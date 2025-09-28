Iráni atomprogram: újra életbe léptek a Teheránt sújtó szankciók

Nagy-Britannia és a JCPoA egyezményben részes másik két európai hatalom, Németország és Franciaország (E3) augusztus 29-én közös nyilatkozatban értesítette az ENSZ Biztonsági Tanácsát arról, hogy a vonatkozó 2231-es számú BT-határozat alapján kezdeményezte az úgynevezett „snapback-mechanizmus” elindítását, mivel Irán komoly mértékben megsérti a JCPoA-megállapodásból eredő kötelezettségeit.

Ismét érvénybe léptek az Iránnal szembeni szankciók. Fotó: Iranian Presidency/Handout/Anadolu

Irán szembemegy a tízéves megállapodással

A mechanizmus lehetővé teszi az Iránnal szembeni korábbi ENSZ-szankciók, például az általános fegyverembargó, valamint számos iráni személy és szervezet elleni büntetőintézkedések újbóli életbe léptetését.

A londoni külügyi tárca által vasárnap ismertetett újabb közös E3-nyilatkozat szerint a snapback-folyamat lezárult, és vasárnaptól ismét érvénybe lépett a Biztonsági Tanács 1696-os, 1737-es, 1747-es, 1803-as, 1835-ös és 1929-es határozata. Ezek a BT-határozatok tartalmazzák azokat a szankciócsomagokat és egyéb korlátozó intézkedéseket, amelyeket az ENSZ-testület a korábbi években Teheránnal szemben foganatosított az iráni nukleáris fejlesztési tevékenység miatt. Írtunk róla, hogy Irán nem hagyja szó nélkül az ismételt szankciókat.

A háromhatalmi közös nyilatkozat szerint Irán ismétlődően megsértette a JCPoA egyezményből eredő kötelezettségeit, ezért az E3-országoknak nem maradt más választásuk, mint a megállapodás alapján enyhített és visszavont szankciók újbóli érvényesítésének kezdeményezése.

A snapback-folyamat kezdetén meghatározott 30 napos türelmi időszak lejárt, így a szankciókat bevezető korábbi BT-határozatok ismét érvénybe léptek – áll a brit külügyi tárca által vasárnap ismertetett közös E3-nyilatkozatban.