszközök és bizonyos szoftverek eladásának tilalma.

A pénzügyi szankciók részeként ismét befagyasztják az iráni központi bank és a nagy kereskedelmi bankok eszközeit, míg a közlekedési korlátozások között szerepel az iráni teherszállító repülőgépek EU-s repülőterekről való kitiltása, valamint a tiltott árukat szállító iráni repülők és hajók karbantartásának megtiltása.

Borítókép: Illusztráció

