Mark Rutte NATO-főtitkár február 3-án, egy újabb orosz rakétatámadás közepette érkezett Kijevbe. A politikus tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd felszólalt az ukrán parlamentben, ahol a szövetség támogatásáról biztosította az országot, írta a Liga.net.
Rutte Kijevben: Több rakéta kell és gyorsabban
A NATO főtitkára, Mark Rutte az orosz légitámadás napján érkezett Kijevbe, ahol a kijevi parlamentben is felszólalt. Azt ígérte, hogy a szövetség felgyorsítja a rakétaszállításokat, és „éveken át” kitart Ukrajna mellett – miközben Moszkva éppen a látogatás idején indította meg az egyik legnagyobb légicsapás-sorozatát.
Rutte hangsúlyozta, hogy a NATO és partnerei dolgoznak a rakétaszállítások felgyorsításán, erre a célra „eurómilliók” érkeznek támogatásként Ukrajnába.
Elmondása szerint 2025 nyara óta ily módon érkezett az Ukrajnának szállított rakéták 75 százaléka a frontra, és a légteret védő rakéták 90 százaléka is.
Tisztában vagyunk vele, hogy még nagyon sokra van szükség és gyorsan. Ezt tudjuk, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezek megérkezzenek – a PURL mechanizmuson és más csatornákon keresztül is
– mondta el Rutte a parlamentben.
Rutte: A NATO Ukrajna mellett áll évekig
A főtitkár egyértelmű politikai üzenetet is küldött Moszkvának és Kijevnek egyaránt.
Biztosak lehetnek benne, hogy a NATO Ukrajna mellett áll, és kész erre éveken át. Az önök biztonsága a mi biztonságunk. Az önök békéje a mi békénk. És ennek igazságosnak és tartósnak kell lennie
– jelentette ki.
Rutte szerint az éjszakai orosz támadás is azt mutatta, hogy Moszkva „nem veszi komolyan” a háború lezárásáról szóló esetleges tárgyalásokat.
Tömeges orosz rakétatámadás a látogatás napján
A NATO-főtitkár kijevi látogatásának napján Oroszország újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen. Az ukrán hatóságok szerint az orosz erők 71 rakétát és 450 drónt indítottak el.
Az ukrán légvédelem a rakéták valamivel több mint felét tudta elfogni. Kijev szerint a védekezést megnehezítette, hogy Oroszország nagy számban vetett be ballisztikus rakétákat, amelyek ellen hatékonyan szinte csak a Patriot légvédelmi rendszerek képesek fellépni.
A támadások nyolc ukrán megyét érintettek, és különösen az energia-infrastruktúrát célozták: több hőerőmű is találatot kapott.
Borítókép: 2026. február 3-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár meglátogatja az elesett ukrán és külföldi harcosok emlékművét a kijevi Függetlenség téren (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)
