Irán nem hagyja szó nélkül az ismételt szankciókat

IránszankciósválaszlépésOrszágos Atomenergia Hivatal

Irán nem hagyja szó nélkül az ismételt szankciókat

Irán felmondja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) kötött egyezményét, amennyiben a nyugati államok visszaállítják a Teheránra kirótt szankciókat – jelentette ki pénteken az iráni külügyminiszter.

2025. 09. 26.
Irán válaszlépéseket ígér a nyugati szankciók ismételt bevezetése esetén Fotó: SELCUK ACAR Forrás: ANADOLU
Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi a Telegramon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy az ügynökséggel Egyiptomban megkötött egyezményt – amely többek között lehetővé teszi a NAÜ ellenőrei számára a belépést az iráni nukleáris létesítményekbe –, semmisnek tekinti a síita állam elleni bármely „barátságtalan lépés” esetén.

Irán
Irán válaszlépéseket tesz, ha ismét életbe lépnek a nyugati szankciók
(Fotó: AFP)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) szeptember 19-én engedélyezte az úgynevezett snapback mechanizmust. Erre reagált az iráni külügyminiszter a DRMNews-nak adott interjúban. 

Ez olyan jogi eljárás, amely lehetővé teszi, hogy visszaállítsák az ENSZ által korábban elrendelt büntetőintézkedéseket, ha az érintett fél megszegi a kötelezettségvállalásait. 

A testület pénteken szavaz arról az Oroszország és Kína által előterjesztett javaslatról, amely lehetővé tenné, hogy a büntetőintézkedések visszaállítását hat hónappal elhalasszák.

Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína 2015-ben kötötte meg Iránnal az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről szóló megállapodást (Közös Átfogó Akcióterv, angol rövidítéssel JCPOA), amelyben Irán vállalta, hogy a szankciók feloldása fejében korlátozza atomprogramját. 

A megállapodást az ENSZ 2231. határozata léptette érvénybe, és október közepén jár le. Donald Trump amerikai elnök első mandátuma idején, 2018-ban kiléptette országát a szerződésből és visszaállította az Egyesült Államok által elrendelt büntetőintézkedéseket. Irán ezt követően felhagyott egyes kötelezettségvállalásai teljesítésével, egyebek mellett az urándúsítás területén.

Borítókép: Abbász Aragcsi, iráni külügyminiszter (Fotó: Selcuk Acar)

