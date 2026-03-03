Így tehet pontot az ukrajnai háború végére a közel-keleti konfliktus

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aggodalmának adott hangot. A közel-keleti konfliktus jelentősen megnehezítheti Kijev számára a Patriot rendszerekhez és más, a légtér védelméhez szükséges rakétákhoz való hozzáférést. A kedden megjelent interjúban az elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei közel-keleti katonai szükségletei csökkenthetik a Kijev számára elérhető készleteket – számolt be róla a Kyiv Post.

Ukrajna hamarosan kifogyhat az egyetlen dologból, amelyik képes megvédeni őket az orosz ballisztikus rakétáktól

(Fotó: AFP)

Nehézségekkel szembesülhetünk a légtér védelméhez szükséges rakéták és fegyverek beszerzésében. Az amerikaiaknak és közel-keleti szövetségeseiknek szükségük lehet rá saját védelmükre, például a Patriot rendszerekhez használt rakétákra

– mondta Zelenszkij. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Mark Rutte, NATO-főtitkár már február végén is azt hangsúlyozta, hogy azonnal több rakétára van szüksége Ukrajnának. Az ukrán elnök kifejtette, hogy országa a PURL programot használja amerikai fegyverek európai finanszírozással történő megvásárlására, ugyanakkor elismerte, hogy késedelmek korábban is előfordultak fokozott feszültségek idején.

Lehet, hogy az amerikaiaknak szükségük lesz rájuk, ahogyan az tavaly is történt

– tette hozzá.