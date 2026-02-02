Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

OroszországUkrajnadróntámadás

Putyin lecsapott, drámai a helyzet Ukrajnában + videó

Orosz drónok hajtottak végre nagyszabású támadást február 2-án a cserkaszi régió ellen, amelynek következtében több civil megsérült, és tüzek keletkeztek a megye több pontján. Az ukrán hatóságok szerint az éjszaka rendkívüli megterhelést jelentett a térség számára, miközben a mentőegységek továbbra is a helyszíneken dolgoznak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 7:32
Az orosz hadsereg által alkalmazott Shahed drón
Forrás: AFP
A Cserkaszi Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Ihor Taburec tájékoztatása szerint február 2-án az orosz erők nagyszabású dróntámadást indítottak a cserkaszi térség ellen, amiről az Origo is beszámolt.

Az ukrán megyei központban tűz ütött ki az orosz dróntámadás következtében
Az ukrán megyei központban tűz ütött ki az orosz dróntámadás következtében. Fotó: AFP

A katonai tisztségviselő helyzetjelentése alapján a légitámadás következtében legalább négy civil megsérült. A pilóta nélküli eszközök több helyszínen, köztük a megye székhelyén csapódtak be, ami tüzek kialakulásához vezetett.

Taburec szerint a mentőegységek még mindig a helyszíneken dolgoznak. Kiemelte, hogy az előző éjszaka rendkívül megterhelő volt a cserkaszi régió számára, és jelezte, hogy később részletesebb tájékoztatást ad a támadás következményeiről.

Az éjszaka folyamán a régió három járásában légiriadót rendeltek el.

Korábban arról érkezett jelentés, hogy február 1-jén a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad járásban egy orosz drón egy bányászokat szállító autóbuszt talált el a műszak végeztével. Az incidensben tizenöt bányász vesztette életét.

Előzőleg a Dél-Ukrajnát is dróncsapás érte

Ahogy arról korábban is beszámoltunk cikkünkben,Ukrajna továbbra is súlyos energiaválsággal küzd, amelyet az orosz hadsereg rendszeres támadásai tovább mélyítenek. Az energetikai infrastruktúra elleni csapások miatt milliók maradtak áram és fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet rendszeresen mínusz 14 Celsius-fok körül alakul. Január 27-én éjszaka újabb dróntámadás érte Mikolajiv környékét, a humanitárius összeomlás közelében van az ország.

Borítókép: Az orosz hadsereg által alkalmazott Shahed drón (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
