Dráma az NBA-ben: saját csapattársa okozta vesztét a világ legjobb kosarasának

A Denver 147-123-ra kikapott a Miami Heat otthonában az alapszakasz hétfői játéknapján, de ennél sokkal nagyobb a gondja. Az NBA legértékesebb játékosának (MVP) háromszor megválasztott Nikola Jokics a második negyed utolsó másodperceiben került a padlóra, miután védekezés közben a saját csapattársa rálépett a lábára.

Nikola Jokics az NBA legjobbja, de most nem a Miami Heat játékosai miatt kellett aggódnia (Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Saját csapattársa ütötte ki az NBA legjobbját

Spencer Jones ügyetlen mozdulata után a szerb center fájdalmas arccal esett a földre, miután jól láthatóan befelé csavarodott a bal térde. A 30 éves Jokics sántikálva hagyta el a pályát és később már nem is tudott visszatérni. A vezetőedző, David Adelman – akinek Aaron Gordont, Cameron Johnsont és Christian Braunt is nélkülöznie kell sérülés miatt – a meccs után elárulta, hogy a keddi MRI-vizsgálat után tudják megmondani, mennyire súlyos a klasszis sérülése. Jokics egyébként 21 ponttal, nyolc gólpasszal és öt lepattanóval zárta az első két negyedet, ezzel ő lett csapata legeredményesebb tagja. A szerb óriás kiválása érzékenyen érintheti a Denver Nuggets csapatát, amely az idei szezonban is a bajnoki címről álmodozik.

Jokics hatása elképesztő a Denverre

Az NBA történetének egyik legdominánsabb játékosaként számontartott Jokics hatása a Nuggets játékára szinte példa nélküli. Az NBA.com adatai szerint a hétfői meccs előtt a Denver 100 labdabirtoklásonként 12,6 ponttal múlta felül ellenfeleit abban az 1087 percben, amikor Jokics a pályán volt. A szerb klasszis soha nem hagyott ki egy szezonban 13 meccsnél többet, és egész pályafutása alatt nem hiányzott zsinórban hét meccsnél többről.

Az NBA legjobbja, Jokics a Miami Heat ellen azt is megmutatta, hogy tud védekezni is, ha kell (Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az idei szezonban Jokics a tőle megszokott dominanciával játszik: a hétfői találkozó előtt karriercsúcsot jelentő 29,9 pontot átlagolt, ő az NBA legjobb gólpasszadója 11,1 assziszttal meccsenként, miközben több mint 12 leszedett lepattanóval vezeti a liga rangsorát.

Jokics jó úton halad afelé, hogy az NBA történetének első játékosa legyen, aki egy teljes idény során legalább 60 százalékos mezőnymutatót és 40 százalékos triplamutatót ér el.

A közeljövőben még újabb rekordot érhet el a szerbek kosárlabdázója. December 18-án Jokics az NBA történetének legtöbb gólpasszt kiosztó centere lett, megelőzve Kareem Abdul-Jabbart. Pályafutása során eddig 180 tripla-duplát jegyez, amivel egyetlen ilyen teljesítményre van attól, hogy beérje Oscar Robertsont a liga örökranglistájának második helyén. Az első helyen továbbra is korábbi csapattársa, Russell Westbrook áll 207 tripla-duplával.

Nikola Jokics sérülése: