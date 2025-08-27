Rendkívüli

Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, újra jelentősebb az előnye a Tiszával szemben

férfi kosárlabda Európa-bajnokságluka doncicNikola Jokicspanyol férfi kosárlabda-válogatottJannisz AntetokunmpoFIBA

NBA-szupersztárokkal a fedélzeten indul a férfi kosár-Eb

Szerdán kezdődik a férfikosárlabda Európa-bajnokság, ahol olyan világsztárok is pályára lépnek majd, mint a szlovén Luka Doncic, a szerb Nikola Jokics vagy a görög Jánisz Antetokúnmpo. Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) meghatározó játékosai mellett több nemzet feltörekvő tehetsége is bemutatkozik a kontinenstornán, melynek döntőjét Lettország fővárosában, Rigában játsszák majd.

Perje Sándor
2025. 08. 27. 5:57
Fotó: ARIS MESSINIS Forrás: AFP
A 24 legjobb európai férfi-kosárlabdaválogatottat felvonultató torna közel három héten keresztül zajlik majd, összesen 76 mérkőzést rendeznek Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Lettországban. A döntőt Rigában, Lettország fővárosában játsszák majd. Ez a torna nem elsősorban olimpiai kvalifikációról szól, ugyanis az Eb-re jutott 24 csapat automatikusan kvalifikálta magát a 2027-es világbajnoki selejtezőkre, s majd csak ott dől el, hogy mely együttesek indulhatnak a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

A török válogatott szövetségi kapitánya Ergin Ataman Rigában tartott edzést a csapatának az Eb-rajtja előtt.
Fotó: ESRA BILGIN/ANADOLU

Esélyesek az Eb-aranyra

Az Európa-bajnokság egyik legnagyobb esélyese Szerbia, akik a 2015-ös negyedik hely (vereség Franciaországtól) után 2017-ben egy hajszálnyira voltak attól, hogy felüljenek Európa trónjára, de az akkor mindössze tizennyolc (!) éves Luka Doncic vezette Szlovénia elhappolta előlük az aranyérmet. 2022-ben az olaszok ejtették ki őket a nyolcaddöntőben. 

A déli szomszédaink legjobbja a Denver Nuggets centere. Nikola Jokics, aki nemcsak Európa, hanem a világ legjobb kosárlabdázójának is számít. 

Háromszor választották meg az NBA legjobbjának Jokicsot, aki a coloradói együttessel 2023-ban bajnoki címet nyert. A kosárlabda történetének legjobban passzoló és számtalan rekordot tartó centere a párizsi olimpián is letette névjegyét, ahol minden idők legszínvonalasabb játékát hozó olimpiai elődöntőjében kaptak ki a későbbi győztes Amerikai Egyesült Államoktól. 

A szerb válogatott legjobbja Nikola Jokics a világ legjobban passzoló centere.
Fotó: SVEN HOPPE/DPA

A szerb keretben tíz olyan játékos található, aki már játszott vagy jelenleg is játszik az NBA-ben. A Los Angeles Clippers vajkezű bedobója Bogdan Bodganovics kontans veszélyt jelent a triplavonalról, a Miami Heat hátvédje Nikola Jovics még mindig nagy ígéret, Nikola Topics az NBA-bajnok Oklahoma City Thunder játékosa. A kispadról a tengernyi tapasztalattal bíró, 75 éves Szvetiszlav Pesics irányítja a szerb csapatot, akiknek egyetlen célja az aranyérem lehet. 

Az aktuális világbajnok Németország fontos játékosait kénytelen nélkülözni az Eb-n: a Real Madrid bedobója David Kramer combizomsérülése miatt nem szerepelhet a tornán, az NBA-bajnok Oklahoma magas embere Isaiah Hartenstein Achilles-probléma miatt hiányzik majd, az Orlando Magic játékosa Moritz Wagner keresztszalag-sérülés miatt nem áll rendelkezésre. A Los Angeles Lakers centere Maxi Kleber korábban jelezte, hogy nem tér vissza a válogatottba. 

Ennek ellenére a német csapat remekelt a felkészülési meccseken, az Eb-címvédő spanyolok kétszer is megverték, így hiba lenne lebecsülni őket. 

A 2022-es Eb-bronzérmese a legjobb négybe várható a tornán, erre garanciát jelenthetnek olyan játékosok, mint a Sacramento King irányítója Dennis Schröder, az Orlando Magic játékosa Franz Wagner (Moritz testvére) és klubtársa, a mostanság remeklő Tristan da Silva. 

Franciaország az Eb-címvédő

Fura kijelenteni, de játékosszinten a spanyol kosárlabda mostanság nem az aranykorát éli: a Gasol fivérek már visszavonultak, az irányító Ricky Rubio, a korábban az NBA-ben is remeklő Rudy Fernández és Sergio Rodríguez sincsenek már a keretben. 

Ennek ellenére Spanyolország 2007 óta rendre érmet szerzett az Európa-bajnokságokon, a legutóbbi hat tornán négy aranyat nyertek.

Így ők is esélyesnek számítanak az érmes helyezésre, de a top négybe nem lesz könnyű bekerülniük még úgy sem, hogy Santi Aldama (Memphis Grizzlies) és a Hernangómez-testvérek (Juancho, Willy) új vezéreivé válhatnak a Vörös Fúriának. Érdemes lesz figyelni a Valencia fiatal irányítójára, a spanyol bajnokság (ACB) egyik legjobb triplázójára Sergio De Larreára is. Azt hihetné az ember, hogy Franciaország bajban van a sok hiányzó (Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier) miatt. Ennek ellenére a gallok Athénban győzték le Görögországot 92–77-re, miközben a Milwaukee Bucks szupersztárja Jánisz Antetokúnmpo is a csapatban volt. A francia csapat mind az öt felkészülési meccsét megnyerte, veretlenek a nyáron. 

A francia válogatott Guerschon Yabuselea párizsi olimpián még LeBron James felett is zsákolni tudott.
Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Rengeteg NBA-tehetség található a keretben, a fiatalokra (Coulibaly, Risacher, Sarr stb.) építenek, mellettük tapasztaltabb játékosok (Luwawu-Cabarrot, Ntilikina, Yabusele) segítenek fenntartani a kellő egyensúlyt a pályán. A Washington Wizard dobóhátvédjére, Bilal Coulibalyra fontos szerep hárulhat védő- és támadóoldalon egyaránt.

Szlovénia idén nyáron a felkészülési meccseken csak 1-5-ös mérleget hozott, egyetlen győzelmük Nagy-Britannia ellen volt. Ami fájóbb lehet a 2017-es torna győztesének: volt egy csúnya, 106-72-es vereségük Szerbiától is az Eb-kezdete előtt néhány nappal.

A Lakers csillagára, a jócskán lefogyott Luka Doncicra vezérszerep vár, de kérdés, hogy a magas posztokon és fizikálisan olykor gyengébb szlovénok képes lesznek-e majd dobogós helyen végezni, ehhez mindenképpen extra dobóforma (és kevés eladott labda) kell majd tőlük. 

Augusztus 30-án az olimpiai ezüstérmes Franciaországgal játszanak majd, mondhatni kötelező program lesz minden kosárlabda-rajongónak.

Sötét lovak, finn tehetségek

Törökország 3 győzelemmel és 2 vereséggel zárta a nyári felkészülést, de az első két vereség Litvániától és Németországtól jött. Ergin Ataman csapata azóta hárommeccses nyerő szériában van az Eb előtt, beleértve egy idegenbeli győzelmet Litvánia ellen. 

Az utolsó három tornán Franciaország és Spanyolország ejtette ki őket a legjobb tizenhat között, most jobb eredményt szeretnének elérni a félholdasok.

A Houston Rockets centere Alperen Sengün ezen a tornán még inkább bizonyíthatja, hogy a legjobbak közé tartozik, ebben Adem Bona (Philadelphia 76ers) lehet segítségére. Nagy kérdés, hogy a játékszervezésben mennyire lesz hatékony a török csapat, de egy negyeddöntő mindenképpen kinéz számukra.

Finnország volt az egyik három csapat közül, amely 100 százalékos volt a felkészülési meccseken ezen a nyáron Szerbia és Franciaország mellett. 

Az északiak sztárja az a Lauri Markkanen, aki az edzőmeccseken dominálva készült az Eb-re (átlagban 40,3 pont/meccs). Finnország a 213 cm magas Markkanent atletikus és sokoldalú védőkkel vette körül, így a Utah Jazz bedobója főleg a pontszerzésre koncentrálhat. 

Lauri Markkanen vezette Finnország nehéz ellenfél lehet mindenki számára az Eb-n.
Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Ebben tökéletes társa az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA) játszó Miro Little és még inkább a 18 éves szupertehetség, a 208 cm magas mindenes Miikka Muurinen, akiért mostanság versengenek az amerikai egyetemek. Litvánia főleg a remekül triplázó magas embereiben bízhat,  Jonas Valanciunas és Azuolas Tubelis Izlandot 5/5 triplával intézte el, de ennél több kell majd, ha minél tovább akadnak jutni majd a tornán. 

Görögország 2009 óta nem szerzett érmet az Európa-bajnokságon, Jánisz Antetokúnmpo képes lehet negyeddöntőig vezetni őket, de ehhez héroszi teljesítmény kéne a görög játékostól.

Ami a lebonyolítást illeti: négy, hatcsapatos csoport van, és minden csapat öt meccset játszik a csoportkörben. A csoportok első négy helyezettje jut tovább a nyolcaddöntőbe, ez pedig már az egyenes kieséses szakasz kezdete. A csoportkör szeptember 4-ig tart. Az egyenes kieséses szakasz, vagyis a nyolcaddöntők szeptember 6–7-én kezdődnek. A negyeddöntőkre szeptember 9–10-én kerül sor. Az elődöntők szeptember 12-én, míg a bronzmérkőzés és a döntő szeptember 14-én lesz.

Férfi kosárlabda Európa-bajnokság, csoportbeosztások

  • Csoport A (Riga): Szerbia, Lettország, Csehország, Törökország, Észtország, Portugália
  • Csoport B (Tampere): Németország, Litvánia, Montenegró, Finnország, Nagy-Britannia, Svédország
  • Csoport C (Limassol): Ciprus, Olaszország, Grúzia, Spanyolország, Görögország, Bosznia-Hercegovina
  • Csoport D (Katowice): Izland, Franciaország, Szlovénia, Lengyelország, Belgium, Izrael

 

 

