Gyanús építkezésbe kezdett Irán

Újabb létesítményt építenek az irániak, ami aggodalommal tölti el a szakértőket. Irán a nemrég lerombolt natanzi komplexumtól délre, a Csákány-hegyként ismert területen építkezik. A hírek szerint a mérnökök a Zagrosz-hegységbe vájnak járatokat, ezt pedig a műholdképek is igazolják – írja a Washington Post.

Irán ismét építkezésbe kezdett

Fotó: - / Satellite image ©2025 Maxar Tech

A nagy mennyiségű kitermelt föld és a nehéz gépek jelenléte alapján a szakemberek arra következtetnek, hogy Irán egy újabb nukleáris létesítmény építésébe kezdett bele. A Csákány-hegyen folyó munkálatok nem most kezdődtek – a szolgálatok már évek óta figyelik a területet –, azonban az elmúlt hetekben a szokottnál is nagyobb az aktivitás.

A becslések szerint a létesítmény még az amerikaiak által lebombázott Fordow bázisnál is mélyebben lehet, nagyjából 80 és 100 méter közötti mélységben.

Nemzetközi nukleáris felügyelők soha nem jártak a létesítményben, Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója pedig azt nyilatkozta, hogy Teherán korábban visszautasította a helyszínnel kapcsolatos kérdéseit. Irán 2020-ban, a létesítmény terveinek bejelentésekor kijelentette, hogy egy centrifugák, azaz az urándúsításhoz használt gyorsan forgó gépek összeszerelésére szolgáló üzemet fog ott létesíteni, azonban az építkezés mértéke gyanút kelt a szakértőkben.