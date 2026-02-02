Trump rendszerszintű átalakulást indított el Washingtonban és világszerte

A szakértő szerint Trump külpolitikája ugyanakkor rávilágított az európai vezetők és Washington közötti mélyebb érdek- és értékellentétekre.

Az európai elit továbbra is a klasszikus liberális nemzetközi rend logikája szerint működik. Ez az alapvető különbség adja a politikai konfliktus magját az Egyesült Államokkal

– tette hozzá. Kiemelte: „Ennek ellenére az európai államok, különösen a NATO-tagok, gazdasági és katonai korlátaik miatt továbbra is az amerikai támogatásra támaszkodnak. Ez látszik a védelmi kiadások emelkedésében és a kereskedelmi tárgyalások újra szervezésében is.”

Ukrajna, a Közel-Kelet és Kína: pragmatizmus vagy ideológiai stratégia?

Trump első éve nemcsak intézményi reformokat, hanem regionális újrapozicionálást is hozott. Lévai Dániel szerint „a Közel-Kelet és Ukrajna esetében Washington célja nem ideológiai dominancia, hanem tartós stabilitás és gyors rendezés. Hozzátette:

Ez azt jelenti, hogy az amerikai vezetés olyan konfliktusokat próbál minimalizálni, amelyek elvonják a figyelmet és az erőforrásokat a stratégiailag fontosabb térségekről.

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog egymással a puszani Gimhae nemzetközi repülőtér mellett található Gimhae légibázison folytatott megbeszéléseik után, 2025. október 30-án (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

A kínai kihívással kapcsolatban a kutató rámutatott:

A Trump-kormányzat ráébredt, hogy a Pekinggel szembeni gazdasági konfrontáció nem oldható meg egyszerű vámokkal vagy nyomással. Ezért a hangsúly áthelyeződött a regionális szövetségesekre, különösen az indo-csendes-óceáni térségben.” Lévai szerint ez a stratégia a nagyhatalmi egyensúly politikáját tükrözi, amely nem csupán elutasítja a liberalizmust, hanem gyakorlatiasan épít a geopolitikai realitásokra.

Lévai Dániel véleménye szerint Trump első éve nem csupán átmeneti külpolitikai variáció, hanem olyan strukturális váltás kezdete, amely meghatározhatja az elkövetkező évtized amerikai külpolitikai irányát.

Ez az átalakulás nem pusztán taktikai manőverek sorozata, hanem egy új paradigma: az erő- és érdekcentrikus külpolitika visszatérése a nemzetközi porondra.

A vámpolitika – fegyver vagy alku?

Trump külpolitikájának egyik legvitatottabb eleme a vámpolitika volt, különösen Kínával szemben. A szakértő szerint azonban ez nem pusztán gazdasági kérdés, hanem geopolitikai eszköz.

A vámok célja nem elsősorban a kereskedelmi mérleg javítása volt, hanem stratégiai nyomásgyakorlás.

Ugyanakkor ez a gyakorlat korlátokat is mutatott.

A Trump-adminisztráció szembesült azzal, hogy Kína már olyan gazdasági erővel bír, amellyel szemben pusztán vámokkal nem lehet politikai engedményeket kikényszeríteni. Ezért Washington végül rugalmasabb, alkukra épülő megközelítést választott.

Lévai Dániel szerint ez vezetett az ismétlődő amerikai–kínai kereskedelmi egyezményekhez, miközben a hangsúly egyre inkább az indo-csendes-óceáni szövetségi háló erősítésére helyeződött.