Itt a fordulat: Zelenszkij elárulta, mikor érhet véget a háború

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő úgy látja, hogy 2026-ban lezárulhat az orosz–ukrán háború. Indoklása szerint az orosz haderő létszáma a háború kezdete óta először 2025-ben nem bővült tovább. Ezt az értékelést az ukrán elnök egy televíziós interjúban fogalmazta meg – írja az Origo az rbc.ua cikkére hivatkozva.

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zelenszkij elmondása alapján az elmúlt években Oroszország havonta nagyjából 43 ezer főt vett fel szerződéses szolgálatra, ám 2025-re ez a dinamika megváltozott. A háború kitörése óta első alkalommal fordult elő, hogy az újonnan belépők száma megegyezett az orosz hadsereg veszteségeivel, így az orosz fegyveres erők létszáma összességében nem nőtt.