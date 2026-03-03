Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Patriot rakétaUkrajnaZelenszkijorosz-ukrán háború

Így tehet pontot az ukrajnai háború végére a közel-keleti konfliktus

A közel-keleti háború közvetlen hatással lehet Ukrajna légvédelmi képességeire. Az ukrán elnök attól tart, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei a saját biztonsági igényeiket fogják kiszolgálni a fegyverszállítások terén és így számukra elapad a fegyver- és rakéta-utánpótlás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 12:58
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aggodalmának adott hangot. A közel-keleti konfliktus jelentősen megnehezítheti Kijev számára a Patriot rendszerekhez és más, a légtér védelméhez szükséges rakétákhoz való hozzáférést. A kedden megjelent interjúban az elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei közel-keleti katonai szükségletei csökkenthetik a Kijev számára elérhető készleteket – számolt be róla a Kyiv Post.

Ukrajna hamarosan kifogyhat az egyetlen dologból, amelyik képes megvédeni őket az orosz ballisztikus rakétáktól
Ukrajna hamarosan kifogyhat az egyetlen dologból, amelyik képes megvédeni őket az orosz ballisztikus rakétáktól
(Fotó: AFP)

Nehézségekkel szembesülhetünk a légtér védelméhez szükséges rakéták és fegyverek beszerzésében. Az amerikaiaknak és közel-keleti szövetségeseiknek szükségük lehet rá saját védelmükre, például a Patriot rendszerekhez használt rakétákra

 – mondta Zelenszkij. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Mark Rutte, NATO-főtitkár már február végén is azt hangsúlyozta, hogy azonnal több rakétára van szüksége Ukrajnának. Az ukrán elnök kifejtette, hogy országa a PURL programot használja amerikai fegyverek európai finanszírozással történő megvásárlására, ugyanakkor elismerte, hogy késedelmek korábban is előfordultak fokozott feszültségek idején.

Lehet, hogy az amerikaiaknak szükségük lesz rájuk, ahogyan az tavaly is történt

– tette hozzá. 

Az Origo gyorselemzésében Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szintén kifejtette, hogy 

Ukrajna számára a háború a Közel-Keleten egy katasztrófa tulajdonképpen.

Ennek oka, hogy Kijev eleve szűkös készletekkel rendelkezik Patriot légvédelmi rakétákból, amelyek nagyjából az egyetlen rendszer, amelyik képes megvédeni Ukrajnát az orosz ballisztikus rakétáktól. A Közel-Keleten azonban – az Öböl-országok részvétele miatt – drámaian meg fog nőni az igény ezekre az elfogórakétákra. Majd kitért rá, hogy Oroszország soha nem látott lehetőséget láthat az ukrán utánpótlási hiányban. 

Ugyanakkor a helyzet nem ennyire egyszerű, ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy van némi realitása annak, hogy Irán meggyengítésével és az iráni lőszer-, rakéta-, drón- és minden egyéb utánpótlásnak a megszüntetésével Oroszországnak is gyengül a pozíciója.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Több mint száz otthont és óvodát ért ukrán dróntámadás + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu