Putyin lecsapott, drámai a helyzet Ukrajnában + videó

A katonai tisztségviselő helyzetjelentése alapján a légitámadás következtében legalább négy civil megsérült. A pilóta nélküli eszközök több helyszínen, köztük a megye székhelyén csapódtak be, ami tüzek kialakulásához vezetett.

Taburec szerint a mentőegységek még mindig a helyszíneken dolgoznak. Kiemelte, hogy az előző éjszaka rendkívül megterhelő volt a cserkaszi régió számára, és jelezte, hogy később részletesebb tájékoztatást ad a támadás következményeiről.

💥A series of powerful explosions occurred in Cherkasy last night, damaging energy system facilities. Footage is being posted by local communities.



It was also loud in Dnipropetrovsk. A report of an explosion at a key distribution substation has been received.

Az éjszaka folyamán a régió három járásában légiriadót rendeltek el.