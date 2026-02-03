Rutte Kijevben: Több rakéta kell és gyorsabban

Rutte hangsúlyozta, hogy a NATO és partnerei dolgoznak a rakétaszállítások felgyorsításán, erre a célra „eurómilliók” érkeznek támogatásként Ukrajnába.

Elmondása szerint 2025 nyara óta ily módon érkezett az Ukrajnának szállított rakéták 75 százaléka a frontra, és a légteret védő rakéták 90 százaléka is.

Tisztában vagyunk vele, hogy még nagyon sokra van szükség és gyorsan. Ezt tudjuk, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezek megérkezzenek – a PURL mechanizmuson és más csatornákon keresztül is

– mondta el Rutte a parlamentben.

Rutte: A NATO Ukrajna mellett áll évekig

A főtitkár egyértelmű politikai üzenetet is küldött Moszkvának és Kijevnek egyaránt.

Biztosak lehetnek benne, hogy a NATO Ukrajna mellett áll, és kész erre éveken át. Az önök biztonsága a mi biztonságunk. Az önök békéje a mi békénk. És ennek igazságosnak és tartósnak kell lennie

– jelentette ki.

Rutte szerint az éjszakai orosz támadás is azt mutatta, hogy Moszkva „nem veszi komolyan” a háború lezárásáról szóló esetleges tárgyalásokat.

Tömeges orosz rakétatámadás a látogatás napján

A NATO-főtitkár kijevi látogatásának napján Oroszország újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen. Az ukrán hatóságok szerint az orosz erők 71 rakétát és 450 drónt indítottak el.

💥A series of powerful explosions occurred in Cherkasy last night, damaging energy system facilities. Footage is being posted by local communities.



It was also loud in Dnipropetrovsk. A report of an explosion at a key distribution substation has been received.

- ZN pic.twitter.com/9PlTlIEAL9 — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 2, 2026

Az ukrán légvédelem a rakéták valamivel több mint felét tudta elfogni. Kijev szerint a védekezést megnehezítette, hogy Oroszország nagy számban vetett be ballisztikus rakétákat, amelyek ellen hatékonyan szinte csak a Patriot légvédelmi rendszerek képesek fellépni.

A támadások nyolc ukrán megyét érintettek, és különösen az energia-infrastruktúrát célozták: több hőerőmű is találatot kapott.