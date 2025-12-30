Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

Itt a fordulat: Zelenszkij elárulta, mikor érhet véget a háború

Volodimir Zelenszkij úgy látja, hogy az orosz–ukrán konfliktus már akár 2026-ban véget érhet, mivel 2025-ben megtorpant az orosz fegyveres erők létszámának bővülése. Az ukrán államfő a Fox Newsnak nyilatkozva arról beszélt, hogy az orosz oldalon elszenvedett veszteségek száma mára megegyezik az újonnan szerződtetett katonákéval. Eközben Moszkva többféle mozgósítási és tartalékos intézkedést indított el, és a sorozást a megszállás alatt álló ukrán területekre is kiterjesztette.

2025. 12. 30. 13:40
Zelenszkij és Trump Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő úgy látja, hogy 2026-ban lezárulhat az orosz–ukrán háború. Indoklása szerint az orosz haderő létszáma a háború kezdete óta először 2025-ben nem bővült tovább. Ezt az értékelést az ukrán elnök egy televíziós interjúban fogalmazta meg – írja az Origo az rbc.ua cikkére hivatkozva.

Zelenszkij szerint az orosz–ukrán háború 2026-ban véget érhet
Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zelenszkij elmondása alapján az elmúlt években Oroszország havonta nagyjából 43 ezer főt vett fel szerződéses szolgálatra, ám 2025-re ez a dinamika megváltozott. A háború kitörése óta első alkalommal fordult elő, hogy az újonnan belépők száma megegyezett az orosz hadsereg veszteségeivel, így az orosz fegyveres erők létszáma összességében nem nőtt.

Korábban olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint Oroszországban nagyszabású tartalékos toborzás zajlik, hivatalosan a kulcsfontosságú infrastruktúra védelmére, ugyanakkor a Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) szerint a hivatalos magyarázat csupán fedősztori és a Kreml valójában kényszersorozást hajt végre. 

Ezeket a tartalékosokat az Ukrajna elleni hadműveletekre készítik fel.

Mindemellett orosz képviselők elfogadtak egy jogszabályt, amely a sorozás egész évben történő végrehajtását engedélyezi, január 1-jétől december 31-éig, és ezt a rendelkezést a megszállt ukrán régiókra is kiterjesztették.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a szakértő elmondta, mi vár Ukrajnára a Putyin-rezidencia elleni támadás miatt.

Borítókép: Zelenszkij és Trump (Fotó: AFP)

