Elrettentés vagy háború: mi történik ma a Csendes-óceánon?

Alfred Thayer Mahan haditengerészeti történész 1890-ben kiadott könyvében fektette le, hogy az Egyesült Államoknak miért szükséges kereskedelmi, ha úgy tetszik geostratégiai okokból megszereznie a Csendes-óceán térségét. A The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783 (A tengeri hatalom hatása a történelemre, 1660–1783) című munka a szerzőjét világszerte elismert stratégává emelte, Mahan pedig azt is megjósolta, hogy Németország és az Oszmán Birodalom össze fog omlani az I. világháborúban. Fontosabbnak tartotta a tengeri kereskedelmet a szárazföldinél, és emiatt olyan nagy hadiflotta építését tartotta szükségesnek, amely képes a dominancia megszerzésére és fenntartására. Mahan szerint ehhez a két rivális hadiflottának egy nagy döntő csatát kell vívnia, ami 1942 júniusában meg is történt a Midway-szigeteknél, ahol az amerikaiak megsemmisítették a japán csapásmérő flottát.

Mahan nézetei főleg a Csendes-óceán feletti uralom megszerzésére és a kereskedelmi haszon biztosítása érdekében a Roosevelt családra is hatással voltak. Miután az USA a II. világháborúban térdre kényszerítette a Japán Császárságot, hosszú évtizedekre biztosította hegemóniáját a térségben. Azonban az 1990-es években feltörekvő gazdasági hatalomként színre lépett Kína, ami kezdett nagyon nem tetszeni Washingtonnak. Az amerikaiak az elmúlt huszonöt évben egymás után hozták a tengerek védelméről szól rendelkezéseket, majd a hatályban levő nemzeti védelmi stratégiájukban (2022. október) rögzítették is:

A legátfogóbb és legkomolyabb kihívás az Egyesült Államok nemzetbiztonsága számára a Kínai Népköztársaság kényszerítő és egyre agresszívebb törekvése, hogy az indiai-csendes-óceáni térséget és a nemzetközi rendszert az érdekeinek és tekintélyelvű preferenciáinak megfelelően alakítsa át.

Kína meglepő éleslátással ismerte föl, milyen új technológiákat kell fejlesztenie ahhoz, hogy gazdasági világhatalom legyen, ami mára megvalósulni is látszik. A gazdasági fejlődés a hadseregfejlesztésre is szükségszerű hatást gyakorolt, Peking pedig a szovjet-orosz rakétatechnológiára építve saját rakétacsaládot (Dongfeng – DF, Keleti szél) fejlesztett ki. Kína olyan ballisztikus rakétákkal rendelkezik, amelyek képesek egy anyahajó elsüllyesztésére nagyjából háromezer kilométer távolságból. Az amerikaiak ezt a típust (a DF–26-ot) hordozó gyilkosnak is nevezik. De ezenkívül ott vannak még a Kína új hiperszonikus rakétái is (a DF–17 és a YJ–21), amelyekhez fogható eszközzel az amerikaiak nem rendelkeznek. Az ehhez hasonló fegyverüket, a Dark Eagle-t (Sötét sas) csak az idei év végére tervezik hadrendbe állítani. A kínai rakéták nemcsak sokfélék, de nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, ami megint csak óvatosságra inti a washingtoni stratégákat. Trump már be is jelentette az Aranykupola nevű védelmi rendszer kialakítását; ez 2029-re léphet működésbe.