A Cserkaszi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Ihor Taburec tájékoztatása szerint február 2-án az orosz erők nagyszabású dróntámadást indítottak a cserkaszi térség ellen, amiről az Origo is beszámolt.
Putyin lecsapott, drámai a helyzet Ukrajnában + videó
Orosz drónok hajtottak végre nagyszabású támadást február 2-án a cserkaszi régió ellen, amelynek következtében több civil megsérült, és tüzek keletkeztek a megye több pontján. Az ukrán hatóságok szerint az éjszaka rendkívüli megterhelést jelentett a térség számára, miközben a mentőegységek továbbra is a helyszíneken dolgoznak.
A katonai tisztségviselő helyzetjelentése alapján a légitámadás következtében legalább négy civil megsérült. A pilóta nélküli eszközök több helyszínen, köztük a megye székhelyén csapódtak be, ami tüzek kialakulásához vezetett.
Taburec szerint a mentőegységek még mindig a helyszíneken dolgoznak. Kiemelte, hogy az előző éjszaka rendkívül megterhelő volt a cserkaszi régió számára, és jelezte, hogy később részletesebb tájékoztatást ad a támadás következményeiről.
Az éjszaka folyamán a régió három járásában légiriadót rendeltek el.
További Külföld híreink
Korábban arról érkezett jelentés, hogy február 1-jén a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad járásban egy orosz drón egy bányászokat szállító autóbuszt talált el a műszak végeztével. Az incidensben tizenöt bányász vesztette életét.
Előzőleg a Dél-Ukrajnát is dróncsapás érte
Ahogy arról korábban is beszámoltunk cikkünkben,Ukrajna továbbra is súlyos energiaválsággal küzd, amelyet az orosz hadsereg rendszeres támadásai tovább mélyítenek. Az energetikai infrastruktúra elleni csapások miatt milliók maradtak áram és fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet rendszeresen mínusz 14 Celsius-fok körül alakul. Január 27-én éjszaka újabb dróntámadás érte Mikolajiv környékét, a humanitárius összeomlás közelében van az ország.
Borítókép: Az orosz hadsereg által alkalmazott Shahed drón (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Páros lábbal szállt bele Von der Leyenbe a volt EU-biztos: „A vezetési stílusa árt Európának”
A túlzott hatalomkoncentráció és a kollektív döntéshozatal mellőzése gyengíti az Európai Uniót.
Macron hatalma véget ér, így lett béna kacsa a francia elnökből
A jobboldali Nemzeti Tömörülés esélyei folyamatosan nőnek.
Hatalmas a botrány Londonban, nem menekülhetnek az emberek az iszlamista propagandától
Vizsgálat indult az ügyben.
Lengyelország kétségbeesetten készül a háborúra
Tusk Brüsszel háborús pszichózisát követi.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Páros lábbal szállt bele Von der Leyenbe a volt EU-biztos: „A vezetési stílusa árt Európának”
A túlzott hatalomkoncentráció és a kollektív döntéshozatal mellőzése gyengíti az Európai Uniót.
Macron hatalma véget ér, így lett béna kacsa a francia elnökből
A jobboldali Nemzeti Tömörülés esélyei folyamatosan nőnek.
Hatalmas a botrány Londonban, nem menekülhetnek az emberek az iszlamista propagandától
Vizsgálat indult az ügyben.
Lengyelország kétségbeesetten készül a háborúra
Tusk Brüsszel háborús pszichózisát követi.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!