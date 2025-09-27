Iránurándúsító tevékenységatomlétesítmény

Gyanús építkezésbe kezdett Irán

A műholdfelvételek szerint jelentős építkezés zajlik a Csákány-hegyen, mindössze egy mérföldre délre a natanzi nukleáris komplexumtól. A szakértők egyelőre nem tudják pontosan megállapítani, milyen célt szolgálhat az új létesítmény.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 5:50
Fotó: - Forrás: Satellite image ©2025 Maxar Tech
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb létesítményt építenek az irániak, ami aggodalommal tölti el a szakértőket. Irán a nemrég lerombolt natanzi komplexumtól délre, a Csákány-hegyként ismert területen építkezik. A hírek szerint a mérnökök a Zagrosz-hegységbe vájnak járatokat, ezt pedig a műholdképek is igazolják – írja a Washington Post

Irán ismét építkezésbe kezdett
Irán ismét építkezésbe kezdett 
Fotó: - / Satellite image ©2025 Maxar Tech

A nagy mennyiségű kitermelt föld és a nehéz gépek jelenléte alapján a szakemberek arra következtetnek, hogy Irán egy újabb nukleáris létesítmény építésébe kezdett bele. A Csákány-hegyen folyó munkálatok nem most kezdődtek – a szolgálatok már évek óta figyelik a területet –, azonban az elmúlt hetekben a szokottnál is nagyobb az aktivitás. 

A becslések szerint a létesítmény még az amerikaiak által lebombázott Fordow bázisnál is mélyebben lehet, nagyjából 80 és 100 méter közötti mélységben. 

Nemzetközi nukleáris felügyelők soha nem jártak a létesítményben, Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója pedig azt nyilatkozta, hogy Teherán korábban visszautasította a helyszínnel kapcsolatos kérdéseit. Irán 2020-ban, a létesítmény terveinek bejelentésekor kijelentette, hogy egy centrifugák, azaz az urándúsításhoz használt gyorsan forgó gépek összeszerelésére szolgáló üzemet fog ott létesíteni, azonban az építkezés mértéke gyanút kelt a szakértőkben. 

A június 22-i amerikai csapások óta a létesítményben történt főbb változások a folyamatos építkezésre utalnak: lezárták a biztonsági övezetet, megerősítették az alagút bejáratát, és megnőtt a kitermelt kőzet mennyisége, ami a föld alatti építkezés folytatására utal.

Irán június 22. óta tett lépéseinek felmérését nehezíti, hogy az ország nem működött teljes mértékben együtt az ENSZ ellenőreivel. 

Teherán és a NAÜ szeptember 9-én megállapodásra jutott, amely Grossi szerint lehetővé teszi az ellenőrök számára a hozzáférést Irán összes nukleáris létesítményéhez, és előírja az ország számára, hogy jelentést tegyen a nukleáris anyagainak hollétéről. Irán azonban, amely tiltakozik a nemzetközi szankciók esetleges újbóli bevezetése ellen, a közelmúltban megkérdőjelezte ezt a megállapodást, és vegyes üzeneteket küldött nukleáris programjával kapcsolatos következő lépéseiről.

Az elemzők szerint Irán leggyorsabb útja egy atombomba előállításához valószínűleg a 60 százalékos tisztaságú uránkészletének további dúsítása lenne, feltételezve, hogy hozzáfér az anyaghoz. Ez azonban több mint kétséges. 

John Ratcliffe, a CIA igazgatója júniusban azt nyilatkozta a törvényhozóknak, hogy az amerikai hírszerző ügynökségek becslései szerint Irán dúsított uránjának nagy része az iszfaháni és fordowi romok alatt rekedt.

Borítókép: Műhold felvételek a létesítményről (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Új hangfelvétel került elő, Tarr Zoltán végleg porrá zúzta a Magyar Péter esélyeit

Csépányi Balázs avatarja

Kibújt a szög a zsákból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu