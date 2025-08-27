NBA-szupersztárokkal a fedélzeten indul a férfi kosár-Eb

A 24 legjobb európai férfi-kosárlabdaválogatottat felvonultató torna közel három héten keresztül zajlik majd, összesen 76 mérkőzést rendeznek Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Lettországban. A döntőt Rigában, Lettország fővárosában játsszák majd. Ez a torna nem elsősorban olimpiai kvalifikációról szól, ugyanis az Eb-re jutott 24 csapat automatikusan kvalifikálta magát a 2027-es világbajnoki selejtezőkre, s majd csak ott dől el, hogy mely együttesek indulhatnak a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

A török válogatott szövetségi kapitánya, Ergin Ataman Rigában tartott edzést a csapatának az Eb-rajtja előtt. Fotó: ESRA BILGIN/ANADOLU

Esélyesek az Eb-aranyra

Az Európa-bajnokság egyik legnagyobb esélyese Szerbia, akik a 2015-ös negyedik hely (vereség Franciaországtól) után 2017-ben egy hajszálnyira voltak attól, hogy felüljenek Európa trónjára, de az akkor mindössze tizennyolc (!) éves Luka Doncic vezette Szlovénia elhappolta előlük az aranyérmet. 2022-ben az olaszok ejtették ki őket a nyolcaddöntőben.

A déli szomszédaink legjobbja a Denver Nuggets centere. Nikola Jokics, aki nemcsak Európa, hanem a világ legjobb kosárlabdázójának is számít.

Háromszor választották meg az NBA legjobbjának Jokicsot, aki a coloradói együttessel 2023-ban bajnoki címet nyert. A kosárlabda történetének legjobban passzoló és számtalan rekordot tartó centere a párizsi olimpián is letette névjegyét, ahol minden idők legszínvonalasabb játékát hozó olimpiai elődöntőjében kaptak ki a későbbi győztes Amerikai Egyesült Államoktól.

A szerb válogatott legjobbja Nikola Jokics a világ legjobban passzoló centere Fotó: SVEN HOPPE/DPA

A szerb keretben tíz olyan játékos található, aki már játszott vagy jelenleg is játszik az NBA-ben. A Los Angeles Clippers vajkezű bedobója Bogdan Bodganovics kontans veszélyt jelent a triplavonalról, a Miami Heat hátvédje Nikola Jovics még mindig nagy ígéret, Nikola Topics az NBA-bajnok Oklahoma City Thunder játékosa. A kispadról a tengernyi tapasztalattal bíró, 75 éves Szvetiszlav Pesics irányítja a szerb csapatot, akiknek egyetlen célja az aranyérem lehet.

Az aktuális világbajnok Németország fontos játékosait kénytelen nélkülözni az Eb-n: a Real Madrid bedobója David Kramer combizomsérülése miatt nem szerepelhet a tornán, az NBA-bajnok Oklahoma magas embere Isaiah Hartenstein Achilles-probléma miatt hiányzik majd, az Orlando Magic játékosa Moritz Wagner keresztszalag-sérülés miatt nem áll rendelkezésre. A Los Angeles Lakers centere Maxi Kleber korábban jelezte, hogy nem tér vissza a válogatottba.

Ennek ellenére a német csapat remekelt a felkészülési meccseken, az Eb-címvédő spanyolok kétszer is megverték, így hiba lenne lebecsülni őket.

A 2022-es Eb-bronzérmese a legjobb négybe várható a tornán, erre garanciát jelenthetnek olyan játékosok, mint a Sacramento King irányítója Dennis Schröder, az Orlando Magic játékosa Franz Wagner (Moritz testvére) és klubtársa, a mostanság remeklő Tristan da Silva.